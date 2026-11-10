COP31: Lula abre agenda na Turquia com Erdogan, 16 anos depois da Declaração de Teerã

Antália, Turquia - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Antália, na Turquia, por volta das 3h30 desta terça-feira, 10, por ocasião da COP31.

Hoje, contudo, seu único compromisso público é uma reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrião da conferência do clima da ONU, prevista para acontecer as 17h45 no horário local (11h45 em Brasília), sob um esquema de segurança reforçado e sem acesso da imprensa.

O restante do dia está reservado a reuniões internas com assessores para fechar discursos e a lista de bilaterais que deve realizar até quinta-feira, 12. Segundo o Itamaraty, mais de 15 líderes pediram encontros com o presidente durante a conferência, que vai até 20 de novembro.

Defesa no centro da mesa

A pauta da conversa com Erdogan não foi divulgada pelo Palácio do Planalto.

Pelo histórico recente, porém, o encontro desta terça pode dar sequência a um telefonema de 24 de agosto, quando os dois presidentes combinaram criar um Conselho Estratégico Brasil-Turquia, comandado pelos vice-presidentes dos dois países e encarregado de montar um roteiro para a relação.

Segundo o Planalto declarou na época, na ligação Lula afirmou querer ampliar investimentos em defesa e aproximar empresas brasileiras e turcas do setor. Ficou acertado ainda o envio à Turquia de uma missão chefiada pelos ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

A base legal para isso já existe. Os parlamentos dos dois países ratificaram recentemente o Acordo de Cooperação em Indústria de Defesa, o que os dois presidentes celebraram na mesma ligação. Foi também nesse telefonema que Erdogan convidou formalmente Lula para a COP31.

Em janeiro, numa conversa anterior, o turco havia pedido para contar com a experiência brasileira na organização da conferência, parabenizado Lula pelas presidências do G20 e da COP30 e sinalizado interesse de empresas turcas em investir em infraestrutura no Brasil.

Na mesma ligação, os dois trocaram impressões sobre Gaza e sobre o Conselho da Paz proposto pelo presidente americano, Donald Trump, para o qual ambos haviam sido convidados.

A ideia de uma instância de alto nível, contudo, não é nova. Em novembro de 2024, na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, foi Erdogan quem sugeriu um conselho superior para a relação, e Lula o convidou para uma visita de Estado ao Brasil.

Meses antes, à margem do G7 na Itália, o turco havia pedido apoio brasileiro para entrar no Brics.

A proposta de um conselho estratégico, portanto, circula há dois anos. A bilateral de Antália é a chance de transformar a promessa em calendário.

De Teerã a Antália

Em maio de 2009, Lula se tornou o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar a Turquia desde Dom Pedro II, em 1875. Celso Amorim, chanceler à época, projetou um comércio de US$ 10 bilhões em cinco anos, e a Petrobras negociava com a estatal TPAO a exploração de petróleo e gás no Mar Negro.

Um ano depois veio o lance mais ousado da diplomacia dos dois países. Em 17 de maio de 2010, Lula e Erdogan, então primeiro-ministro, fecharam com o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad a Declaração de Teerã.

Conforme o acordo, o Irã enviaria 1.200 kg de urânio pouco enriquecido para território turco em troca de combustível para um reator de pesquisa, o que evitaria novas sanções.

As potências do Conselho de Segurança rejeitaram a proposta e, em junho, aprovaram a quarta rodada de sanções da ONU contra o Irã, com votos contrários justamente de Brasil e Turquia.

O episódio voltou ao debate neste ano, com a guerra no Oriente Médio. O chanceler Mauro Vieira disse à Câmara que a declaração provavelmente teria poupado o mundo da situação atual, mas analistas contestam, lembrando que o documento não garantia o fim do enriquecimento nem inspeções efetivas.

Nos anos seguintes, a relação teve altos e baixos. Numa visita de Dilma Rousseff a Ancara, em 2011, Abdullah Gül, que presidia o país, ainda chamava o Brasil de “primeiro parceiro estratégico” na América Latina.

Com o tempo, no entanto, o contato perdeu fôlego, e em 2023, no G20 de Nova Délhi, Lula já descrevia a parceria como “abandonada”.

Mesmo nesse período de distância, houve gestos de aproximação. Meses antes de Nova Délhi, Erdogan prestou solidariedade a Lula depois dos ataques de 8 de janeiro de 2023. E em fevereiro, o Brasil enviou equipes de resgate para o terremoto que matou cerca de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria.

Comércio em alta, rota desviada

O comércio dá lastro à reaproximação. Em 2025, a corrente de comércio entre os dois países chegou a cerca de US$ 5,56 bilhões, com amplo saldo a favor do Brasil.

Foram US$ 4,14 bilhões em exportações brasileiras e US$ 1,42 bilhão em importações, segundo o Comex Stat, sistema de estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A Turquia esteve entre os mais de 40 mercados que bateram recorde de compras de produtos brasileiros no ano, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

O ritmo se manteve em 2026: entre janeiro e julho, as vendas ao mercado turco somaram US$ 3,4 bilhões, alta de 29,6% sobre o mesmo período do ano anterior.

Soja, algodão em bruto, minério de ferro, café não torrado, milho, celulose e carne bovina lideram a pauta. No sentido inverso, o Brasil compra sobretudo máquinas, veículos e autopeças.

A geografia também pesa. Em março, com a guerra no Oriente Médio restringindo a navegação no Estreito de Ormuz, o Ministério da Agricultura criou um certificado sanitário para que produtos brasileiros de origem animal possam atravessar o território turco, ou ficar armazenados ali temporariamente, a caminho de países da região e da Ásia Central.

A Turquia, que em 2010 guardaria o urânio iraniano, passou então a servir de rota alternativa para parte das exportações do agro brasileiro.

Um anfitrião cético sobre os fósseis

Na agenda do clima, há convergências e atritos. A Turquia preside a COP31 num arranjo inédito, em que o ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, é o presidente da conferência, enquanto o australiano Chris Bowen conduz as negociações formais.

Como as decisões exigem consenso entre quase 200 partes, qualquer descompasso entre os dois comandos pode abrir espaço para bloqueios.

O governo turco tenta se apresentar como ponte entre países em desenvolvimento e economias avançadas, papel que o Brasil também buscou exercer quando presidiu a COP30, em Belém.

Entre as prioridades na COP31 está elevar para 35% a participação da eletricidade no consumo global de energia até 2035 (hoje em torno de 23%), meta que a Agência Internacional de Energia (AIE) considerou ao alcance.

O ponto mais sensível - como era de se esperar - são os combustíveis fósseis. Kurum declarou em outubro que simplesmente dizer às nações para abandoná-los "não é realista".

Enquanto isso, a presidência brasileira tenta emplacar em Antália o mapa do caminho global para a transição para longe dos combustíveis fósseis, iniciativa voluntária que ficou fora da decisão final da COP30, apresentada no último 3 de novembro.

A própria Turquia só ratificou o Acordo de Paris em 2021 e tem meta de neutralidade de carbono para 2053.

Erdogan, no poder desde 2003, primeiro como premiê e depois como presidente, é apontado por críticos como um líder de perfil autoritário, e usa a COP também como vitrine interna, segundo pesquisadores turcos.

Discursos, bilaterais e a saída para Manila

A agenda de Lula prevista para os próximos dois dias se concentra no centro de exposições onde ocorre a conferência do clima e ele deve fazer três pronunciamentos.

Na quarta-feira, 11, Lula deve chegar à COP às 11h, a tempo da foto oficial dos líderes, marcada para as 11h45. Meia hora depois, Erdogan e o secretário-geral da ONU, António Guterres, abrem a Cúpula de Líderes, e o brasileiro deve ser o terceiro a discursar.

Na sequência, às 14h30, está prevista uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. O país é o maior doador do Fundo Amazônia e anunciou novo aporte de R$ 350 milhões no primeiro dia da COP31.

O segundo discurso está marcado para as 15h, em sessão dedicada às florestas. É ali que o presidente deve participar do encontro do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) com Noruega, Reino Unido e Holanda, no qual a expectativa é que o governo holandês oficialize um aporte de US$ 500 milhões.

Na quinta-feira, 12, a programação começa às 9h30, com reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, no cargo desde julho, quando sucedeu Keir Starmer.

À tarde, Lula deve visitar o pavilhão da ApexBrasil (16h30) e se reunir com representantes da sociedade civil (17h30), antes de embarcar, às 19h15, para Manila, nas Filipinas, onde participa da cúpula da Asean.

Todos os horários são locais, seis horas à frente de Brasília.