Edital abre R$ 2,5 milhões para pesquisas que conectem clima e economia

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) lança nesta segunda-feira, 9, um edital voltado ao financiamento de pesquisas que relacionem mudanças climáticas e economia no Brasil. A iniciativa do HUB de Economia e Clima prevê até R$ 2,5 milhões para projetos com aplicação prática em políticas públicas, gestão econômica e investimentos.

A chamada pública busca apoiar estudos capazes de produzir evidências, diagnósticos e ferramentas que ajudem a orientar decisões de governos, empresas e investidores diante dos desafios climáticos. Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 500 mil.

As inscrições serão realizadas em duas etapas. A primeira fase, para envio das propostas iniciais, ocorre de 9 de março a 8 de abril de 2026, até as 16h (horário de Brasília).

Os projetos pré-selecionados seguirão para uma segunda etapa, prevista para começar em 29 de maio, quando deverão apresentar documentação complementar e o detalhamento da pesquisa.

Quem pode participar?

Podem participar instituições brasileiras de pesquisa, universidades públicas, universidades privadas sem fins lucré ativos e organizações da sociedade civil que comprovem experiência em pesquisa aplicada de caráter científico ou tecnológico.

Segundo a coordenadora técnica do HUB de Economia e Clima do iCS, Sarah Irffi, a proposta é ampliar a produção de estudos que dialoguem diretamente com a formulação de políticas econômicas. “A agenda climática já influencia decisões econômicas diariamente, mas ainda precisamos fortalecer a produção de evidências aplicadas que dialoguem diretamente com formuladores de políticas públicas, gestores e investidores”, afirma.

Áreas de pesquisa

Os projetos deverão se enquadrar em quatro linhas temáticas:

A primeira trata da adaptação às mudanças climáticas, incluindo estudos sobre gestão hídrica, impactos na saúde, efeitos fiscais de eventos extremos e planejamento de investimentos em infraestrutura resiliente.

Outra frente aborda a relação entre macroeconomia e clima, investigando como eventos climáticos podem afetar produtividade, inflação, custos de produção e estabilidade financeira, além de mecanismos fiscais para lidar com desastres e riscos climáticos.

O edital também contempla pesquisas em microeconomia e clima, voltadas à análise das decisões de empresas e produtores diante de riscos climáticos e da transição para uma economia de baixo carbono.

A quarta linha é dedicada a finanças públicas e mudanças climáticas, com foco em instrumentos fiscais, tributários e orçamentários que possam incentivar a ação climática, incluindo financiamento subnacional e revisão de subsídios.

Mais informações estão disponíveis a partir deste site.