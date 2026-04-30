Bolívar x Fluminense: horário, onde assistir e prováveis escalações

O confronto coloca frente a frente duas equipes que estão em situação complicada na Libertadores. No Grupo C, ambas ocupam as duas últimas posições e buscam se reerguer, sonhando com a classificação para o mata-mata.

O Bolívar, até o momento, tem apenas um ponto e ainda não venceu no torneio, perdendo para o Independiente Rivadavia, na estreia, e empatando com o La Guaira por 1 a 1.

Já o Fluminense está na última posição, também com 1 ponto. A equipe empatou com o La Guaira por 0 a 0 na estreia, e perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1.