Lula se reúne com presidente da Turquia na COP31 e discute defesa, comércio e minerais críticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira, 10, com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em Antália, onde participa da COP31 (31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). Esse foi o primeiro encontro bilateral do petista como chefe de Estado desde a vitória nas eleições.

Os dois presidentes celebraram os cem anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, que serão completados em 2027, e esperam realizar em breve a primeira reunião do Conselho Estratégico bilateral, em nível de vice-presidentes.

Na área econômica, Lula e Erdogan destacaram o crescimento do comércio entre os países, que chegou a US$ 5,9 bilhões, e avaliaram haver espaço para aumentar o volume de negócios no curto prazo. Lula manifestou ainda interesse em construir uma parceria mais robusta com a Turquia no setor de defesa.

"O Presidente Lula destacou que COP31 representa oportunidade de levar adiante iniciativas lançadas na COP30, em Belém, e colocou-se à disposição para trabalhar pelo êxito da conferência. Mencionou a criação de conselho vinculado à Presidência da República para definir políticas nacionais sobre minerais críticos e promover seu processamento em território brasileiro e aventou a possibilidade de cooperação com a Turquia nessa área", diz um trecho do comunicado enviado à imprensa.

Segundo o Palácio do Planalto, Erdogan ainda parabenizou Lula pelo resultado das urnas e pela “expressiva mobilização nas ruas do país”. O líder turco também se comprometeu a fazer uma visita de Estado ao Brasil, em data a ser definida, acompanhado de uma delegação empresarial.

Ao tratar da conjuntura global, os presidentes coincidiram na importância de trabalhar pela paz e de defender o multilateralismo, finaliza a nota do Planalto.

Agenda de Lula na COP31

Lula deve fazer três pronunciamentos na COP31. Na quarta-feira, 11, o presidente deve chegar à COP às 11h, a tempo da foto oficial dos líderes, marcada para as 11h45. Meia hora depois, Erdogan e o secretário-geral da ONU, António Guterres, abrem a Cúpula de Líderes, e o brasileiro deve ser o terceiro a discursar.

Na sequência, às 14h30, está prevista uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. O país é o maior doador do Fundo Amazônia e anunciou novo aporte de R$ 350 milhões no primeiro dia da COP31.

O segundo discurso está marcado para as 15h, em sessão dedicada às florestas. É ali que o presidente deve participar do encontro do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) com Noruega, Reino Unido e Holanda, no qual a expectativa é que o governo holandês oficialize um aporte de US$ 500 milhões.

Na quinta-feira, 12, a programação começa às 9h30, com reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, no cargo desde julho, quando sucedeu Keir Starmer.

À tarde, Lula deve visitar o pavilhão da ApexBrasil (16h30) e se reunir com representantes da sociedade civil (17h30), antes de embarcar, às 19h15, para Manila, nas Filipinas, onde participa da cúpula da Asean.

Todos os horários são locais, seis horas à frente de Brasília.