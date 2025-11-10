Youcom aposta em zíper feito de garrafa PET para reduzir impacto

Item essencial do vestuário jovem, o jeans abriga um componente central muitas vezes ignorado nas metas de sustentabilidade: o zíper. O desafio sempre foi o custo — alternativas menos poluentes seguem caras para uma cadeia de moda baseada em produção em massa.

A Youcom passou a usar em suas peças um modelo desenvolvido pela japonesa YKK, maior fabricante global do setor, feito com cadarço reciclado de garrafas PET e livre de substâncias restritas e metais nocivos. O projeto, batizado de Silver Fosco NATULON®, faz parte de uma iniciativa-piloto da Lojas Renner S.A., controladora da marca.

Segundo a empresa, a nova solução combina desempenho técnico, viabilidade econômica e menor impacto ambiental, superando a barreira que limitava sua aplicação em larga escala. O material elimina a necessidade de matérias-primas virgens e contribui para prolongar a vida útil das peças.

Produzido no Brasil após três anos de pesquisa e desenvolvimento, o aviamento é um dos testes conduzidos pela Youcom dentro da estratégia de sustentabilidade da holding. A meta do grupo é eliminar insumos de alto impacto até 2030.

“Essas iniciativas estão baseadas em uma ambição climática que construímos há quase uma década, dentro de uma estratégia que chamamos de moda responsável”, afirmou Eduardo Ferlauto, diretor de sustentabilidade da Renner, em entrevista durante a COP30, em Belém.

Para Ferlauto, a adoção de materiais reciclados está ligada à transição de matérias-primas e processos produtivos — ponto central das metas climáticas do grupo. “Nosso setor tem papel relevante quando se fala de mudanças climáticas. A transição de materiais é o que sustenta nossas metas aprovadas pela ciência e os planos de adaptação climática”, disse.

O executivo destacou que a companhia trabalha com três pilares estratégicos — ser referência em moda responsável, em experiências encantadoras e em estilo de vida — e que os compromissos ambientais estão integrados à gestão do negócio. “A sustentabilidade é um pilar estratégico. Essas iniciativas refletem nosso empenho em transformar a cadeia da moda por meio da inovação responsável”, afirmou.

Zíper reciclado integra estratégia de circularidade da marca

A adoção do novo aviamento amplia projetos anteriores da Youcom, como o programa Jeans for Change, criado em 2014 para reaproveitar peças usadas. Em 2020, a marca lançou o primeiro jeans circular feito com resíduos pós-consumo. Já em 2025, produziu o primeiro jeans preto circular, superando desafios técnicos de tingimento com menor consumo de água, energia e químicos.

O componente foi integrado às peças sem alterar o preço final nem o padrão estético, o que permite testar a aceitação do consumidor. “A consciência do consumidor brasileiro vem aumentando. Hoje, 62% dos nossos clientes entendem que uma marca de moda precisa cuidar do meio ambiente e ter jornadas robustas de sustentabilidade corporativa”, disse Ferlauto.

A Renner opera com cadeia rastreável e design pensado para facilitar novas reciclagens. Atualmente, 80% das peças do grupo já seguem critérios sustentáveis, e a meta é alcançar 100% até o fim da década.

Durante a COP30, o executivo destacou ainda que o setor têxtil responde por cerca de 4% das emissões globais e emprega mais de 100 milhões de pessoas. “Descarbonizar esse negócio e encontrar oportunidades é essencial para o desenvolvimento do país. Uma conferência no Brasil é o momento de mostrar nossa liderança ambiental e avançar em soluções para uma economia de baixo carbono”, concluiu.