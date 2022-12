Tesla, Twitter e agora futebol: por que Elon Musk enviou bolas da Copa para o espaço?

Em parceria com a empresa aérea Qatar Airways, a SpaceX enviou duas bolas da Copa do Mundo para o espaço dentro do Falcon 9, um dos foguetes da empresa espacial de Elon Musk.

As bolas da Adidas — chamadas de Al Rihla, ou "a viagem" em árabe — foram 123 km acima da Terra e atingiram uma velocidade máxima de 8.200 km/h. Elas saíram de Los Angeles e desceram no aeroporto de Doha, no Catar. Sustentáveis, as bolas são as primeiras da marca a receber colas e tintas à base de água.

LEIA TAMBÉM: Conheça a 'Al Hilm', bola da fase final da Copa do Mundo

Por que Elon Musk enviou bolas para o espaço?

Apesar da viagem soar como mais uma das ideias "fora da caixa" de Musk, ela é, na verdade, uma ação para promover o satélite de internet ultrarrápida Starlink. A tecnologia já pode ser usada no Brasil, mas especialistas alertam que o grande número de satélites pode levar a poluição luminosa na baixa órbita da Terra.

Não é a primeira vez que bolas de futebol viajam pelo espaço. Em 2019, a SpaceX enviou algumas da Adidas em um estudo encomendado pela Nasa. O objetivo era analisar o voo das bolas num ambiente sem gravidade.

Um ano antes, para a Copa da Rússia, cosmonautas enviaram uma bola até a Estação Espacial Internacional (ISS). Ela viajou por 74 dias e por mais de 50 milhões de quilômetros para ser autografada pela tripulação.