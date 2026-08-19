Mineração reconhece risco climático nos territórios, mas ainda engatinha na adaptação

Apenas 7% dos especialistas da cadeia mineral acreditam que as comunidades no entorno das operações de mineração estão preparadas para enfrentar desastres climáticos.

É o que revela uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Mondó em parceria com o Movimento União BR, que ouviu 329 stakeholders do setor. O preparo dos territórios é insuficiente para 58% dos entrevistados, enquanto para 34% é apenas parcial.

Em 2025, o Brasil registrou sete ondas de calor e eventos extremos que afetaram mais de 336 mil pessoas, com prejuízo de R$ 3,9 bilhões, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

É nesse cenário que a pesquisa escancara o problema: mesmo com o risco climático cada vez mais presente na pauta das mineradoras, a adaptação onde elas operam segue sem sair do papel.

Até pouco tempo atrás, a vulnerabilidade climática das comunidades vizinhas às operações minerais era tratada, sobretudo, como uma questão social ou reputacional.

Segundo Mayara Pimentel, especialista em ESG e sustentabilidade territorial, isso mudou e o tema já entrou na conta que investidores fazem antes de aportar recursos nestes negócios.

"Hoje, investidores observam não apenas a eficiência operacional da mineração, mas também a capacidade da empresa de operar em territórios resilientes e socialmente estáveis", afirma.

Comunidades que enfrentam insegurança hídrica, enchentes, deslocamentos forçados ou conflitos territoriais, explica Pimentel, elevam o risco de interrupção das operações, de judicialização e de perda da licença social para operar, "além de encarecerem seguros e financiamentos". A lógica já está incorporada a frameworks internacionais de risco climático.

O elo mais frágil é a confiança

A pesquisa também mediu como o setor se comunica sobre os impactos socioambientais de suas atividades. Apenas 34,4% dos entrevistados classificam essa comunicação como boa.

Para 45,9%, os impactos são retratados apenas ocasionalmente e para 21,4%, sequer são devidamente representados.

"Há um descompasso entre o discurso do setor e a percepção de quem vive nos territórios. Comunicação não é apenas transmissão de informação, é construção de confiança", destacaJúlia Jungmann, diretora de relações institucionais do Instituto Mondó.

O relacionamento entre empresas e comunidades segue a mesma fragilidade: para 72,2% dos entrevistados, o envolvimento das mineradoras com os territórios acontece de forma pontual e geralmente vinculado a exigências legais ou momentos de crise. Apenas 16,7% percebem uma atuação constante.

"O mercado entende que uma empresa não será resiliente se o território onde ela opera não for resiliente", resume Pimentel.

O consenso que ainda não virou ação

Apesar do cenário de fragilidade, a pesquisa encontrou um ponto raro de convergência: quase metade (49,2%) dos entrevistados aponta o reflorestamento como a principal prioridade da agenda climática para o setor mineral, seguido por obras de contenção, educação climática e fortalecimento da Defesa Civil nos municípios.

O problema, segundo os pesquisadores, não é a falta de diagnóstico e sim de execução.

"Há um consenso sobre o que precisa ser feito. O que falta é a estruturação de uma atuação territorial contínua, integrada ao investimento social privado e ancorada em governança e transparência", diz Júlia Jungmann, diretora de relações institucionais do Instituto Mondó.

A avaliação é compartilhada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). Para Cláudia Salles, gerente de sustentabilidade da organização, a sustentabilidade e a longevidade da própria atividade mineral dependem diretamente da resiliência das comunidades e dos municípios onde ela está presente.

"Os resultados delimitam um plano de ação claro de intensificar o investimento em adaptação local, tratando as comunidades como parceiras estratégicas ao enfrentamento aos eventos extremos climáticos", acrescenta.

Já para Marcella Balthar, cofundadora do Movimento União BR, o próximo passo depende de tirar a adaptação climática de ações pontuais e transformá-la em estratégia permanente, construída junto com poder público, sociedade civil e as próprias pessoas que vivem nos territórios.

"Fortalecer a resiliência é essencial para reduzir riscos, proteger vidas e garantir a continuidade das operações", conclui.