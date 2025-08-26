Empreendedoras afetadas por enchentes do RS recebem capacitação em gestão e vendas gratuita

Cerca de 600 empreendedoras impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul vão ter seus negócios impulsionados a partir de uma capacitação da Cielo, companhia de serviços financeiros, e do Instituto Lojas Renner, braço social da varejista têxtil.

A iniciativa, divulgada com exclusividade para a EXAME, faz parte do programa Impulsiona Cielo, que já chega a sua quarta edição.

O Impulsiona Empreendedoras Gaúchas vai desenvolver mulheres com negócios nas áreas de moda e beleza que tenham tido prejuízos após as chuvas intensas em maio de 2024 no Estado. O objetivo é fornecer capacitações e apoio financeiro para as participantes, buscando fortalecer os negócios que já existiam durante as enchentes.

Além disso, o Impulsiona também vai acelerar os projetos que surgiram de forma emergencial após a crise, especialmente o que geraram fontes de renda alternativas após a queda nos empregos formais. Além da Cielo e do Instituto Lojas Renner, o governo gaúcho também é um dos apoiadores do projeto.

Apoio ao empreendedorismo feminino no RS

Uma pesquisa do Sebrae-RS demonstra porque ainda é importante apoiar os empreendedores gaúchos desde as enchentes: mais da metade dos pequenos negócios ainda não tinha se reestabelecido totalmente um ano após a tragédia.

Os principais motivos foram a falta de recursos próprios para a reconstrução, fator apontado por 84% dos entrevistados, somada às dificuldades para conseguir crédito (50%). Entre os microempreendedores individuais (MEIs), 13% decidiram encerrar suas atividades.

Capacitação para empreendedoras

O Impulsiona Cielo oferece trilhas de capacitação presenciais e remotas, mentorias para os gestores e acesso a recursos financeiros, como financiamento para seus negócios. A ideia é que as empreendedoras possam adquirir boas práticas de gestão, marketing, vendas e planejamento, buscando aumentar a sustentabilidade financeira dos empreendimentos femininos.

Para Angelica Peres, head de gente, gestão e performance da Cielo, o apoio oferecido pelo projeto une o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e a promoção da equidade de gênero e o apoio a locais em vulnerabilidade social. “Com o Impulsiona Empreendedoras Gaúchas, queremos contribuir para que mais mulheres possam transformar suas habilidades em negócios sustentáveis, gerando renda e reconstruindo a confiança após um período tão desafiador para o Estado”, explica.

Eduardo Ferlauto, diretor-executivo do Instituto Lojas Renner e diretor de sustentabilidade da varejista, afirma que o desenvolvimento de toda a sociedade gaúcha passa pela reconstrução de territórios e o apoio ao empreendedorismo feminino. “Essa iniciativa se soma a uma série de ações que temos mobilizado para apoiar a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024, reafirmando nosso compromisso com a autonomia e o protagonismo feminino, bem como com a reconstrução coletiva”, explica.

Como se inscrever?

Desde 2022, o Impulsiona Cielo já passou por diferentes áreas do país. Dados da última edição apontam que o aumento médio no faturamento das empreendedoras após a aceleração foi de 309%.

Mulheres acima dos 18 anos que residem em regiões afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul e que empreendam nas áreas de moda e beleza podem se inscrever até o dia 29 de agosto a partir deste link.