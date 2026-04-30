Álbum da Copa 2026: onde comprar online e quanto custa começar a coleção

Álbum de figurinha da Copa: item poderá ser adquirido através de aplicativos (Divulgação/Panini/Montagem EXAME)
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Publicado em 30 de abril de 2026 às 13h17.
E não são apenas os torcedores que estão ansiosos para abrir os pacotinhos e iniciar a coleção. Os estabelecimentos também começam a se preparar para vender os álbuns e as tão esperadas figurinhas.
Neste ano, será possível adquirir o álbum de maneira presencial em livrarias ou em bancas de jornal, além de encontrá-lo no mercado Atacadão, Oxxo e Minha Quitandinha. Em casas lotéricas também será possível adquirir.
Já de maneira online, será possível comprar por meio de sites ou aplicativos.
A primeira opção para comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de maneira online é por meio do site oficial da Panini, editora responsável pela publicação das figurinhas.
Além do site oficial, a Amazon e Kabum, plataformas de venda online, também oferecem o produto, desde a pré-venda.
Carrefour e Americanas também devem comercializar o álbum, desde a versão mais simples até as com capa prateada e dourada, que custam mais caro.
Em 2026, também será possível adquirir tanto o álbum quanto os pacotes de figurinhas por meio de aplicativos como iFood, Daki e Shopper.
Além da venda tradicional, aplicativos como Keeta e iFood também fizeram parcerias com redes de fast food e mercados, como Oxxo e McDonald's.
Na rede de fast-food, por exemplo, é possível adquirir combos com lanches e venham os pacotes de figurinha. Ou comprar apenas o pacotinho de forma individual, com cinco stickers, pelo preço de R$5,00. No pacote tradicional, são 7, pelo preço de R$ 7.
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho de 2026 e a grande final será em 19 de julho. Essa será a primeira edição do torneio com 48 seleções participantes.