Esporte

Libertadores ontem: principais jogos e classificação dos grupos da Libertadores

Em noite de empates, Corinthians fica perto das oitavas, Cruzeiro segura e Fluminense segue pressionado

Libertadores 2026: quarta rodada da fase de grupos teve empate salvador do Corinthians, reação do Fluminense no fim e Cruzeiro segurando pressão no Chile. (Arte/Exame)

Libertadores 2026: quarta rodada da fase de grupos teve empate salvador do Corinthians, reação do Fluminense no fim e Cruzeiro segurando pressão no Chile. (Arte/Exame)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h11.

A quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores teve uma noite importante para os clubes brasileiros nesta quarta-feira, 6.

O Corinthians arrancou empate nos acréscimos contra o Santa Fe e ficou muito próximo das oitavas de final, enquanto o Cruzeiro segurou a Universidad Católica fora de casa mesmo com um jogador a menos.

Já o Fluminense buscou o empate no fim, mas permaneceu na lanterna do Grupo C.

Entre os demais jogos da rodada, o Estudiantes empatou com o Cusco no Peru, o Bolívar salvou um ponto nos acréscimos contra o Deportivo La Guaira, e o Tolima venceu o Nacional por 3 a 0 na Colômbia.

Corinthians arranca empate no fim e encaminha vaga

O Corinthians ficou muito perto da classificação às oitavas de final ao empatar por 1 a 1 com o Independiente Santa Fe, em Bogotá.

O time colombiano abriu o placar no segundo tempo com Rodallega, mas Gustavo Henrique apareceu aos 48 minutos para marcar de cabeça e salvar o Timão.

Com o resultado, a equipe paulista chegou aos dez pontos e lidera isoladamente o Grupo E.

O Corinthians pode até confirmar a vaga antecipada dependendo da combinação de resultados da rodada.

O duelo terminou em clima tenso, com confusão entre jogadores após o apito final e protestos da torcida colombiana.

Fluminense evita derrota, mas segue na lanterna

O Fluminense arrancou empate por 1 a 1 contra o Independiente Rivadavia, em Mendoza, mas continua em situação delicada na competição.

Álex Arce abriu o placar para os argentinos no segundo tempo, e John Kennedy empatou nos acréscimos.

O time argentino chegou aos dez pontos e se tornou a primeira equipe classificada às oitavas de final desta edição da Libertadores. Já o Tricolor soma apenas dois pontos e segue na última colocação do Grupo C.

A partida também ficou marcada pelo recorde de Fábio. Aos 45 anos, o goleiro se tornou o atleta com mais jogos na história da Libertadores, com 114 partidas.

Cruzeiro segura pressão no Chile

O Cruzeiro empatou sem gols com a Universidad Católica, em Santiago, e manteve a liderança do Grupo D ao lado dos chilenos, ambos com sete pontos.

A Raposa teve boas chances no primeiro tempo, mas precisou suportar forte pressão após a expulsão de Keny Arroyo no início da etapa final.

O destaque da equipe foi o goleiro Otávio, que fez importantes defesas para garantir o empate fora de casa.

Mesmo pressionado, o Cruzeiro conseguiu segurar o resultado e segue em boa posição na briga pela classificação.

Outros jogos da rodada

No Peru, Cusco e Estudiantes empataram por 1 a 1. Colitto abriu o placar para os donos da casa, enquanto Palacios deixou tudo igual para os argentinos.

Na Venezuela, o Bolívar buscou empate por 1 a 1 com o Deportivo La Guaira nos acréscimos, graças ao gol de Justiniano aos 49 minutos do segundo tempo.

Já na Colômbia, o Tolima venceu o Nacional por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B. Sandoval, Mosquera e González marcaram os gols da vitória.

Classificação dos grupos da Libertadores

Grupo A

PosClubePtsPJVEDSG
1Flamengo732105
2Estudiantes641301
3Independiente Medellín43111-2
4Cusco14013-4

Grupo B

PosClubePtsPJVEDSG
1Tolima742114
2Coquimbo Unido43111-1
3Universitario431110
4Nacional44112-3

Grupo C

PosClubePtsPJVEDSG
1Independiente Rivadavia1043105
2Bolívar541211
3Deportivo La Guaira34031-3
4Fluminense24022-3

Grupo D

PosClubePtsPJVEDSG
1Universidad Católica742111
2Cruzeiro742111
3Boca Juniors642022
4Barcelona SC34103-4

Grupo E

PosClubePtsPJVEDSG
1Corinthians1043106
2Platense632010
3Santa Fe24022-3
4Peñarol13012-3
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