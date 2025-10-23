Na Renner, 64% das posições de liderança são preenchidas por profissionais da casa - e a tecnologia tem papel central nessa estratégia. O RH passou a usar inteligência artificial para apoiar o desenvolvimento e o crescimento dos 25 mil funcionários que atuam em 600 lojas, centros de distribuição e escritórios.

“As pessoas recebem recomendações personalizadas de acordo com seus planos de desenvolvimento individuais e podem interagir com a IA para receber dicas, programas e até job assignments”, afirma Regina Durante, diretora de Gente, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Lojas Renner.

A aposta na formação interna para gerar novos líderes

A ferramenta está conectada à Universidade Renner, que completou 25 anos neste ano, e ao Hub de Carreira, criado para dar visibilidade às oportunidades internas. Além das posições de liderança, o resultado também aparece na retenção de talentos, que atingiu 96% nos últimos 12 meses.

“Queremos que as pessoas cresçam com a empresa e vislumbrem novas possibilidades de carreira internamente”, afirma Durante. O acompanhamento dos profissionais mapeados como talentos é feito individualmente pelo RH, que constrói planos de carreira estratégicos e personalizados. “Trabalhamos para acelerar o nível de prontidão desses talentos e prepará-los para ocupar cadeiras cada vez mais estratégicas.”

Além das trilhas de aprendizado para desenvolvimento técnico e comportamental, a Universidade Renner também funciona de forma colaborativa: funcionários podem ser conteudistas e até fornecedores têm acesso aos cursos.

Uma cultura de 'encantamento'

A cultura de aprendizado contínuo também se conecta à filosofia da “cultura do encantamento”, que orienta o comportamento de líderes e equipes. “Somos um time coletivo, um não trabalha sem o outro”, diz Durante.

Para a executiva, a mobilidade interna vai além da movimentação de cargos, é um meio de reforçar propósito, engajamento e pertencimento.

“Quando o funcionário enxerga que há espaço para crescer, ele se sente valorizado. E isso reflete diretamente na performance e na cultura da companhia.”

Com esses benefícios, a Lojas Renner foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria acima de 20.000 funcionários.