COP31: Meta de eletrificação é possível, mas depende de infraestrutura e financiamento

Desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã, a crise no fornecimento de petróleo tem levado a atenção do mundo para uma alternativa aos combustíveis fósseis: a eletrificação. A possibilidade de reduzir a dependência de petróleo e gás importados ganhou espaço nas discussões sobre segurança energética e transição para fontes mais limpas.

O tema é uma das prioridades da presidência turca da COP31, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, realizada em Antália, na Turquia. O país lançou o Compromisso Global de Eletrificação 35x35, iniciativa que pretende elevar a participação da eletricidade no consumo mundial de energia para 35% até 2035.

Atualmente, essa participação é de 23%. A diferença de 12 pontos percentuais em menos de uma década exige não apenas ampliar a geração elétrica, mas adaptar setores que ainda dependem da queima direta de combustíveis fósseis.

Na prática, isso significa substituir ônibus a diesel por modelos elétricos, reduzir o uso de gás natural no aquecimento de residências e ampliar a utilização da eletricidade em processos industriais.

A escolha da eletrificação como prioridade da presidência turca também tem uma dimensão política. Em um cenário de divergências sobre o abandono dos combustíveis fósseis, a proposta pode encontrar maior espaço de negociação entre países com diferentes interesses energéticos, inclusive aqueles cujas economias dependem da produção ou do consumo de petróleo.

"A vantagem política é que a eletrificação pode reunir diferentes setores econômicos em torno da agenda de modernização de transportes, indústria e edifícios e reduzir a dependência de combustíveis importados, como o diesel", explicam Ricardo Baitelo e David Tsai, gerentes de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), em entrevista exclusiva à EXAME.

Os especialistas avaliam que a meta é tecnicamente possível. Cenários da Agência Internacional de Energia (IEA) e da Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA) já apontam caminhos para atingir o patamar de 35% em 2035. O prazo, porém, é um dos principais obstáculos.

A expansão depende de investimentos em linhas de transmissão, redes de distribuição, infraestrutura de recarga de veículos elétricos, baterias e novas fontes de geração renovável. Esses desafios são especialmente relevantes para os países do Sul Global, que enfrentam maiores dificuldades para financiar a transição.

Há ainda uma contradição na proposta: aumentar o consumo de eletricidade não significa, necessariamente, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A substituição de combustíveis nos transportes, edifícios e indústrias pode ocorrer ao mesmo tempo em que países ampliam a geração elétrica a partir de termelétricas movidas a carvão, petróleo ou gás natural.

"A eletrificação, apesar de insuficiente, é necessária. Mas também traz suas próprias polêmicas; a eletrificação deve estar inserida num contexto de transição energética justa", afirmam os representantes do IEMA.

Crise do petróleo amplia debate sobre segurança energética

A defesa da eletrificação na COP31 ocorre em um momento em que a instabilidade geopolítica evidencia os custos da dependência dos combustíveis fósseis.

Na abertura da COP31, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que desde o início da atual escalada de tensões no Oriente Médio, a União Europeia acumulou mais de 100 bilhões de euros em custos adicionais com importações de combustíveis fósseis. Os preços da gasolina e do diesel também dispararam em 130 países.

"A mudança de fornecedores não eliminará essa exposição. Qualquer interrupção aumenta os preços em todos os lugares", afirmou Guterres durante a conferência.

O argumento é que a produção doméstica de eletricidade, especialmente a partir de fontes renováveis, pode reduzir a vulnerabilidade dos países às oscilações internacionais dos preços do petróleo e do gás.

Para Baitelo e Tsai, esse movimento pode favorecer economias que atualmente dependem da importação de derivados de petróleo e gás natural para atender à demanda de energia.

A América Latina aparece entre as regiões com potencial para se beneficiar dessa mudança. Segundo os especialistas, a matriz elétrica latino-americana já é 65% renovável, participação superior à observada nas demais regiões do mundo.

A China também ocupa uma posição relevante nessa transformação, por liderar a capacidade instalada de geração solar e eólica e dominar cadeias produtivas de diferentes tecnologias necessárias à transição energética.

Mas o avanço da eletrificação depende de uma condição central: garantir que a energia produzida consiga chegar aos consumidores.

Redes elétricas são um dos principais gargalos

Mesmo com a expansão das fontes renováveis, a infraestrutura existente não acompanha necessariamente o ritmo dos novos projetos.

De acordo com Dario Liguti, diretor da Divisão de Energia, Habitação e Gestão de Terras da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), cerca de 2.500 gigawatts em projetos de geração de energia e outras iniciativas energéticas aguardam conexão às redes elétricas em todo o mundo.

Em alguns casos, as instalações não conseguem entrar em operação por falta de conexão. Em outros, precisam reduzir a produção porque as redes não têm capacidade suficiente para transportar toda a eletricidade gerada.

"Duas coisas: aumentar a quantidade da rede e aumentar sua qualidade", afirmou Liguti à ONU News, ao defender a construção de milhões de quilômetros de novas linhas de transmissão e a modernização da infraestrutura existente.

O problema expõe uma das limitações da meta de eletrificação: ampliar a capacidade de geração, por si só, não garante que a energia estará disponível para abastecer veículos, fábricas e residências.

