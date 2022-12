Conheça a 'Al Hilm', bola da fase final da Copa do Mundo

Os torcedores da Copa do Mundo já haviam se acostumado com a "Al Rihla", bola usada desde o início do campeonato com detalhes em vermelho, preto e dourado. Mas agora, para a fase da semifinal, a Adidas trouxe uma nova bola para a competição: a "Al Hilm".

A nova protagonista do jogo agora é só vermelha e preta, com desenhos um pouco diferentes da sua antecessora. E o nome já explica o porquê ela entra em jogo só agora: significa "O Sonho", o desejo de ganhar a Copa. Ela já entra em campo nesta semana, no jogo da semifinal disputado entre Argentina e Croácia, e também no domingo — jogo que define o campeão de 2022.

Assim como a anterior, a "Al Hilm" também foi feita com tecnologia capaz de fornecer informações à arbitragem e tem uma base sustentável. Essa será a primeira bola, inclusive, que será usada em uma semi e final com tinta e cola à base de água.

Tecnologias da bola da Copa do Mundo

Produzida com cobertura de poliuretano texturizado e 20 gomos (tecnologia que foi batizada como Speedshell e promete melhorar o desempenho aerodinâmico), a Adidas Al Rihla recebeu desenho e cores que remetem à cultura do Catar, além de núcleo patenteado CTR-Core que proporciona “jogo mais rápido e preciso”, além de melhorar a estabilidade durante os chutes, por exemplo.

Também haverá um sensor de movimento com unidade de medição inercial (IMU) de 500 Hz capaz de identificar o posicionamento em campo 500 vezes por segundo. E esse recurso será fundamental para disponibilizar informações em tempo real e garantir o funcionamento da marcação automática de impedimentos, que auxiliará os árbitros nas tomadas de decisão durante as partidas.

Preocupações com meio ambiente

Também há preocupações além do campo, como tintas e colas à base d’água para diminuir impactos da produção no meio ambiente e, durante a apresentação, a Adidas Al Rihla passou por dez cidades ao redor do mundo para promover iniciativas sociais. Por fim, é a primeira vez que uma bola da Copa do Mundo arrecadará fundos a causas sociais: 1% das vendas irá à ONG Common Goal.

