De R$ 3,90 a R$ 24,90: o novo preço do álbum da Copa do Mundo

Em 2002, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo custava R$ 3,90. Em 2026, custa R$ 24,90. Corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, o preço seria R$ 15,84. A diferença — R$ 9,06 — representa um ágio de 57% acima da inflação oficial acumulada em 24 anos.

É menos gritante do que o ágio do pacotinho de figurinhas, que chegou a 245% no mesmo período.

Mas o álbum tem uma história própria: seu preço cresceu de forma consistente acima da inflação a cada edição desde 2006, e a distância entre o que a Panini cobra e o que o IPCA justificaria nunca foi tão grande quanto agora.

Mas, para Para Paulo Feldmann, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA) da USP, o aumento no custo tem motivo.

"A qualidade dos álbuns e das figurinhas melhorou de lá para cá, o que elevou o custo de produção. Com isso, parte desse aumento foi repassada ao preço final, ou a empresa teria prejuízo", afirma em entrevista à EXAME.

Edição a edição, sempre acima

Em 2006, o álbum custava R$ 3,90, o mesmo preço da Copa anterior, de 2002, quando o Brasil foi campeão. Corrigido pelo IPCA até março de 2026, esse valor chegaria a R$ 11,41.

O preço atual representa um ágio de 118% sobre esse patamar. Em 2010, o álbum subiu para R$ 4,90, e o ágio calculado até hoje é de 109%. Em 2014, custou R$ 5,90, com ágio de 121%.

A partir de 2018, os saltos ficaram mais visíveis. O álbum passou de R$ 5,90 para R$ 7,90, alta de 34% numa única edição, enquanto o IPCA acumulado entre as duas Copas havia sido de 27%, segundo dados do IBGE.

Em 2022, o preço subiu de R$ 7,90 para R$ 12,00, em alta de 52%, contra inflação de 25% no período. Em 2026, novo avanço: de R$ 12,00 para R$ 24,90, alta de 107%, com IPCA acumulado desde 2022 em torno de 18%.

Nas três últimas edições, o reajuste do álbum ficou acima do dobro da inflação do período.

O argumento do conteúdo

A Panini tem uma justificativa parcial que não existe para o pacotinho: o álbum cresceu.

A edição de 2026 tem 980 figurinhas, ante 670 em 2022 e 638 em 2002. São 112 páginas, figurinhas especiais, papel de maior gramatura e a maior coleção da história da Copa. Quem compra o álbum de 2026 está comprando um produto diferente do de 2002.

O problema é que o preço não cresceu na mesma proporção que o conteúdo. Entre 2002 e 2026, o número de figurinhas aumentou 54%. O preço do álbum aumentou 538%. O IPCA no mesmo período acumulou alta de 306%.

O álbum que poucos completam

Em 2002, com R$ 100, era possível comprar o álbum e cerca de 192 pacotinhos — 960 figurinhas, suficientes para cobrir 181% das 638 necessárias para completar a coleção. Em 2026, os mesmos R$ 100 compram o álbum brochura e pouco mais de dez pacotinhos.

Para reunir as 980 figurinhas sem repetição — o mínimo teórico —, seriam necessários 140 envelopes, ao custo de R$ 980, fora o álbum. Na prática, com a distribuição aleatória e as inevitáveis repetidas, completar o álbum depende de trocas ou da compra de avulsas.

Os dados do IBGE mostram que, independentemente dos custos de produção, o preço do álbum cresceu acima da inflação a cada edição desde 2006.

Panini · Copa do Mundo · IPCA/IBGE A inflação do álbum da Copa Preço nominal do pacote de figurinhas vs. valor corrigido pelo IPCA (jun. de cada Copa → mar. 2026) Preço cobrado Justo pelo IPCA 2002 R$ 0,50 R$ 2,03 2006 R$ 0,60 R$ 1,75 2010 R$ 0,75 R$ 1,82 2014 R$ 1,00 R$ 1,91 2018 R$ 2,00 R$ 3,03 2022 R$ 4,00 R$ 4,71 2026 ★ R$ 7,00 R$ 2,03 Ágio acima da inflação — preço de 2026 vs. IPCA acumulado de cada Copa Base 2002 +245% Base 2006 +300% Base 2010 +285% Base 2014 +267% Base 2018 +131% Base 2022 +49% Preço nominal cobrado pela Panini Valor justo corrigido pelo IPCA/IBGE Cálculo: taxas mensais do IPCA/IBGE (tabela 1737, SIDRA), acumuladas mês a mês de junho de cada Copa até março de 2026. Metodologia idêntica à Calculadora do Cidadão do Banco Central. Ágio = diferença entre R$ 7,00 (preço 2026) e o valor corrigido de cada edição. Fonte dos preços: Panini Brasil / CNN Brasil / G1. Cálculo: EXAME.

A distância entre o preço cobrado e o valor corrigido pelo IPCA nunca foi tão larga quanto em 2026.

Em 2002, R$ 3,90 comprava o ritual de início de Copa. Em 2026, o mesmo ritual custa R$ 24,90. E a inflação explica menos da metade dessa alta.

Como os cálculos foram feitos?

Para essa reportagem, foram usadas as taxas mensais do IPCA divulgadas pelo IBGE — o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados estão na tabela 1737 do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), série histórica disponível ao público.

O cálculo segue a mesma metodologia da Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil: multiplica-se o preço original pelo fator acumulado mês a mês entre junho do ano da Copa — mês de lançamento típico do álbum — e março de 2026, última leitura do IPCA disponível no fechamento desta reportagem. O fator acumulado é o produto das taxas mensais individuais, não a simples soma.

O ágio é a diferença entre o preço real cobrado pela Panini em 2026 (R$ 7,00 o pacote) e o valor que resultaria dessa correção, expressa em percentual sobre o valor corrigido.

Todos os cálculos foram feitos com as taxas mensais brutas do IBGE, sem arredondamentos intermediários, e com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (IA) como Gemini, Perplexity e Claude. O IPCA acumulado entre junho de 2002 e março de 2026 é de 306%.