Para enfrentar esse gargalo, a ONU desenvolve o programa Global Grids Accelerator, iniciativa voltada a destravar investimentos e acelerar a expansão e a modernização das redes elétricas.

O financiamento, entretanto, permanece como um obstáculo, sobretudo para os países em desenvolvimento.

Segundo Olli-Pekka Kuusela, pesquisador do Instituto Mundial de Pesquisa Econômica para o Desenvolvimento da Universidade das Nações Unidas (UNU-WIDER), tecnologias como a solar e a eólica ficaram significativamente mais baratas na última década, mas os custos iniciais dos projetos ainda dificultam sua implementação.

"Com as tecnologias mais limpas, como a solar e a eólica, os custos iniciais de investimento podem ser um pouco significativos. É por isso que ter acesso a capital e ter um custo de capital razoável é muito importante", afirmou à ONU News.

Os países mais pobres costumam enfrentar juros mais elevados, o que encarece o financiamento mesmo quando as tecnologias renováveis são competitivas. Uma das alternativas apontadas pelo pesquisador é ampliar a participação dos bancos de desenvolvimento, com empréstimos a custos menores.

Na África subsaariana, onde mais de meio bilhão de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade, a expansão das redes também representa uma condição para o desenvolvimento de atividades industriais, serviços e sistemas de transporte público elétrico.

A infraestrutura precisa, ainda, resistir aos efeitos das próprias mudanças climáticas.

Na Zâmbia, por exemplo, secas severas reduziram a geração hidrelétrica e provocaram apagões e racionamento de energia. Para Kuusela, a ampliação da geração solar e o fortalecimento das conexões elétricas entre países vizinhos poderiam reduzir a exposição a interrupções semelhantes.

O que a meta de eletrificação significa para o Brasil?

Com uma matriz elétrica majoritariamente renovável, o Brasil parte de uma condição diferente da de países que ainda dependem fortemente de combustíveis fósseis para gerar eletricidade.

Para os especialistas do IEMA, uma das principais oportunidades brasileiras está na transformação do setor de transportes, responsável pela maior parcela das emissões de gases de efeito estufa do setor energético nacional.

"A meta ajuda a acelerar o crescimento de renováveis ao criar mais demanda para a eletrificação do setor de transportes", afirmam Baitelo e Tsai.

Esse processo exigiria ampliar a presença de ônibus elétricos, veículos leves e outras modalidades de mobilidade movidas a eletricidade.

A discussão também coloca em evidência uma escolha importante para a estratégia energética brasileira: como combinar a expansão dos veículos elétricos com o uso de biocombustíveis, que já fazem parte da matriz de transportes do país.

Outro ponto de divergência diz respeito à origem da energia utilizada.

Durante a COP31, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que discutir eletrificação sem considerar de onde vem a eletricidade seria como "enxugar gelo".

Baitelo e Tsai discordam parcialmente dessa avaliação. Para eles, a modernização das redes e a expansão da infraestrutura de recarga podem avançar paralelamente à redução do uso de termelétricas fósseis.

"Os esforços se apoiam, não se inviabilizam", afirmam.

Por outro lado, os especialistas reconhecem a preocupação da ministra com os impactos sociais e ambientais da geração elétrica, inclusive quando realizada a partir de fontes renováveis.

A instalação de novos empreendimentos, mesmo aqueles associados à transição energética, precisa considerar seus efeitos sobre territórios e populações vulneráveis.

Eletrificação avança em paralelo ao debate sobre combustíveis fósseis

A iniciativa turca ocorre enquanto outro compromisso climático volta ao centro das negociações: a transição para longe dos combustíveis fósseis, estabelecida pelos países na COP28, realizada em Dubai, em 2023.

Durante a COP31, a presidência brasileira da COP30 apresentou um roteiro para transformar esse compromisso em planos nacionais de implementação.

O documento, divulgado inicialmente em 3 de novembro, considera três dimensões da transição: a demanda por combustíveis fósseis, sua produção e fornecimento, e as consequências econômicas da redução de seu uso.

O roteiro também propõe indicadores para que os países avaliem suas condições de avançar, identifiquem obstáculos e organizem as próximas etapas. A iniciativa é voluntária e não constitui um novo acordo climático vinculante.

"Já passou da hora de pararmos de tratar a transição para longe dos combustíveis fósseis como um tabu ou algo insolúvel", afirmou Guterres durante o lançamento.

O secretário-geral defendeu que os países estabeleçam planos nacionais com cronogramas, necessidades de financiamento e resultados mensuráveis até 2028.

A coexistência das duas agendas na COP31 evidencia caminhos diferentes para enfrentar a dependência do petróleo, do carvão e do gás: enquanto a iniciativa brasileira busca orientar a redução do uso desses combustíveis, a proposta turca estabelece uma meta de ampliação da eletricidade no consumo de energia.

Para os especialistas do IEMA, a eletrificação pode avançar mesmo em países que ainda mantêm fontes fósseis na geração elétrica. A contribuição efetiva para o clima, no entanto, dependerá tanto da origem da eletricidade quanto da capacidade de financiar a infraestrutura necessária e conduzir a transformação sem ampliar os impactos sobre populações vulneráveis.