Libertadores ontem: principais jogos e classificação dos grupos da Libertadores

Libertadores 2026: quarta rodada da fase de grupos teve empate salvador do Corinthians, reação do Fluminense no fim e Cruzeiro segurando pressão no Chile. (Arte/Exame)
Repórter
Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h11.
A quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores teve uma noite importante para os clubes brasileiros nesta quarta-feira, 6.
O Corinthians arrancou empate nos acréscimos contra o Santa Fe e ficou muito próximo das oitavas de final, enquanto o Cruzeiro segurou a Universidad Católica fora de casa mesmo com um jogador a menos.
Já o Fluminense buscou o empate no fim, mas permaneceu na lanterna do Grupo C.
Entre os demais jogos da rodada, o Estudiantes empatou com o Cusco no Peru, o Bolívar salvou um ponto nos acréscimos contra o Deportivo La Guaira, e o Tolima venceu o Nacional por 3 a 0 na Colômbia.
O Corinthians ficou muito perto da classificação às oitavas de final ao empatar por 1 a 1 com o Independiente Santa Fe, em Bogotá.
O time colombiano abriu o placar no segundo tempo com Rodallega, mas Gustavo Henrique apareceu aos 48 minutos para marcar de cabeça e salvar o Timão.
Com o resultado, a equipe paulista chegou aos dez pontos e lidera isoladamente o Grupo E.O Corinthians pode até confirmar a vaga antecipada dependendo da combinação de resultados da rodada.
O duelo terminou em clima tenso, com confusão entre jogadores após o apito final e protestos da torcida colombiana.
O Fluminense arrancou empate por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, mas continua em situação delicada na competição.
Álex Arce abriu o placar para os argentinos no segundo tempo, e John Kennedy empatou nos acréscimos.
O time argentino chegou aos dez pontos e se tornou a primeira equipe classificada às oitavas de final desta edição da Libertadores. Já o Tricolor soma apenas dois pontos e segue na última colocação do Grupo C.
A partida também ficou marcada pelo recorde de Fábio. Aos 45 anos, o goleiro se tornou o atleta com mais jogos na história da Libertadores, com 114 partidas.
O Cruzeiro empatou sem gols com a Universidad Católica, em Santiago, e manteve a liderança do Grupo D ao lado dos chilenos, ambos com sete pontos.
A Raposa teve boas chances no primeiro tempo, mas precisou suportar forte pressão após a expulsão de Keny Arroyo no início da etapa final.
O destaque da equipe foi o goleiro Otávio, que fez importantes defesas para garantir o empate fora de casa.
Mesmo pressionado, o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado e segue em boa posição na briga pela classificação.
No Peru, Cusco e Estudiantes empataram por 1 a 1. Colitto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Palacios deixou tudo igual para os argentinos.
Na Venezuela, o Bolívar buscou empate por 1 a 1 com o Deportivo La Guaira nos acréscimos, graças ao gol de Justiniano aos 49 minutos do segundo tempo.
Já na Colômbia, o Tolima venceu o Nacional por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B. Sandoval, Mosquera e González marcaram os gols da vitória.
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|V
|E
|D
|SG
|1
|Flamengo
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|Estudiantes
|6
|4
|1
|3
|0
|1
|3
|Independiente Medellín
|4
|3
|1
|1
|1
|-2
|4
|Cusco
|1
|4
|0
|1
|3
|-4
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|V
|E
|D
|SG
|1
|Tolima
|7
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|Coquimbo Unido
|4
|3
|1
|1
|1
|-1
|3
|Universitario
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|Nacional
|4
|4
|1
|1
|2
|-3
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|V
|E
|D
|SG
|1
|Independiente Rivadavia
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Bolívar
|5
|4
|1
|2
|1
|1
|3
|Deportivo La Guaira
|3
|4
|0
|3
|1
|-3
|4
|Fluminense
|2
|4
|0
|2
|2
|-3
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|V
|E
|D
|SG
|1
|Universidad Católica
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|2
|Cruzeiro
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|3
|Boca Juniors
|6
|4
|2
|0
|2
|2
|4
|Barcelona SC
|3
|4
|1
|0
|3
|-4
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|V
|E
|D
|SG
|1
|Corinthians
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|Platense
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|3
|Santa Fe
|2
|4
|0
|2
|2
|-3
|4
|Peñarol
|1
|3
|0
|1
|2
|-3