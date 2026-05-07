Libertadores ontem: principais jogos e classificação dos grupos da Libertadores

A quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores teve uma noite importante para os clubes brasileiros nesta quarta-feira, 6.

O Corinthians arrancou empate nos acréscimos contra o Santa Fe e ficou muito próximo das oitavas de final, enquanto o Cruzeiro segurou a Universidad Católica fora de casa mesmo com um jogador a menos.

Já o Fluminense buscou o empate no fim, mas permaneceu na lanterna do Grupo C.

Entre os demais jogos da rodada, o Estudiantes empatou com o Cusco no Peru, o Bolívar salvou um ponto nos acréscimos contra o Deportivo La Guaira, e o Tolima venceu o Nacional por 3 a 0 na Colômbia.

Corinthians arranca empate no fim e encaminha vaga

O Corinthians ficou muito perto da classificação às oitavas de final ao empatar por 1 a 1 com o Independiente Santa Fe, em Bogotá.

O time colombiano abriu o placar no segundo tempo com Rodallega, mas Gustavo Henrique apareceu aos 48 minutos para marcar de cabeça e salvar o Timão.

Com o resultado, a equipe paulista chegou aos dez pontos e lidera isoladamente o Grupo E.

O Corinthians pode até confirmar a vaga antecipada dependendo da combinação de resultados da rodada.

O duelo terminou em clima tenso, com confusão entre jogadores após o apito final e protestos da torcida colombiana.

Fluminense evita derrota, mas segue na lanterna

O Fluminense arrancou empate por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, mas continua em situação delicada na competição.

Álex Arce abriu o placar para os argentinos no segundo tempo, e John Kennedy empatou nos acréscimos.

O time argentino chegou aos dez pontos e se tornou a primeira equipe classificada às oitavas de final desta edição da Libertadores. Já o Tricolor soma apenas dois pontos e segue na última colocação do Grupo C.

A partida também ficou marcada pelo recorde de Fábio. Aos 45 anos, o goleiro se tornou o atleta com mais jogos na história da Libertadores, com 114 partidas.

Cruzeiro segura pressão no Chile

O Cruzeiro empatou sem gols com a Universidad Católica, em Santiago, e manteve a liderança do Grupo D ao lado dos chilenos, ambos com sete pontos.

A Raposa teve boas chances no primeiro tempo, mas precisou suportar forte pressão após a expulsão de Keny Arroyo no início da etapa final.

O destaque da equipe foi o goleiro Otávio, que fez importantes defesas para garantir o empate fora de casa.

Mesmo pressionado, o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado e segue em boa posição na briga pela classificação.

Outros jogos da rodada

No Peru, Cusco e Estudiantes empataram por 1 a 1. Colitto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Palacios deixou tudo igual para os argentinos.

Na Venezuela, o Bolívar buscou empate por 1 a 1 com o Deportivo La Guaira nos acréscimos, graças ao gol de Justiniano aos 49 minutos do segundo tempo.

Já na Colômbia, o Tolima venceu o Nacional por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B. Sandoval, Mosquera e González marcaram os gols da vitória.

Classificação dos grupos da Libertadores

Grupo A

Pos Clube Pts PJ V E D SG 1 Flamengo 7 3 2 1 0 5 2 Estudiantes 6 4 1 3 0 1 3 Independiente Medellín 4 3 1 1 1 -2 4 Cusco 1 4 0 1 3 -4

Grupo B

Pos Clube Pts PJ V E D SG 1 Tolima 7 4 2 1 1 4 2 Coquimbo Unido 4 3 1 1 1 -1 3 Universitario 4 3 1 1 1 0 4 Nacional 4 4 1 1 2 -3

Grupo C

Pos Clube Pts PJ V E D SG 1 Independiente Rivadavia 10 4 3 1 0 5 2 Bolívar 5 4 1 2 1 1 3 Deportivo La Guaira 3 4 0 3 1 -3 4 Fluminense 2 4 0 2 2 -3

Grupo D

Pos Clube Pts PJ V E D SG 1 Universidad Católica 7 4 2 1 1 1 2 Cruzeiro 7 4 2 1 1 1 3 Boca Juniors 6 4 2 0 2 2 4 Barcelona SC 3 4 1 0 3 -4

Grupo E