Porto Alegre é palco de debate sobre resposta a desastres climáticos: onde avançamos?

Especialistas apresentaram tecnologias na gestão de crises climáticas e a americana Juvare anunciou sua primeira operação no Brasil, em parceria com a Codex, no Espírito Santo (Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16h40.
Última atualização em 20 de agosto de 2026 às 19h35.
Sob alerta de ciclone no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 20, Porto Alegre é palco de discussões sobre a capacidade do Brasil de enfrentar eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, como os que, há pouco mais de dois anos, levaram o estado a uma enchente histórica.
O Codex Experience 2026 traz tecnologias e caminhos para a adaptação climática e tenta responder à pergunta que ecoa a cada nova tragédia: onde de fato avançamos?
A resiliência é colocada cada vez mais em teste: o número de desastres climáticos no país saltou de 1.635 registros entre 2015 e 2019 para cerca de 6.100 entre 2020 e 2024, em um crescimento de 273% em menos de uma década, segundo análise da Codex, empresa brasileira especializada em governança de dados e mudanças climáticas.
É nesse cenário que especialistas do setor presentes no evento são unânimes: o país já não sofre por falta de dados. Muito pelo contrário, está ‘munido deles’.
O gargalo é transformar essa informação em ação efetiva nos territórios: dados que deveriam ajudar na tomada de decisão seguem fragmentados e dispersos entre órgãos que muitas vezes não conversam ou se articulam entre si.
"Não temos cultura de prevenção no Brasil", resumiu o coronel Benício Ferrari Jr., coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo.
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Segundo o especialista, a resposta começa no município, mas também esbarra nele: a maior parte das prefeituras depende do repasse de verba federal e nem sequer arrecada o suficiente para o próprio funcionamento de serviços básicos, o que torna difícil que consigam evoluir e se preparar para emergências ligadas ao clima extremo.
Para Venicios Santos, diretor de Negócios da Codex, o maior avanço dos últimos anos é tecnológico, e o que falta agora é ‘integrar’.
"Não é só a parte de TI, não é só software: é sobre criar uma cultura de dados, é sobre ter uma gestão da informação", destacou, em entrevista à EXAME.
Nesse ponto, os especialistas convergem: tecnologia sozinha não resolve o problema, é preciso sobretudo, vontade política. Para Santos, mesmo com financiamento climático em expansão, projetos muitas vezes não saem do papel.
"O investimento em prevenção não dá voto [nas eleições]. Não é sobre falta de recurso financeiro, ele existe", citou.
Ferrari reforça o mesmo diagnóstico do lado do poder público: sem estrutura mínima nos municípios, nenhuma solução consegue, sozinha, compensar a fragilidade da ponta.
É nesse contexto que a americana Juvare acaba de anunciar sua primeira operação no Brasil, em parceria com a Codex, no Espírito Santo. A tecnologia, porém, não substitui investimentos em adaptação climática nem resolve gargalos estruturais.
A empresa opera uma plataforma de gestão digital que usa inteligência artificial, já adotada nos 50 estados americanos e em mais de 25 países, para coordenar respostas a eventos climáticos extremos em tempo real.
Segundo a companhia, a tecnologia é capaz de dar uma resposta até 95% mais rápida e eficiente diante de emergências: uma crise que antes exigia o trabalho de cerca de oito profissionais durante horas passa a ter uma primeira ação em cerca de 30 segundos.
Para Jeffrey Urkevich, diretor de parcerias da Juvare, a experiência em solo capixaba mostra que é possível replicar a solução.
"Foi uma organização bem administrada, desenvolvida sob uma ótima infraestrutura. Esse pioneirismo é como uma estrela-guia para expandir pelo país", disse à EXAME.
Na prática, a plataforma funciona como um centro de comando virtual. Durante uma crise, reúne em uma única tela dados sobre ocorrências em andamento, recursos disponíveis, equipes mobilizadas e áreas afetadas, com atualizações em tempo real enviadas diretamente por equipes em campo.
Além disso, integra mapas, rotas logísticas, inventários e registros operacionais numa visão compartilhada entre Defesa Civil, forças de segurança, hospitais e autoridades locais.
Antes dos desastres, o sistema organiza planos de contingência e protocolos de resposta; quando eles acontecem, facilita a documentação de danos e a geração de relatórios para solicitação de recursos.
"Nosso sistema coordena tudo. Isso torna a resposta a um desastre muito mais simples: sabemos exatamente o que estamos fazendo", explicou Jeffrey.
A escolha pelo Espírito Santo foi baseada numa avaliação técnica conduzida pelo Banco Mundial, que comparou diferentes soluções disponíveis no mercado. E a origem do investimento remonta a 2013, quando fortes chuvas atingiram dezenas de municípios da região.
A partir daí, o estado estruturou um plano de longo prazo com recursos do próprio banco, que incluiu a construção de um centro de defesa civil (o CEPED) e, mais recentemente, a aquisição de modelos digitais de elevação e da própria plataforma americana.
"É sobre planejamento resiliente das instituições públicas", reforçou Santos, da Codex.
Nos Estados Unidos, quem centraliza diretrizes e viabiliza a aquisição da plataforma para estados e municípios é a FEMA, agência federal de emergências.
No Brasil, não existe um equivalente: cada ente federativo precisa fazer sua própria contratação, o que expõe uma desigualdade de capacidade técnica e orçamentária entre estados e municípios.
"Em uma emergência, a informação precisa circular rapidamente entre diferentes órgãos, e muitas vezes isso ainda acontece de forma fragmentada", explicou Venicios.
Para o executivo da Codex, organizar os dados e deixá-los disponíveis em tempo real permite que gestores tomem decisões mais rápidas e coordenem melhor as equipes, o que "pode fazer diferença direta no atendimento às populações afetadas" em situações de risco.
A implementação no país fica a cargo da Codex, responsável por adaptar a plataforma ao contexto institucional e jurídico brasileiro, incluindo tradução do sistema, ajustes nos termos de uso e adequação às estruturas administrativas.
A estratégia inicial da parceria mira governos estaduais, que exercem papel central na coordenação regional de respostas a emergências climáticas.
A expectativa é que os primeiros projetos sirvam de modelo para outras regiões nos próximos anos, em um país que ainda busca transformar dados sobre riscos em capacidade efetiva de prevenção e resposta.