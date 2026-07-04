Técnico da Noruega reconhece favoritismo do Brasil, mas vê duelo equilibrado na Copa

Copa do Mundo 2026: Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, 5 (PAUL ELLIS/AFP)
Repórter de finanças
Publicado em 4 de julho de 2026 às 18h57.
Última atualização em 4 de julho de 2026 às 18h58.
O técnico da Noruega, Stale Solbakken, admitiu que o Brasil entra como favorito no confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 5, em Nova Jersey. Ainda assim, o treinador acredita que a diferença entre as seleções diminuiu nos últimos anos e vê chances de sua equipe surpreender.
"Obviamente, o Brasil é o favorito, mas também disse que não acho que sejam os franco favoritos como talvez fossem alguns anos atrás, ou dois, três, quatro anos atrás", afirmou neste sábado.
Caso avance, a Noruega alcançará pela primeira vez as quartas de final de uma Copa do Mundo.
Na véspera da partida, Solbakken pediu que seus jogadores deixem de lado a pressão de enfrentar uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial."Precisamos jogar a partida, e não as circunstâncias. Precisamos garantir que não joguemos em função da ocasião, mas que simplesmente joguemos a partida", disse.
O treinador também destacou o momento vivido pela equipe norueguesa.
"Agora, temos uma sequência muito boa há bastante tempo e muita confiança", acrescentou.
Ao analisar o elenco brasileiro, Solbakken fez elogios a Vinícius Júnior e comparou o atacante do Brasil ao principal astro da Noruega, Erling Haaland.
"Um [Haaland] é uma máquina, vemos a capacidade de aceleração que ele tem, enquanto o outro é como um bailarino que consegue dançar com a bola", afirmou.
Segundo o treinador, conter os duelos individuais será um dos principais desafios da Noruega.
"Somos uma equipe que não pode ficar esperando o Brasil, pois temos uma mentalidade ofensiva", disse.
Ao mesmo tempo, reconheceu que sua equipe precisará suportar momentos de pressão durante a partida.
"Mas, ao longo de 90 ou 120 minutos contra o Brasil, é preciso defender por períodos mais longos ou mais curtos, e nesses momentos temos de estar no nosso melhor. Caso contrário, eles marcarão o gol", completou.
Brasil e Noruega voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo pela segunda vez. O único duelo anterior foi na fase de grupos do Mundial de 1998, na França, quando os europeus venceram por 2 a 1.
No retrospecto geral, a seleção brasileira nunca derrotou a Noruega: são duas vitórias norueguesas e dois empates em quatro confrontos.
*Com informações da AFP