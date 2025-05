Roland Garros mantém tradição, amplia premiação e recebe novos talentos brasileiros

Considerado um dos torneios mais nobres e tradicionais dentre todas as modalidades esportivas, o Roland Garros tem início neste sábado, 25, com uma novidade: a presença do brasileiro João Fonseca, 65º do ranking ATP, que vai participar pela primeira vez da competição.

Além de João Fonseca, estão na disputa entre os brasileiros Thiago Monteiro, 112º no ranking mundial, e Beatriz Haddad Maia, 23ª do ranking WTA, entre as mulheres. Outros dois brasileiros vão tentar a classificação, com jogos qualificatórios nesta semana envolvendo Thiago Wild e Felipe Meligeni.

Único torneio do circuito de tênis em terra batida, Grand Slam oferece uma das maiores premiações da modalidade, estimado em para 56,3 milhões de euros, um aumento de 5,21% em relação à 2024, que foi de 53,4 mi. Os valores são os mesmos tanto para a categoria masculina quanto feminina.

“Além de ser tradicional, o Roland Garros consegue se reinventar, mantendo-se atraente ano após ano. Quem vivencia a competição de forma presencial, tem acesso a um evento premium, marcante e rico em detalhes. Além disso, o tênis é uma modalidade que permite a criação de experiências exclusivas, como a que fizemos com o multicampeão Marcelo Demoliner durante o US Open de 2024, quando fãs do esporte puderam participar de uma clínica com ele em Nova Iorque”, diz Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport Brasil, agência que comercializa pacotes de viagem para o Roland Garros e outros eventos globais.

Outro detalhe que chama a atenção é a quantidade de grandes patrocinadores na competição, casos de Renault, que tem parceria premium desde 2022, e a Accor, que é patrocinadora do Roland Garros Junior Series. Além destas, outras marcas como Rolex, Wilson, Infosys, Hespéride, Isdin, Lacoste e Stella Artois também estarão no Grand Slam.

"Roland Garros é um dos principais eventos de tênis do mundo. Por conta desse destaque, o torneio atrai uma grande receita, seja de televisão, patrocinadores ou produtos licenciados. Essa receita permite um alto faturamento e, consequentemente, possibilita uma premiação expressiva aos participantes”, explica Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Estabelecido em 1891 e jogado desde 1928 em quadras de saibro ao ar livre no Stade Roland Garros em Paris, o Aberto da França é (desde 1925) um dos quatro torneios do Grand Slam disputados a cada ano, sendo que os outros três são o Aberto da Austrália, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos.

Pelo Brasil, que fez história no Roland Garros foi Gustavo Kuerten, o Guga, tendo conquistado a taça em três oportunidades (1997, 2000 e 2001). O maior campeão é o espanhol Rafael Nadal, que ganhou 14 vezes (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022).

Uma pergunta que fica, respondida pelos especialistas, é se João Fonseca pode repetir os passos de Guga e brilhar com conquistas em Grand Slam. Guga, aliás, despontou para o cenário nacional justamente com a conquista na França, em 1997.

"Considerando os recursos de comunicação disponíveis hoje, e como o esporte é consumido, em diferentes canais, é razoável pensar que João possa ter, antes de conquistar o que Guga conquistou, contratos de patrocínio maiores, em termos relativos, atualizados, do que Guga teve. O poder dos atletas está crescendo mais do que o dos torneios e dos esportes. As figuras individuais são atrações de peso cada vez maior na indústria, aponta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Natural do Rio de Janeiro, o tenista conquistou dois títulos este ano, o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra. Fonseca já havia chamado a atenção em outros torneios, mas todos eles juvenis; em 2023, com apenas 17 anos, conquistou o conquistar o US Open juvenil, e em 2022, foi um dos destaques da delegação brasileira que conquistou a Copa Davis Juvenil.

“Este momento do João Fonseca pode trazer inúmeros benefícios para a indústria esportiva, gerando mais interesse pelo tênis, tanto para praticá-lo, quanto para acompanhar as competições. O nome dele já está em alta há alguns meses, ou seja, é o timing perfeito para instituições, marcas e clubes potencializarem sua atuação em torno desse esporte”, comenta Lo Prete.

Fora das quadras, João Fonseca também começa a acumular novos patrocínios. O principal deles foi fechado este ano, ao assinar um contrato de cinco anos com a XP, empresa de investimentos. Pelo acordo, o atleta estampará a marca em sua camiseta e participará em ações de marketing.

O acordo amplia a lista de parceiros do tenista, que também é patrocinado pela plataforma da ON Running — marca que tem Roger Federer como acionista e mantém parcerias com Iga Swiatek, número 1 do tênis feminino, e Ben Shelton, top 20 do masculino e semifinalista do US Open —, além da marca suíça de relógios de luxo Rolex, que reúne grandes nomes do esporte como Federer, Carlos Alcaraz, Swiatek, Caroline Wozniacki e Jannik Sinner.

"Ver surgir um novo fenômeno brasileiro do esporte é sempre uma grande notícia. Pelo histórico recente do atleta, percebemos que existe uma bela história nos seus próximos anos, mesmo em um esporte disputadíssimo e com grandes estrelas pelo mundo", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

“João Fonseca está no início de sua trajetória e, apesar de seu talento inegável, seu cartel ainda não pode ser comparado ao de Guga. No entanto, a era digital mudou a dinâmica da construção de ídolos: redes sociais e a velocidade da informação fazem com que seu nome, rotina e conquistas se propaguem rapidamente, acelerando não só sua projeção, mas também a criação de oportunidades para ele e para as marcas que queiram se associar a essa ascensão", afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

