A capital eleita a melhor cidade da Europa em 2026

Londres foi eleita a melhor cidade da Europa em 2026 pelo quarto ano consecutivo, segundo o relatório Europe’s Best Cities 2026, da consultoria Resonance.

O estudo analisa 180 cidades europeias com mais de 500 mil habitantes e classifica as 100 melhores a partir do Place Power Score, um índice que reúne 47 métricas em 33 subcategorias para medir qualidade de vida, oportunidades, lazer e economia. Há, ainda, uma pesquisa de percepção com 5 mil pessoas em 10 países europeus.

Londres lidera a lista apoiada na infraestrutura, turismo e hotelaria de alto padrão, além do mercado imobiliário de luxo e do interesse de capital estrangeiro desde 2023. Paris aparece em segundo lugar, com destaque para as mudanças urbanas pós-Olimpíadas de 2024 e investimentos culturais e de transporte, seguida de Berlim, Roma e Barcelona.

Veja as cidades que fazem parte do top 5, segundo o levantamento.

Londres

A capital do Reino Unido lidera três subcategorias do ranking, além de ficar em 1º nos índices gerais de Prosperidade e Amabilidade e em 2º em Qualidade de Vida. O relatório destaca o apelo global da cidade para estudantes, empreendedores, turistas e executivos, e aponta o gasto de viajantes internacionais de quase 18,9 bilhões de euros em 2024, acima dos 14,9 bilhões de euros de 2023.

A infraestrutura dos aeroportos está entre as vantagens citadas. Heathrow registrou recorde em 2025, com mais de 84 milhões de passageiros, e Gatwick passou por modernização de 274 milhões de euros. O texto também menciona a discussão de uma taxa turística sobre pernoites, com estimativa de arrecadar 274 milhões de euros por ano, e previsão de implementação em 2027, caso aprovada.

No mercado imobiliário de luxo, mudanças tributárias reduziram a demanda de estrangeiros e derrubaram preços, o que fez as ofertas aumentarem. O relatório aponta que compradores americanos ganharam espaço: segundo a Beauchamp Estates, eles responderam por 25% das compras de imóveis de luxo no ano passado, acima dos 18% em 2023.

A hotelaria acompanha o fluxo, com novidades como Newman Hotel e The Chancery Rosewood, além de aberturas previstas para 2026 como Waldorf Astoria London Admiralty Arch (100 quartos) e Cambridge House, Auberge Collection (102 acomodações) em Piccadilly.

Paris

Paris, França (Carolina Gehlen/Exame)

Paris fica em 2º lugar e o relatório associa o desempenho à revitalização urbana feita após os Jogos Olímpicos de 2024. A cidade investiu na infraestrutura para pedestres e ciclistas, consolidou limite de 30 km/h e avançou na rede de ciclovias, citada no estudo como superior a 1.000 km em dados de 2025, além de novos hectares destinados a áreas para caminhar.

O transporte também é destaque com o Grand Paris Express, metrô inovador e sustentável considerado o "maior projeto de infraestrutura de transporte da Europa": a primeira fase foi inaugurada em 2024 e o plano inclui novas linhas e extensões, com Linhas 16 e 17 previstas até 2027.

Na cultura e no consumo, o relatório destaca a reforma do Louvre, orçada em 800 milhões de euros e aprovada no início de 2025, além de uma nova ala no Museu d’Orsay e a abertura da Fundação Cartier. Na hotelaria, o Four Seasons George V concluiu a renovação de 243 quartos e a cidade mantém o status de palácio para 12 hotéis; em dezembro, Paris inaugurou o teleférico urbano mais longo da Europa, com 4,5 km, ligando subúrbios.

Berlim

Berlin Berlim Portão de Brandemburgo Alemanha (Sylvain Sonnet/Getty Images)

Berlim se diferencia pela sua natureza, parques, negócios, museus e vida noturna. Em 2024, a cidade teve mais de 30,6 milhões de pernoites em hotéis e recebeu 12,7 milhões de hóspedes. Esse fluxo reflete diretamente na economia da cidade, uma vez que 10% dos postos de trabalho locais dependem do turismo, segundo o texto do relatório.

A cidade aparece entre as cinco melhores em Atrações Turísticas, Museus e Vida Noturna, com destaque para novos projetos e atrações que fomentam a vida urbana. Na cultura, a cena techno é apontada como reconhecida pela Unesco desde 2024.

Além disso, Berlim é apontada como centro de startups, com mais de 4.800 empresas e 27 unicórnios, e cita grandes investimentos em infraestrutura e urbanismo, como data centers e a transformação do antigo aeroporto de Tegel (Berlin TXL) em um campo de testes de 500 hectares ligado à tecnologia urbana e distritos residenciais.

Roma

roma itália coliseu capital italiana italianos (Alexander Spatari/Getty Images)

Roma sustenta sua relevância nas categorias "Pontos Turísticos" e "Monumentos" e ganhou visibilidade com eventos de alcance global, como o Jubileu de 2025, que teria atraído cerca de 35 milhões de peregrinos, além do fluxo turístico já existente.

A cidade recebeu projetos de restauração e expansão de áreas culturais, o que inclui reaberturas e intervenções em espaços históricos. O texto menciona iniciativas de "embelezamento" da cidade, com recapeamento de ruas e restauração de monumentos, como a área do Largo di Torre Argentina, além de exposições dedicadas a Caravaggio em diferentes pontos.

Na hotelaria de luxo, Roma é descrita como um mercado em expansão desde 2023, com novidades como Palazzo Talìa, Six Senses Rome, Nobu Hotel e Corinthia, além de aberturas previstas como Rosewood Rome e Thompson Rome. Em mobilidade, o relatório menciona novas estações na Linha C do metrô em 2025 e planos de ampliar zonas de pedestres perto do Coliseu e da Piazza Venezia em 2026, com a estação Piazza Venezia prevista para 2032.

Barcelona

Barcelona, na Espanha, será o primeiro destino da Velocity na Europa (Divulgação/Divulgação)

Barcelona recebeu mais de 15 milhões de visitantes em 2024, com gastos superiores a 14 bilhões de euros, e o relatório associa esse desempenho à vida noturna combinada com atrações para famílias. Ao mesmo tempo, o texto destaca medidas para controlar excessos, incluindo o fim da renovação de licenças para mais de 10 mil apartamentos turísticos até 2028 e restrições a roteiros de bares.

No calendário cultural, o estudo cita a finalização de obras da Sagrada Família, com a Torre de Jesus Cristo de 172 metros prevista para 2026. O texto também afirma que a Unesco atribuiu a Barcelona o título de Capital Mundial da Arquitetura em 2026, junto ao Congresso Mundial da UIA.

A cidade aparece como exemplo de redesenho urbano, com o "eixo verde" na Consell de Cent e a expansão de superquadras como parte de uma estratégia para reduzir o tráfego. O relatório também aponta cobertura de metrô, trem e bonde, com menção a bilhetagem eletrônica e obras previstas, como extensão da L8 e o terminal de alta velocidade de Sagrera, que deve ser concluída até o ano que vem.