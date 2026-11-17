Rodrigo De Divitiis já foi convidado para festas de fim de ano de empresas das quais nunca foi funcionário. Trabalhava como parceiro comercial, mas, segundo conta, a relação com os clientes havia ultrapassado a entrega de um projeto. Ele e sua equipe participavam de conversas sobre decisões estratégicas, ouviam informações confidenciais e eram chamados a ajudar a definir onde investir.

Os convites ficaram na memória como um reconhecimento do trabalho. Ao ser perguntado sobre o projeto mais marcante da carreira, o ex-executivo do LinkedIn prefere falar dessa confiança a escolher um feito único.

“Quando você conquista isso do seu cliente e ele te olha de fato como parceiro e não como fornecedor, essa, de fato, é a grande diferença”, diz.

A experiência ajuda a explicar o assunto ao qual ele dedica agora seu primeiro livro. Em Pessoas – A nova versão da área mais importante de uma empresa, publicado pela Editora Arte Ensaio, De Divitiis reúne aprendizados de uma trajetória que começou na banca de jornais do pai, passou pela engenharia e chegou à liderança de negócios na América Latina.

O lançamento está marcado para 17 de novembro, em São Paulo. A obra nasce de uma inquietação que acompanhou o executivo em boa parte da carreira: como fazer a gestão de pessoas participar das decisões que definem o futuro de uma empresa?

Para ele, repetir que os profissionais são o principal ativo de um negócio tem pouco efeito se essa convicção não orientar investimentos, responsabilidades e indicadores. “No fim das contas, todo mundo precisa apresentar resultado, precisa apresentar os números”, afirma.

Como a relação com clientes mudou sua carreira

Aos 16 anos, De Divitiis começou a ajudar o pai na banca de jornais. Depois, trabalhou em uma central de telemarketing. O contato com clientes permaneceu quando ingressou na engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, e conseguiu oportunidades na Rolls-Royce e na Bombardier.

Nessas empresas, atuou como engenheiro de vendas. Era um trabalho que combinava conhecimento técnico e relacionamento, mas ele sentia falta de ter mais espaço para contribuir com sua maneira de conduzir uma negociação.

“Quando a venda é técnica, o que importa muito mais são as questões técnicas do produto, o produto em si, e não era exatamente onde eu me conectava”, diz.

Fez uma certificação em coaching e programação neurolinguística, passou a trabalhar com coaching executivo e direcionou a carreira para empresas que atendiam a área de recursos humanos. A trajetória incluiu a Education First e, depois, o LinkedIn, onde permaneceu por 11 anos.

Na plataforma, foi Head de Negócios Corporativos de Talent Solutions no norte da América Latina e, posteriormente, no Brasil. Trabalhou com o desenvolvimento de mercados como México, América Central e Colômbia. Segundo seu relato, esteve envolvido em mais de 2.500 projetos ao longo da carreira, em empresas de diferentes portes, setores e países.

A passagem para a liderança acrescentou outra responsabilidade ao trabalho com clientes: desenvolver quem estava em sua própria equipe.

“Tinha também o trabalho com as pessoas que estavam comigo na minha equipe e a minha responsabilidade de desenvolvê-los, de trabalhar a carreira deles”, afirma.

Lidar com diferentes culturas exigia adaptar os projetos às condições de cada mercado. Com os clientes, a orientação que diz ter transmitido às equipes era entender o negócio antes de se concentrar na solução que tinham para vender.

Essa proximidade também levou De Divitiis a organizar a participação de líderes de RH em eventos globais do LinkedIn e a desenvolver encontros no Brasil para discutir temas como diversidade, tecnologia e desenvolvimento de habilidades.

O aprendizado dessas conversas aparece na tese que sustenta o livro: para influenciar uma decisão, o profissional de gestão de pessoas precisa conhecer o negócio com a mesma profundidade dos colegas de outras áreas.

“Precisam conhecer a fundo o negócio, precisam falar de igual para igual com todos os pares”, diz.

