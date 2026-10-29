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Lula vai à COP31 para passar a presidência da conferência e defender legado de Belém

Após vitória nas urnas, presidente retoma agenda no exterior pela Turquia, onde vai buscar continuidade da política climática

Em Belém, Lula foi protagonista da COP30; agora leva à Turquia o desafio de manter vivo o compromisso climático (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

Em Belém, Lula foi protagonista da COP30; agora leva à Turquia o desafio de manter vivo o compromisso climático (Ricardo Stuckert / PR/Flickr)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 14h30.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 14h39.

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a Antália, na Turquia, para a COP31 no que será o primeiro sinal de continuidade da agenda climática brasileira.

A grande conferência climática acontece de 9 a 20 de novembro e é quando o Brasil passa o bastão da presidência que exerce desde Belém. À frente da COP30, estão o embaixador André Corrêa do Lago, na condução política, e a CEO Ana Toni, na coordenação das ações.

Segundo nota do presidente nacional do PT, Edinho Silva, a viagem deve ocorrer no próximo fim de semana e só depois Lula deve iniciar a montagem da equipe do governo. 

“O presidente foi protagonista em todas as COPs organizadas durante os seus mandatos. Para ele é um evento muito importante", afirmou.

A presença de Lula foi anunciada após telefonema com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ainda em agosto. Esta edição é a primeira com um arranjo duplo entre dois países: a Turquia sedia o evento, e a Austrália preside as negociações.

"Erdoğan afirmou acreditar que os dois países poderiam implementar um modelo de cooperação econômica capaz de ampliar a prosperidade de seus povos diante de tendências protecionistas", informou em nota o governo turco, na época. 

Na bagagem rumo à Turquia, Lula leva um balanço de avanços e pendências. A COP30 fechou com 56 decisões aprovadas por consenso no chamado Pacote Mutirão.

O que ficou de fora do texto final da Convenção da UNFCCC foram dois movimentos inéditos em uma COP: a promessa de um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis e outro pelo fim do desmatamento.

++ Leia mais: De Belém a Antália: COP31 estreia comando duplo e herda impasses sobre fósseis e dinheiro

O Brasil os encabeçou como iniciativas paralelas, fora da negociação formal, e conseguiu a contribuição de 115 países e 247 atores não estatais.

É essa saída que o governo quer transformar em legado. Para fechar a gestão, o Brasil deve entregar esses dois documentos e também do relatório do roteiro de Baku a Belém: a primeira atualização do plano para mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano em financiamento climático até 2035.

A agenda de florestas já tem um sinal concreto de fôlego. Na segunda-feira, 26, um dia depois da reeleição de Lula, a Holanda anunciou que pretende destinar até US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões), ao longo de dez anos, ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo idealizado pelo Brasil para remunerar países que atuem em prol da preservação.

Com a adesão, os compromissos somam US$ 7,8 bilhões, e faltam US$ 2,2 bilhões para o patamar de US$ 10 bilhões exigido até o fim de 2026. A formalização está prevista para a COP31.

O desafio agora é Brasília

Manter essas agendas vivas depois da troca de comando é, segundo a avaliação da própria presidência brasileira, um dos principais desafios. Por isso, o Brasil costura com a futura gestão turca uma estrutura para dar seguimento aos projetos da agenda de ação.

Mas o teste de Lula não termina em Antália: passa por Brasília.. O Congresso que assume em 2027 terá uma composição menos alinhada às pautas de clima e meio ambiente do que a atual legislatura, segundo análise do Observatório do Clima (OC).

O levantamento mostra que 409 dos 594 deputados e senadores, ou 68,9% do total, estão nas faixas de baixa ou muito baixa convergência ambiental.

No Senado, a mudança é mais acentuada. Dos 81 senadores que integrarão a Casa, 64, ou 79%, aparecem nas duas faixas mais baixas do indicador.

Na prática, Lula vai precisar negociar cada passo de uma pauta que ele mesmo trata como prioridade.

No plano de governo, o termo “mudanças climáticas” aparece 38 vezes e é tratado como emergência, que orienta tanto ações internas (obras de infraestrutura resilientes, geração de renda para quem protege florestas e mananciais, ampliação de ferramentas financeiras para cobrir os custos da crise) quanto externas, como o combate ao desmatamento, a valorização dos povos originários e a bioeconomia.

A principal aposta é o desmatamento líquido zero até 2030, meta que combina conter a derrubada com reflorestamento e recomposição de áreas degradadas.

O plano também trata a crise climática como oportunidade econômica: fortalecer a indústria verde nacional, depender menos de insumos externos e fazer do Brasil um exportador de soluções para a transição aproveitando seus potenciais.

Parte do caminho, porém, já está bem trilhado. O Plano Clima reúne oito planos de mitigação, 16 de adaptação e cinco estratégias transversais, e programas como o AdaptaCidades já avançam para aumentar a resiliência nas cidades. É essa base, mais a promessa de uma indústria verde, que Lula terá de defender diante de um Congresso mais hostil. 

A COP31 abre uma sequência de compromissos internacionais depois de meses de campanha pelo Brasil. Há ainda a expectativa de que Lula aproveite a viagem para ir às Filipinas, onde o governo avalia sua participação na abertura da cúpula da Asean, também em novembro.

Em dezembro, estão previstas a Cúpula do Mercosul, em Montevidéu, no dia 4, e a do G20, em Miami, no dia 14, que será o primeiro encontro com Donald Trump após a reeleição.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

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  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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