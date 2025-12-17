NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Como a Lojas Renner quer tornar a moda mais sustentável?

Oito em cada dez produtos vendidos pela Lojas Renner já têm algum atributo de sustentabilidade. A meta agora é ambiciosa: chegar a 100% até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Mas como transformar uma cadeia tão extensa e complexa como a da moda em um modelo verdadeiramente sustentável?

Em entrevista à EXAME para o videocast "Negócios Sustentáveis", Eduardo Ferlauto, diretor de sustentabilidade da Lojas Renner e diretor do Instituto Lojas Renner, revelou os bastidores dessa transformação e os desafios de construir uma moda regenerativa no Brasil.

"A sustentabilidade está na companhia desde 2013 como valor corporativo. Mas o grande desafio agora é trabalhar com nossa cadeia de fornecedores para reduzir as emissões em 55% por peça produzida até 2030", explica Ferlauto.

Inovação une ciência e saberes ancestrais

Uma das apostas mais ousadas da empresa é o algodão agroflorestal. A Lojas Renner lançou a primeira coleção feita com algodão plantado dentro de uma floresta, no bioma Cerrado, em parceria com a Universidade do Mato Grosso e comunidades tradicionais.

"O resultado é uma matéria-prima que captura carbono, protege a biodiversidade e ainda gera renda extra para famílias que vivem da agricultura de subsistência", conta o executivo.

A transformação também chegou ao ponto de venda. A Lojas Renner criou as primeiras lojas circulares do país, com materiais reciclados e recicláveis, mobília modular e iluminação adaptável. Hoje, todas as lojas reformadas ou inauguradas já seguem esse modelo.

O desafio da cadeia de fornecedores

Para atingir as metas climáticas, a Lojas Renner criou o programa Rede Responsável, que oferece consultorias e troca de conhecimento para elevar a performance socioambiental de toda a cadeia. Um exemplo: mais de 80% do jeans já é produzido com baixo consumo de água.

"Saímos de uma condição de auditoria para uma condição de desenvolvimento. Hoje, toda a nossa cadeia é certificada e monitoramos a gestão de performance, não só o cumprimento de requisitos legais", explica Ferlauto.

A empresa também lançou o primeiro guia de moda circular do Brasil e investe em matérias-primas certificadas — por exemplo, 90% da viscose que utiliza já vem de origem certificada.

Confira o episódio completo do videocast no YouTube da EXAME: