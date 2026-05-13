Ancelotti comenta pressão por Neymar na Copa: 'Não é uma decisão simples'

A expectativa para a convocação da Seleção Brasileira está nas alturas.

No dia 18 de maio, Carlo Ancelotti revelará os 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo de 2026. E, entre os nomes cogitados, há um que desperta ainda mais debates: Neymar.

O atacante do Santos apareceu na pré-lista enviada pelo treinador e tenta convencê-lo de que merece a vaga na disputa. Além dele, parte dos torcedores e também jogadores passaram a fazer apelos ao treinador italiano para que convoque o atleta.

Em entrevista à agência Reuters, Ancelotti falou sobre essa questão envolvendo Neymar e afirmou ser 'normal' que cada pessoa dê sua opinião sobre a presença ou não do atleta na lista final.

"Neymar é muito amado. Não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, porque é muito querido, muito amado. Acho normal cada um dar sua opinião. Agradeço a todos que me deram conselhos", afirmou Ancelotti.