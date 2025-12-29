Após impasse salarial, Flamengo renova com Filipe Luís até 2027

Após negociações marcadas por impasse salarial, o Flamengo chegou a um acordo com Filipe Luís e renovou o contrato do treinador até dezembro de 2027. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 29, encerrando as conversas que se estendiam desde o fim da temporada e geravam incerteza sobre o futuro do comandante rubro-negro.

As negociações tiveram dificuldades, principalmente devido ao valor pedido pelo técnico. O impasse estava no valor total do contrato e em como seriam pagos os salários da comissão técnica. No início, o clube não queria assumir todos os custos de 5 milhões de euros por temporada, enquanto Filipe Luís defendia que os profissionais que trabalham com ele estivessem incluídos no acordo.

Com o avanço das conversas, Flamengo e treinador ajustaram os termos e chegaram a um consenso. O novo contrato prevê um aumento salarial e garante estabilidade ao projeto esportivo, permitindo que a diretoria siga o planejamento de médio prazo com o técnico que assumiu a equipe ao longo de 2025.

Com o vínculo estendido até 2027, o clube agora volta as atenções para o elenco e o planejamento da próxima temporada. A permanência do treinador era tratada como prioridade, justamente para evitar mudanças bruscas no comando técnico e dar continuidade ao trabalho vitorioso desse ano.

Salário disparou

Antes da renovação, Filipe Luís era apontado como o técnico com um dos menores salários do Brasileirão, ganhando cerca de R$ 300 mil, mesmo comandando um dos elencos mais valiosos do país.

Com o novo acordo, o cenário mudou: o treinador passou a ter um dos maiores vencimentos entre os técnicos que atuam no futebol brasileiro, ficando agora atrás apenas de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, que segue como o técnico mais bem pago da competição, com salário de R$ 3 milhões.

Segundo O Globo, o acordo fechado entre o Rubro-Negro e o técnico foi de 4 milhões de euros líquidos, livres de impostos, por temporada, para Filipe e seus dois auxiliares. Ou seja, por mês, o salário será de R$ 2,1 milhões para o treinador, o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.