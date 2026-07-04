Esporte

Fase de grupos copa 2026

Ancelotti sobre Neymar e Vini Jr. contra a Noruega: 'Acho que vão jogar juntos'

Técnico da seleção brasileira afirmou que os dois atacantes podem atuar lado a lado nas oitavas de final

Copa do Mundo 2026: Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, 5 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Copa do Mundo 2026: Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, 5 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 4 de julho de 2026 às 19h14.

Carlo Ancelotti deu um indicativo sobre a formação ofensiva da seleção brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Durante entrevista coletiva, o treinador afirmou que Neymar e Vinícius Júnior têm condições de atuar juntos e sinalizou que pretende utilizar a dupla.

"Neymar e Vini podem jogar juntos. Acho que vão jogar juntos", respondeu o técnico ao ser questionado sobre a possibilidade de escalar os dois jogadores na mesma equipe.

Vini pode mudar de função

Ancelotti já havia afirmado anteriormente que pretende utilizar Neymar como atacante central, função frequentemente desempenhada por Vinícius Júnior. Apesar disso, o treinador ressaltou que o camisa 7 tem capacidade para desempenhar diferentes papéis no setor ofensivo.

"Há muito tempo que Vini muda de posição. No Real Madrid, e agora. Ele está muito bem. Confunde o rival. Por fora, pode meter assistências, e também marcar muitos gols", explicou.

A tendência é que a dupla esteja entre os titulares no confronto decisivo contra a Noruega, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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