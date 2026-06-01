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Palmeiras líder, Flamengo na cola e gigantes oscilando: como ficou o Brasileirão antes da Copa

Brasileirão entra em pausa com mudanças ainda possíveis na tabela, disputa forte na parte de cima e clubes tentando se ajustar para a volta

Brasileirão: torneio terá mais de um mês de pausa durante a Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão: torneio terá mais de um mês de pausa durante a Copa do Mundo (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13h05.

O Brasileirão chega à pausa para a Copa do Mundo depois de 18 rodadas, com alguns cenários já bem definidos e outros ainda completamente abertos. O Palmeiras vai para o intervalo na liderança, o Flamengo continua na briga pela ponta da tabela, a luta por vagas na Libertadores segue equilibrada e vários clubes ainda buscam estabilidade antes da volta do campeonato.

Palmeiras chega à pausa na liderança

O Palmeiras termina esta parte do Brasileirão exatamente onde queria estar: na liderança. A equipe conseguiu manter regularidade ao longo das primeiras rodadas, somou pontos mesmo em jogos mais complicados e abriu vantagem sobre os concorrentes diretos.

Isso não significa que o título esteja encaminhado, claro. O campeonato ainda tem um turno pela frente. Mas largar para a Copa na ponta da tabela é um cenário confortável para qualquer candidato.

Flamengo segue vivo, e a disputa continua aberta

O Flamengo aparece logo atrás e segue como principal perseguidor do líder. A diferença para o Palmeiras ainda deixa a disputa aberta, mas o time rubro-negro sabe que a retomada vai exigir menos oscilações se quiser diminuir a distância. A pausa pode virar oportunidade para ajustes, recuperação física e reorganização antes de o calendário voltar.

O Fluminense também chega forte na parte de cima da tabela e continua entre os times mais competitivos do campeonato até aqui.

Atrás deles, a disputa segue apertada. Há pouca margem entre os clubes que brigam por Libertadores, e uma sequência curta de vitórias ou derrotas ainda pode mudar bastante a configuração do G6.

Gigantes seguem em busca de regularidade

Apesar disso, nem todo mundo chega à pausa satisfeito. Alguns clubes começaram o Brasileirão cercados de expectativa, mas ainda não conseguiram sustentar desempenho constante. Em vários casos, o problema não passa apenas pela posição na tabela, mas pelas atuações irregulares e pela dificuldade de transformar investimento e elenco em resultados.

Por isso, a parada da Copa pode ser importante para muitos times. Vai ser um período para treinar, recuperar jogadores, ajustar sistemas e tentar corrigir problemas que ficaram evidentes nas primeiras 18 rodadas.

Briga contra o Z-4 promete esquentar

Se a parte de cima ainda está aberta, a luta na parte de baixo também promete ganhar força na retomada. Alguns times entram na pausa pressionados pelos resultados e sabendo que a margem para erro começa a diminuir.

Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense entraram na pausa dentro do Z4 e precisam se reerguer para mudar a situação após a paralisação.

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