Nem o título do Flamengo muda ranking: Série B alemã supera o Brasileirão

Redatora
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16h11.
O Campeonato Brasileiro encerrou a temporada de 2025 como a oitava liga nacional com maior média de público do mundo. Mesmo com a disputa acirrada pelo título e a conquista do Flamengo, a competição não avançou no ranking global de presença nos estádios.
A média do Brasileirão ficou em 26.380 torcedores por partida, número ligeiramente inferior ao registrado na temporada anterior, quando o campeonato teve média de 26.489 pagantes por jogo.
Nem a decisão ponto a ponto entre Flamengo e Palmeiras foi suficiente para ampliar o público médio da Série A. Ao longo do campeonato, a presença nos estádios apresentou leve retração, apesar de jogos decisivos nas rodadas finais.
Com esse desempenho, o Brasileirão permaneceu atrás da Ligue 1, da França, e também da 2.Bundesliga, a segunda divisão da Alemanha, que aparece à frente no ranking mesmo sendo uma liga de acesso.
A liderança voltou a ser da Bundesliga, que retomou o posto após ficar atrás da Premier League na temporada anterior.
Na atual edição, a liga alemã registrou média de 41.790 torcedores por jogo, crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período da temporada passada.
Esse avanço está ligado ao retorno de clubes com estádios de grande capacidade, como Colônia e Hamburgo, que voltaram à elite e passaram a atuar com arquibancadas cheias.
A Premier League também apresentou crescimento de público. A média subiu de 40.291 para 41.548 torcedores por jogo. Mesmo com o aumento, a liga inglesa ficou na segunda posição, atrás da Bundesliga, que teve crescimento mais expressivo.
Apesar da queda leve, o Campeonato Brasileiro segue como a segunda liga nacional com maior público médio fora da Europa.
A competição fica atrás apenas do Campeonato Argentino, que registrou média de 28.762 torcedores por partida em 2025.
As 10 ligas nacionais com maior média de torcedores nos estádios são: