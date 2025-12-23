Nem o título do Flamengo muda ranking: Série B alemã supera o Brasileirão

O Campeonato Brasileiro encerrou a temporada de 2025 como a oitava liga nacional com maior média de público do mundo. Mesmo com a disputa acirrada pelo título e a conquista do Flamengo, a competição não avançou no ranking global de presença nos estádios.

A média do Brasileirão ficou em 26.380 torcedores por partida, número ligeiramente inferior ao registrado na temporada anterior, quando o campeonato teve média de 26.489 pagantes por jogo.

Nem a decisão ponto a ponto entre Flamengo e Palmeiras foi suficiente para ampliar o público médio da Série A. Ao longo do campeonato, a presença nos estádios apresentou leve retração, apesar de jogos decisivos nas rodadas finais.

Com esse desempenho, o Brasileirão permaneceu atrás da Ligue 1, da França, e também da 2.Bundesliga, a segunda divisão da Alemanha, que aparece à frente no ranking mesmo sendo uma liga de acesso.

Qual é a liga com maior público médio no mundo?

A liderança voltou a ser da Bundesliga, que retomou o posto após ficar atrás da Premier League na temporada anterior.

Na atual edição, a liga alemã registrou média de 41.790 torcedores por jogo, crescimento de quase 8% em relação ao mesmo período da temporada passada.

Esse avanço está ligado ao retorno de clubes com estádios de grande capacidade, como Colônia e Hamburgo, que voltaram à elite e passaram a atuar com arquibancadas cheias.

A Premier League também apresentou crescimento de público. A média subiu de 40.291 para 41.548 torcedores por jogo. Mesmo com o aumento, a liga inglesa ficou na segunda posição, atrás da Bundesliga, que teve crescimento mais expressivo.

Apesar da queda leve, o Campeonato Brasileiro segue como a segunda liga nacional com maior público médio fora da Europa.

A competição fica atrás apenas do Campeonato Argentino, que registrou média de 28.762 torcedores por partida em 2025.

Ranking das ligas com maior média de público

As 10 ligas nacionais com maior média de torcedores nos estádios são: