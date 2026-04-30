Bolívar x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

John Kennedy: Jogador marcou contra a Chapecoense, mas deve ser suplente contra o Bolívar ((Foto: Wagner Meier/Getty Images))
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Publicado em 30 de abril de 2026 às 13h58.
Bolívar x Fluminsense se enfrentam nesta quinta-feira, 30, às 19h, no estádio Hernando Siles, em La Paz. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão em situação complicada na Libertadores. No Grupo C, ambas ocupam as duas últimas posições e buscam se reerguer, sonhando com a classificação para o mata-mata.
O Bolívar, até o momento, tem apenas um ponto e ainda não venceu no torneio, perdendo para o Independiente Rivadavia, na estreia, e empatando com o La Guaira por 1 a 1.
Já o Fluminense está na última posição, também com 1 ponto. A equipe empatou com o La Guaira por 0 a 0 na estreia, e perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1.
O Bolívar terá a torcida e também a temida altitude em seu favor para o duelo. Apesar disso, ainda tenta se adaptar ao novo comandante. Vladimir Sória, ídolo do clube, assumiu como interino e ainda tenta encontrar um caminho para o clube.
Na última rodada do campeonato boliviano, o Bolívar goleou o Real Tomayapo por 6 a 0, chegando confiante para o duelo contra o Fluminense.
Com os resultados ruins, o Fluminense ficou bastante pressionado e teve que lidar com protestos da torcida. A equipe se recuperou e no Brasileirão conseguiu resultados positivos. Inclusive, vem de vitória por 2 a 1 contra a Chapecoense na última rodada do torneio.
Apesar de ter a altitude como adversária, o Tricolor das Laranjeiras deve ter força máxima para o duelo desta quinta. A única alteração deve ficar no meio-campo, com a saída de Kevin Serna e entrada de Alisson.
O duelo entre Bolívar x Fluminsense terá transmissão da Paramount+.
Lampe; Jesús Segredo, Arreaga, Echeverría e José Segredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Dorny Romero, Oyola e Cauteruccio
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Savarino Canobbio e Castillo.