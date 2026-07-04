Ancelotti sobre Neymar e Vini Jr. contra a Noruega: 'Acho que vão jogar juntos'

Copa do Mundo 2026: Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, 5 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)
Repórter de finanças
Publicado em 4 de julho de 2026 às 19h14.
Carlo Ancelotti deu um indicativo sobre a formação ofensiva da seleção brasileira para o duelo contra a Noruega, neste domingo, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Durante entrevista coletiva, o treinador afirmou que Neymar e Vinícius Júnior têm condições de atuar juntos e sinalizou que pretende utilizar a dupla.
"Neymar e Vini podem jogar juntos. Acho que vão jogar juntos", respondeu o técnico ao ser questionado sobre a possibilidade de escalar os dois jogadores na mesma equipe.
Ancelotti já havia afirmado anteriormente que pretende utilizar Neymar como atacante central, função frequentemente desempenhada por Vinícius Júnior. Apesar disso, o treinador ressaltou que o camisa 7 tem capacidade para desempenhar diferentes papéis no setor ofensivo.
"Há muito tempo que Vini muda de posição. No Real Madrid, e agora. Ele está muito bem. Confunde o rival. Por fora, pode meter assistências, e também marcar muitos gols", explicou.
A tendência é que a dupla esteja entre os titulares no confronto decisivo contra a Noruega, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.