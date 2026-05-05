Copa do Mundo: quem será o 'jogador revelação' do torneio? Veja apostas da EXAME

A cada edição da Copa do Mundo, novos nomes surgem e ganham projeção internacional. Para o próximo torneio, a tendência se mantém: jovens jogadores chegam em boa fase e aparecem como candidatos a assumir protagonismo e figurar entre as principais revelações da competição.

Na edição de 2018, Kylian Mbappé, da França, foi eleito a relevação do torneio. Com apenas 19 anos, o jogador brilhou, marcando, inclusive, um gol na grande final contra a Croácia.

Já em 2022, o troféu ficou com o argentino Enzo Fernández. Aos 21 anos, o meia se tornou titular da seleção albiceleste durante o torneio, teve atuações sólidas e foi fundamental para a conquista do torneio.

Os favoritos ao posto em 2026

Entre os nomes mais citados, Lamine Yamal, de 18 anos, aparece como um dos principais candidatos. Entretanto, o atacante já chega consolidado em alto nível no futebol europeu, o que pode deixá-lo de fora da lista, apesar da pouca idade.

Outro destaque é Arda Guler, o meia criativo do Real Madrid e da Turquia busca se consolidar no cenário internacional e para isso deve buscar ter o destaque da competição.

Além deles, Kobbie Mainoo, da Inglaterra, também pode ser o grande destaque. O meia do Manchester United é bastante promissor e um dos principais nomes da nova geração inglesa.

Olho em jovens sul-americanos

A América do Sul também apresenta candidatos. Endrick é uma das principais promessas do Brasil e pode ganhar espaço dependendo do contexto da equipe. O atleta do Lyon vem tendo um grande desempenho, mas ainda é dúvida na lista final de Ancelotti.

Pela Argentina, Nico Paz surge como opção ofensiva com potencial de impacto. O jovem é o grande destaque do Como 1907, time italiano que joga atualmente, e é considerado por muitos a grande revelação da seleção albiceleste neste ciclo de Copa do Mundo.

O fator surpresa

Historicamente, a Copa do Mundo também abre espaço para nomes menos badalados. Jogadores que chegam sem grande expectativa podem ganhar destaque ao longo da competição, impulsionados por boas atuações em jogos decisivos.

Sem um favorito absoluto, a disputa pelo posto de revelação tende a ser influenciada pelo desempenho coletivo das seleções e pelas oportunidades ao longo do torneio.