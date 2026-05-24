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Curaçao: conheça o menor país da história a disputar uma Copa do Mundo

Ilha caribenha de 160 mil habitantes faz parte do Reino dos Países Baixos, tem 34 praias e influência holandesa

Curaçao: país tirou de Cabo Verde o posto de menor país a disputar a competição (Westend61/Getty Images)

Curaçao: país tirou de Cabo Verde o posto de menor país a disputar a competição (Westend61/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06h05.

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Curaçao entrou para a história do futebol ao se tornar o menor país a disputar uma Copa do Mundo. A ilha caribenha tem cerca de 160 mil habitantes e 444 quilômetros quadrados. A seleção garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 após empate por 0 a 0 contra a Jamaica. A classificação aumentou a visibilidade internacional do território, conhecido por praias de águas cristalinas, influência holandesa e diversidade cultural.

Curaçao fica no Caribe, a cerca de 70 quilômetros do norte da Venezuela, entre Aruba e Bonaire. Até 2010, fazia parte das extintas Antilhas Holandesas. Hoje, a ilha é um país constituinte do Reino dos Países Baixos. Isso significa que não é uma província dos Países Baixos, mas tem autonomia interna e governo próprio.

O Reino dos Países Baixos é formado por quatro países: Países Baixos (conhecidos como Holanda), Curaçao, Aruba e São Martinho. Eles compartilham monarquia e política externa em vários aspectos, mas mantêm autonomia interna.

Geografia, praias e clima

Curaçao tem 34 praias de águas cristalinas, céu azul e areia clara. Elas se dividem entre públicas e privadas, além de servirem como ponto de partida para passeios de barco. A ilha é descrita por viajantes como colorida, limpa e com boa segurança.

O clima é agradável durante todo o ano e o território fica fora da rota dos furacões. A estação seca vai de janeiro a setembro. O período de chuvas é mais curto, entre outubro e dezembro.

O turismo tem peso central na economia local. O setor responde por entre 35% e 40% da receita do território. Em 2025, cerca de 1,5 milhão de viajantes visitaram a ilha. A produção do Curaçao Blue, bebida com laranjas da ilha, cravo e canela, também integra a história local.

Curaçao: capital do país, Willemstad, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1997

Influência holandesa e judaica

Os primeiros habitantes de Curaçao foram os Caiquetio, povo indígena da família linguística Arawak. A chegada europeia ocorreu em 1499, quando uma expedição espanhola encontrou a ilha durante viagem pela costa norte da América do Sul.

O domínio espanhol se manteve durante o século XVI. Depois, portugueses, ingleses, franceses e holandeses passaram pela região em meio ao avanço da colonização no Caribe.

A influência holandesa permanece no sistema jurídico, educacional e político. O holandês é a língua oficial, usada no governo, nos negócios e nas escolas. Os moradores também falam espanhol, inglês e papiamento, dialeto local.

Curaçao se tornou um importante entreposto comercial no Caribe. Após a expulsão dos holandeses de Pernambuco, em 1654, judeus expulsos seguiram para a ilha. Esse processo contribuiu para a formação da comunidade judaica mais antiga das Américas. A Sinagoga Mikvé Israel-Emanuel, conhecida como Snoa, é a mais antiga sinagoga ainda em funcionamento no continente.

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