Por que o CEO precisa responder pela cultura

Depois de encerrar o ciclo no LinkedIn, De Divitiis voltou a estudar. Fez uma imersão na China, com visitas a empresas de tecnologia e inteligência artificial, buscou formação em conselhos de administração e aprofundou conhecimentos de finanças.

O movimento o preparava para escrever e para fundar a People Human Strategy, consultoria que atua com estrutura organizacional, cultura, lideranças e indicadores de desempenho. Hoje, entre as empresas que atende, estão startups e negócios em expansão.

Ao organizar a experiência no livro, procurou responder a uma dificuldade que identificava nas discussões sobre RH: havia espaço para falar da importância das pessoas, mas faltava explicar como transformar essa importância em decisões.

“Meu grande incômodo era: como é que eu auxilio trazendo um como?”, afirma.

Uma das respostas está na distribuição de responsabilidades. Em sua visão, a cultura organizacional precisa ser acompanhada pelo CEO e pelo conselho com a mesma atenção dedicada aos resultados financeiros.

“O CEO é o responsável e ele não pode delegar o tema cultura”, diz.

Isso não elimina o papel da área de pessoas. Cabe a ela, em sua proposta, acompanhar indicadores e ajudar a liderança a entender o que acontece dentro da organização. Mas a responsabilidade pelas escolhas que sustentam aquela cultura continua no topo.

De Divitiis defende medições frequentes do ambiente de trabalho e conversas recorrentes com as lideranças sobre os resultados. Também propõe acompanhar o retorno do investimento em profissionais e o efeito do desenvolvimento de habilidades sobre o desempenho do negócio.

A lógica é aproximar a gestão de pessoas das discussões sobre produtividade, investimento e capacidade de execução. Um treinamento, por exemplo, deve partir das habilidades necessárias para determinada função e ter sua evolução acompanhada, inclusive em relação ao impacto que pode produzir na empresa.

A mudança alcança também as tarefas atribuídas ao RH. De Divitiis defende que a folha de pagamento, por exemplo, fique com o financeiro e que questões de legislação e negociação sindical sejam conduzidas pelo jurídico, abrindo espaço para outras responsabilidades na área de pessoas.

“Não é simplesmente mudar o nome de recursos humanos para pessoas, é fazer uma transformação de recursos humanos para pessoas”, afirma.

O que a inteligência artificial exige dos líderes

A inteligência artificial atravessa um capítulo do livro, mas o centro da obra está na transformação da gestão, um trabalho que, em sua avaliação, exige anos.

Para ele, automatizar tarefas operacionais pode abrir espaço para atividades que demandem criatividade, relacionamento e decisões estratégicas. Esse resultado, porém, depende do que a empresa faz com os profissionais durante a mudança.

É preciso identificar as habilidades necessárias, investir em desenvolvimento e preparar as lideranças para reorganizar o trabalho. Na visão do executivo, a compra de tecnologia precisa estar acompanhada dessas decisões.

“Se a cultura organizacional não tiver esse olhar, esse foco, nada do que a gente está falando aqui vai acontecer”, diz.

Sua defesa da automação vem acompanhada de uma cobrança à própria área de RH. Se continuar concentrada em processos que podem ser automatizados, ela corre o risco, em sua avaliação, de perder espaço dentro das organizações. Por isso, a tecnologia torna mais urgente a necessidade de demonstrar como a gestão de pessoas contribui para o negócio.

A preocupação aparece até na apresentação do livro. Todas as ocorrências das palavras “pessoa” e “pessoas” recebem destaque gráfico, uma escolha deliberada para lembrar quem vive as mudanças discutidas naquelas páginas.

“A gente fala tanto sobre tecnologia e sobre inteligência artificial. A gente esquece de olhar para as pessoas”, afirma.

Depois de uma carreira construída no relacionamento com clientes e equipes, De Divitiis tenta traduzir esse olhar para a linguagem que orienta decisões empresariais. Para ele, o cuidado precisa chegar ao planejamento, ao orçamento e à forma como os líderes são cobrados.

“A gente não pode esquecer que, no fim das contas, quando a gente está falando disso, a gente está falando de todos nós.”