El Niño ameaça repetir isolamento de comunidades ribeirinhas da Amazônia

Botos mortos na beira do rio, famílias isoladas, pescadores sem peixe para vender: esse foi o retrato da Amazônia em 2024, quando uma seca histórica atingiu a região.
Agora, com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) monitorando um novo El Niño potencialmente recorde em formação, o temor é que o cenário volte a se repetir.
A cena marcou o auge de uma das piores estiagens já registradas no Norte, impulsionada por um El Niño persistente aliado ao aquecimento das águas do Atlântico Norte e agravado pelas mudanças climáticas. Ao todo, 186 mil famílias foram afetadas no Amazonas.
Nesta sexta-feira, 3, a OMM elevou sua previsão quanto ao rápido desenvolvimento de um forte El Niño nos próximos meses.
++ Leia mais: Super El Niño à vista? Planeta superaquecido eleva temor de efeitos climáticos extremos no Brasil
O fenômeno se caracteriza por um aquecimento periódico do mar no Pacífico que costuma durar entre nove e 12 meses, elevando as temperaturas globais e aumentando o risco de condições climáticas extremas.
No início de junho, a organização metereológica havia previsto um El Niño moderado ou possivelmente forte. As previsões mais recentes, no entanto, não são animadoras.
Segundo a OMM, a probabilidade de um evento forte em 2026 é de 30%, enquanto a chance de intensidade muito forte chega a 37%, e pode ser necessário ainda revisar a previsão para cima caso novas informações confirmem esse cenário.
Os efeitos devem ser sentidos em diferentes regiões até o final do ano e se estender até 2027.
O impacto já é visível fora da América do Sul: a Europa passou pela pior onda de calor já registrada na sua história durante a Semana do Clima de Londres na última semana de junho, com interrupções na geração de energia e danos à infraestrutura e a serviços básicos.
Isolamento como primeiro reflexo
Na Amazônia, o primeiro impacto de um novo ciclo de seca tende a ser o isolamento. A redução dos níveis dos rios compromete o acesso à água potável, dificulta o deslocamento e o transporte de bens essenciais, e pode isolar comunidades inteiras, afetando serviços como saúde e educação.
O caso de Envira, no Amazonas, ilustra esse colapso: em 2024, um barco carregando oxigênio e medicamentos levou mais de 10 dias para chegar à cidade.
A base produtiva que sustenta ribeirinhos, indígenas e agricultores familiares também corre risco de entrar em colapso. A pesca artesanal foi duramente golpeada pela seca de 2024, com redução significativa na quantidade de peixes capturados, o que compromete tanto a segurança alimentar quanto a economia regional.
Além disso, o aumento da temperatura da água levou à alta mortandade de peixes ao longo da estiagem e também dos botos, símbolos do bioma.
No Rio Xingu, no Pará, a coleta de castanha simplesmente não ocorreu em 2025, resultando na menor safra já registrada na região.
Nessa conta, os impactos mais severos tendem a ser sentidos pelas comunidades mais vulneráveis e que menos contribuem para a crise do clima. São os periféricos, indígenas, ribeirinhos e agricultores familiares, justamente a população que sustenta a economia de subsistência da Amazônia.
Para conter as consequências mais imediatas de uma nova estiagem, especialistas sugerem que a dragagem dos rios surge como uma possível solução rápida, capaz de manter corredores mínimos de navegabilidade em meio à seca.
Além disso, reforçam a importância da adaptação climática e das infraestruturas frente a um possível Super El Ninõ.
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Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Familia Ribeirinha no rio Amazonas)
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Rio Amazonas - agro - criação - bufalo - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criação de búfalos no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de palafita no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de palafita na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeironho acompanhado barco de turismo no rio Amazonas para pedir prendas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeiros nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação com turistas navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha de transporte rápido de passageiros navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Transporte de gás no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Rio Amazonas - barco hospital- amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Barco hospital navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)