Abertura da Copa: veja horário, onde assistir e quem vai cantar

A Copa do Mundo de 2022 começa neste domingo, no dia 20 de novembro, no estádio Al Bayt. O jogo de abertura será entre Equador e Catar às 13h.

Antes da bola rolar no maior evento de futebol do mundo, uma cerimônia de abertura dará inicio ao campeonato.

Veja todos os detalhes da abertura da Copa do Mundo 2022:

Data e horário da abertura da Copa do Mundo 2022

A abertura acontece no dia 20 de novembro e está prevista para começar às 12h, no horário de Brasília. A cerimonia acontece uma hora antes da primeira partida do Mundial.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo

A abertura da Copa do Mundo será transmitida pela TV Globo, GloboPlay, Sportv e no site Globo Esporte. A narração será de Luís Roberto. Galvão Bueno ficou de fora por não conseguir chegar a tempo no Catar por ter testado positivo para covid-19.

Quem vai cantar na abertura da Copa do Mundo

Duas atrações estão confirmadas para cantar na cerimonia de abertura: Jung Kook, do grupo de k-pop BTS, e o rapper Lil Baby, um dos intérpretes das músicas da trilha sonora da Copa do Mundo do Catar.

Segundo a imprensa internacional, nomes como Dua Lipa, Shakira e Rod Stewart recusaram o convite da Fifa para cantar na cerimônia de abertura do Mundial. O grupo Black Eyed Peas e os cantores Robbie Williams e Nora Fatehi estão sendo especulados.

Onde será a abertura da Copa do Mundo

A cerimonia de abertura será no estádio Al Bayt. Ele tem capacidade para até 60 mil torcedores e receberá oito partidas do Mundial. Seis na fase de grupos, um jogo das oitavas de final e o das semifinais.

