Esporte

Álbum da Copa 2026: onde comprar online e quanto custa começar a coleção

Publicação chega em maio e poderá ser encontrada em lojas físicas, sites e até apps como iFood

Álbum de figurinha da Copa: item poderá ser adquirido através de aplicativos (Divulgação/Panini/Montagem EXAME)

Álbum de figurinha da Copa: item poderá ser adquirido através de aplicativos (Divulgação/Panini/Montagem EXAME)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13h17.

A Copa do Mundo se aproxima, mas, antes mesmo do apito inicial, outra disputa já entra em campo: a dos torcedores em busca de completar o tradicional álbum de figurinhas. Tradição de cada edição do torneio, a coleção começa oficialmente no dia 1º de maio, com o lançamento do álbum oficial da competição.

E não são apenas os torcedores que estão ansiosos para abrir os pacotinhos e iniciar a coleção. Os estabelecimentos também começam a se preparar para vender os álbuns e as tão esperadas figurinhas.

Neste ano, será possível adquirir o álbum de maneira presencial em livrarias ou em bancas de jornal, além de encontrá-lo no mercado Atacadão, Oxxo e Minha Quitandinha. Em casas lotéricas também será possível adquirir.

Já de maneira online, será possível comprar por meio de sites ou aplicativos.

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