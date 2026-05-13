Ancelotti comenta pressão por Neymar na Copa: 'Não é uma decisão simples'

A expectativa para a convocação da Seleção Brasileira está nas alturas.
No dia 18 de maio, Carlo Ancelotti revelará os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026. E, entre os nomes cogitados, há um que desperta ainda mais debates: Neymar.
O atacante do Santos apareceu na pré-lista enviada pelo treinador e tenta convencê-lo de que merece a vaga na disputa. Além dele, parte dos torcedores e também jogadores passaram a fazer apelos ao treinador italiano para que convoque o atleta.
Em entrevista à agência Reuters, Ancelotti falou sobre essa questão envolvendo Neymar e afirmou ser 'normal' que cada pessoa dê sua opinião sobre a presença ou não do atleta na lista final.
"Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos", afirmou Ancelotti.
Apesar dos inúmeros pedidos, Ancelotti afirmou que não se sente pressionado ao montar sua lista final. Ele reconheceu que o jogador está se esforçando e atuando com mais regularidade, mas que essa decisão é bastante complicada.
"Quando tem que escolher, tem que considerar muitas coisas. Neste aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, pelo talento que demonstrou sempre, e que teve um problema, que está recuperando. Que está trabalhando forte para se recuperar, que está jogando. Que, nos últimos tempos, melhorou muito, está jogando com continuidade", disse.
"Obviamente, para mim, é uma decisão não tão simples. Tenho que avaliar bem os prós e os contras. Mas a mim isso não coloca pressão, porque, como disse, há um ano avaliamos não só Neymar, mas todos os jogadores", completou.
Ancelotti vive expectativa por convocação
Anunciado em maio de 2025, Ancelotti teve um ano para testar jogadores e tentar montar a melhor lista possível para a Copa do Mundo. O treinador não convocou Neymar para nenhuma partida, mas reconheceu o crescimento do jogador nos últimos dias.
"Eu sou a pessoa mais indicada para tomar essa decisão. Porque a informação que eu tenho sobre todos os jogadores brasileiros neste ano, ninguém tem. Então, eu sou a pessoa mais indicada. Posso fazer uma lista perfeita? Impossível. Mas posso fazer uma lista com menos erros, comparando com outros. Disso, estou seguro", comentou.
"O ambiente externo está controlado, estará controlado até o final da Copa do Mundo. Com ou sem Neymar", completou o jogador ao ser questionado sobre possíveis impactos que a convocação ou não do camisa 10 poderia gerar.
O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Antes, a Seleção enfrenta Panamá e Egito em amistosos preparatórios.