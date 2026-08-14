Goiânia terá a maior Casa Ronald McDonald da América Latina e a primeira que nasce sustentável

Nove casas de apoio, 17 espaços e o dobro de famílias atendidas por ano. Esse é o plano de expansão da Casa Ronald McDonald no Brasil até 2030, revelado em primeira mão à EXAME.

A aposta já começa a sair do papel em Goiânia, onde a organização ergue a maior unidade da rede na América Latina e a primeira construída do zero de forma 100% sustentável.

A organização integra a rede global Ronald McDonald, presente em 62 países, e atua há 27 anos no país oferecendo hospedagem, alimentação e transporte a famílias que precisam se deslocar de suas cidades de origem para tratar filhos com doenças graves.

Historicamente, o apoio era destinado ao câncer infanto-juvenil, e, desde um reposicionamento em maio deste ano, passou a incluir outras condições de alta complexidade, como cardiologia, neurologia e nefrologia.

A mudança também alterou a identidade da marca, que deixou de se apresentar como instituto e passou a adotar o nome Casa Ronald McDonald Brasil, seguindo um padrão global do movimento de impacto social.

O público-alvo é quem enfrenta meses ou anos de tratamento longe de casa, sem condições de arcar com os custos de estadia e deslocamento.

Atualmente, a ONG opera seis casas e 11 espaços no país, atendendo cerca de 9 mil famílias por ano.

"Nosso sonho é que nenhuma família deixe de fazer o tratamento porque não tem suporte", diz Mariana Gomes, gerente de Parcerias Estratégicas e Relacionamento da Casa Ronald McDonald Brasil, em entrevista à EXAME.

É essa missão que sustenta a expansão de 2026 e a mesma lógica por trás do investimento mais ambicioso em mais de duas décadas de presença no Brasil: uma casa de 2 mil m² erguida do zero ao lado do Hospital Cora, em Goiânia, com inauguração prevista até o fim do ano.

Sob critérios de sustentabilidade, a unidade nasce com madeira engenheirada, telhado verde, reaproveitamento de água, energia solar e um projeto de climatização pensado para reduzir a dependência de ar-condicionado.

Segundo a gerente de parcerias estratégicas e relacionamento, as demais casas da rede foram adaptadas em estruturas já existentes, enquanto a nova está em construção em um terreno cedido pelo governo de Goiás, o que permitiu o projeto nascer do zero.

A executiva destaca que as outras duas previstas para este ano ainda não têm data definida, mas a organização já mapeia São Paulo como prioridade, dado o volume de hospitais de tratamento oncológico e de alta complexidade concentrado na capital.

A escolha de Goiânia também não foi aleatória. Segundo Mariana, havia uma migração relevante de pacientes goianos para tratamento em outros estados, sobretudo no Sudeste.

"O ideal é que a pessoa doente não precisa sair da sua região. A gente sempre vai acompanhando muito de perto a questão da demanda, a necessidade do hospital", explica. A nova unidade vai atender famílias em tratamento no Hospital Cora, inaugurado no ano passado.

Como o McDia Feliz sustenta as casas pelo Brasil

A construção e a manutenção da unidade de Goiânia dependem, em boa parte, da 38ª edição do McDia Feliz, marcada para 22 de agosto e que se consolida a principal ponte de arrecadação da Casa Ronald McDonald, que tem como maior patrocinadora a MBRF.

Neste ano, a campanha vai apoiar 69 projetos em 49 instituições em todas as regiões do país, cobrindo desde diagnóstico precoce e capacitação de profissionais de saúde até hospedagem, aquisição de equipamentos hospitalares e suporte às famílias durante o tratamento.

O McDonald's é o maior parceiro da campanha, mobilizando franqueados e colaboradores durante o ano inteiro para movimentar recursos em um único dia.

A venda do ticket do Big Mac custa R$ 21, com desconto de 50% em marcas parceiras e pode ser antecipada até a data pelo site oficial, ou feita no dia, no balcão, pelo aplicativo ou pelo iFood.

Entre os parceiros de venda estão Nubank, Shopee, Ri Happy, Inter, Sympla, Shopping Livelo e Vivo Valoriza. Em 2025, a campanha arrecadou R$ 24,3 milhões.

No caso de Goiânia, essa lógica se intensifica: tudo que for arrecado pelo McDia Feliz no estado de Goiás é destinada especificamente à nova casa, tanto para concluir a obra quanto para sustentar a operação depois de pronta.

A sustentabilidade também se conecta a uma agenda mais ampla do McDonald's: a rede mantém a plataforma Receita do Futuro, dedicada a iniciativas ambientais da rede.

"A casa de Goiânia vai ser o grande case, porque vai nascer sustentável e vai nos ajudar a expandir essas práticas para as demais que já existem", projeta Mariana.

Nos EUA, a história começa numa campanha de milkshake

O modelo remonta a 1974, na Filadélfia, nos EUA, quando uma médica hospitalar identificou que famílias abandonavam tratamentos porque não conseguiam se manter perto do hospital durante meses de internação.

Ela passou a hospedar essas pessoas em sua própria casa e em residências próximas, até que um franqueado local do McDonald's, que a conhecia, propôs uma campanha para arrecadar recursos e viabilizar uma casa de apoio permanente. A ideia partiu de uma promoção de milkshakes, sem qualquer relação com os produtos hoje associados à marca, como o Big Mac.

Com o dinheiro arrecadado, a médica fundou a primeira casa e batizou-a de Ronald McDonald House, em homenagem ao franqueado.

Mais de cinco décadas depois, a organização está presente em 62 países, com 380 casas e sete delas, em breve, no Brasil.