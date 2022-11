Jogo da Vergonha: entenda como uma partida da Copa de 1982 mudou o futebol

Na última rodada da Copa do Mundo do Catar os jogos da mesma chave acontecem simultaneamente. A Fifa começou a organizar a terceira rodada de suas competições desta forma após o chamado "Jogo da Vergonha", que aconteceu na edição de 1982.

Argélia, Alemanha Ocidental, Áustria e Chile estavam no grupo B do Mundial da Espanha. A Argélia surpreendeu e venceu a Alemanha na estreia por 2 a 1. A Áustria ganhou do Chile. Diferente do que é hoje, cada triunfo dava dois pontos para o vencedor.

Na segunda rodada, a Áustria fez 2 a 0 na Argélia e a Alemanha goleou o Chile por 4 a 1. Com os resultados, a seleção africana, que estreia em uma Copa do Mundo, poderia avançar de fase caso vencesse o Chile e a Alemanha perdesse para a Áustria.

Na época, os jogos da última rodada do grupo não aconteciam no mesmo dia. A Argélia bateu o Chile por 3 a 2 no dia 24 de junho. No dia seguinte, Alemanha Ocidental e a Áustria entraram em campo sabendo exatamente o que precisavam fazer para ambas equipes se classificarem. Com uma vitória simples a Alemanha avançava e os austríacos poderiam perder e ainda se classificariam.

No início da partida do dia 25 de junho, os alemães pressionaram e abriram o placar. Após o gol, o que se viu foi duas seleções que não queriam jogar futebol. Relatos apontam que as equipes tocavam a bola na defesa sem objetividade, somente esperando o tempo passar.

A torcida presente no estádio El Molinón, Gijón, começou vaiar as duas seleções. Gritos de "Argélia, Argélia" foram entoados por espanhóis, alemães e austríacos presentes. Um torcedor alemão ateou fogo na bandeira do país como forma de protesto pela forma que a partida foi disputada.

Após o apito final, as equipes comemoraram a classificação, mas as pessoas presentes no estádio vaiaram o que ficou conhecido como a "Vergonha de Gijón" ou "Jogo da Vergonha".

A Argélia entrou com uma representação na Fifa contra a atitude da Alemanha Ocidental e da Áustria. A entidade máxima do futebol, porém, manteve o resultado da partida. Após este fato histórico, a Fifa decidiu que os últimos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo fossem disputados no mesmo horário. Com isso, conseguiria evitar que seleções entrassem em campo sabendo o resultado do outro jogo do grupo e acabaria com uma suposta combinação entre equipes. O torneio de 1982 foi o primeiro com 24 participantes e teve a Itália como grande campeã em final contra a Alemanha Ocidental.

