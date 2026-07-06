Com onda de calor recorde, incêndios florestais devastam o sul da Europa

"Barril de pólvora":foi assim que o ministro do Interior de Portugal descreveu a situação crítica que a Europa enfrenta em pleno verão.
O calor recorde alimenta os incêndios florestais que avançam em Portugal, Espanha, França e Grécia e já somam uma área de 20 mil hectares destruídos.
Nesta segunda-feira, 6, o fogo se alastrou e forçou milhares de pessoas a deixar suas casas às pressas, incluindo mais de 10 mil evacuados apenas na região dos Pirineus franceses.
Diante do risco à segurança, autoridades proibiram a presença de público em uma etapa da Volta da França, mais tradicional competição de ciclismo do mundo.
As chamas se alastram rápido e seguem duas ondas de calor prematuras, em maio e junho, que quebraram recordes de temperatura em toda a Europa Ocidental.
Desde o início do ano já deixaram 4.700 mortos no continente e a previsão é de novo aumento nesta semana, com termômetros chegando a 40°C em algumas regiões e picos de 43°C na Espanha.
Cientistas do World Weather Attribution afirma que as temperaturas extremas registradas em junho seriam "virtualmente impossíveis" sem a crise climática.
Incêndio na França quase triplica de tamanho
Nas remotas encostas dos Pirineus franceses, perto da fronteira com a Espanha, 700 bombeiros lutam para conter um incêndio florestal fora de controle que já devastou 5 mil hectares. Segundo autoridades locais, o fogo quase triplicou de tamanho desde domingo, 5.
"Esta manhã, as condições estão se deteriorando novamente", disse o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, nesta segunda-feira, de acordo com informações do The Guardian.
Segundo o ministro, o fogo já atinge cinco departamentos franceses, e a área queimada no país nesta temporada é o dobro da registrada no mesmo período do ano passado.
"Chegou a 300 metros das casas. Ficamos chocados com a rapidez com que se alastrou, foi assustador, beirando o pânico", contou Patrice, morador da aldeia de Trévillach, à Agence France-Presse.
Com o avanço das chamas, o prefeito regional Pierre Regnault de la Mothe determinou que espectadores não se aproximem do percurso nem da área de chegada da terceira etapa da Volta da França, que corta os Pirineus entre Espanha e França. A circulação na região ficou restrita a ciclistas e veículos essenciais à prova.
Espanha, Portugal e Grécia também em perigo
Do lado espanhol da fronteira, o fogo já destruiu 2.200 hectares, dos quais 97% dentro da área natural protegida de Les Gavarres.
O incêndio tem perímetro de 40 km, segundo o chefe de operações do corpo de bombeiros catalão, Eduard Martinez. As equipes classificaram o evento climático como estável no fim de domingo, com expectativa de controle total ao longo da semana.
Mais ao sul, na província de Castellón, outro incêndio no Parque Nacional da Serra de Espadán levou à evacuação de mais de 500 pessoas.
Em Portugal, mais de 1.200 bombeiros, apoiados por quase 400 veículos e 15 aeronaves, seguem combatendo um incêndio que começou na última quinta-feira, 2, na região de Vouzela e já consumiu 13 mil hectares.
Já Espanha e Itália enviaram reforços aéreos e terrestres, e as autoridades informaram nesta segunda-feira que 80% do fogo já está sob controle.
Na Grécia, país que havia sido poupado da onda de calor do mês passado, o fogo destruiu duas fábricas em Salónica, incluindo uma usina de reciclagem, o que levou bombeiros a emitir alertas de evacuação para três bairros e recomendar que moradores permaneçam em casa por conta da fumaça tóxica.
Outro foco de incêndio atinge a floresta de Mandra, na região de Atenas, mobilizando 210 bombeiros, voluntários e 29 aeronaves. Também foram atingidas a ilha croata de Hvar e a localidade de Tale, na Albânia, destruindo vinhedos, matagais e áreas florestais.
Calor recorde por trás das chamas
As chamas se alastram rápido e seguem duas ondas de calor prematuras, em maio e junho, que quebraram recordes de temperatura em toda a Europa Ocidental.
O cenário já havia se manifestado de forma simbólica dias antes, quando um painel sobre os efeitos do calor foi cancelado durante a Semana do Clima de Londres, em meio a relatos de impactos em serviços e transporte no evento que discutia justamente a crise climática.
"As mudanças climáticas já estão aqui, estamos vivendo as consequências e ainda estamos apenas no começo de julho", afirmou o chefe dos bombeiros dos Pirineus Orientais, Eric Belgioino.
"Esta temporada será longa para os bombeiros que combatem os incêndios. Vocês precisam nos ajudar", acrescentou.
O retrato se repete pelas cidades europeias: pessoas se jogam em rios e lagos em busca de alívio imediato, o asfalto deforma sob o peso das altas temperaturas, e serviços públicos entram em colapso.
Em estudo publicado na semana passada, o World Weather Attribution classificou o episódio como o mais severo já registrado na Europa para o mês e o atribuiu diretamente à queima de combustíveis fósseis.
O alerta ecoa outra preocupação que já ronda o calendário esportivo no hemisfério Norte: o risco de incêndios florestais e má qualidade do ar também assolam a Copa do Mundo de 2026, marcada pela exigência de protocolos específicos de calor.
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Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa
(Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)
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Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa
(Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)
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Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025
(Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025)
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Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)
(Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP))
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Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)
(Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP))
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O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica.
Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles
(O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica. Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles)
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Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025
(Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025)
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Um bombeiro combate as chamas do incêndio queimando casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 150 mil pessoas foram deslocadas.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro combate o incêndio Palisades enquanto ele queima casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro fica em cima de um caminhão de bombeiros para combater o incêndio Palisades enquanto ele queima casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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MALIBU, CALIFORNIA - JANUARY 8: Flames from the Palisades Fire burn a home on January 8, 2025 in Malibu, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second major fire continues to burn near Eaton Canyon in Altadena. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Uma casa é consumida pelas chamas durante o incêndio Eaton, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JANUARY 07: A person uses a garden hose to extinguish flames in front of a home as palm trees burn nearby during the Palisades Fire amid a powerful windstorm on January 7, 2025 in Pacific Palisades, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second fire has emerged near Eaton Canyon. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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O fogo consome uma casa enquanto o Eaton Fire se move pela área em 08 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro joga água enquanto uma casa queima durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Uma pessoa vê uma casa queimando durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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: Casas queimam durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima logo após o nascer do sol durante o Incêndio Eaton em 08 de janeiro de 2025 em Pasadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)