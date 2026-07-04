Ancelotti elogia Noruega e pede melhor versão do Brasil nas oitavas da Copa

Copa do Mundo 2026: Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo, 5 (Jack Gorman/Getty Images/AFP/AFP)
Repórter de finanças
Publicado em 4 de julho de 2026 às 20h02.
Na véspera do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti destacou a força da seleção escandinava e afirmou que a equipe brasileira precisará atuar em alto nível para garantir a classificação às quartas de final.
Durante entrevista coletiva neste sábado, 4, o treinador italiano classificou a Noruega como um adversário competitivo e bem organizado.
"Estou de acordo que a Noruega é uma equipe difícil, porque tem estrutura, qualidade e uma boa organização", afirmou.
Apesar dos elogios ao rival, Ancelotti demonstrou confiança no momento vivido pela seleção brasileira."Temos que jogar no nosso melhor nível, e acho que estamos no momento certo para isso, porque somos confiantes", disse.
O treinador também avaliou que a equipe apresentou crescimento ao longo da competição e destacou melhorias na circulação da bola.
"A equipe evoluiu desde o primeiro jogo e continua evoluindo", afirmou, acrescentando que o Brasil vem cometendo menos erros de passe e construindo melhor suas jogadas em comparação com o início do Mundial.
Questionado sobre Erling Haaland, principal nome da seleção norueguesa, Ancelotti descartou a necessidade de um plano especial de marcação.
Segundo ele, a experiência dos zagueiros brasileiros é suficiente para enfrentar o atacante.
"Não preciso explicar para o Gabriel (Magalhães, do Arsenal), por exemplo, como marcar ou jogar contra Haaland já que ele já o enfrentou várias vezes, ou mesmo para o Marquinhos (do PSG)", afirmou.
Quem avançar do duelo entre Brasil e Noruega enfrentará nas quartas de final o vencedor da partida entre México e Inglaterra, também marcada para este domingo.