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Na Copa do Mundo, calor extremo já é adversário e a Fifa sofre pressão climática

Em carta aberta, atletas de todo o mundo pedem novos protocolos de calor e fim dos patrocinadores de petróleo — enquanto El Niño eleva o risco e 1 em cada 4 jogos deve ocorrer em condições de alerta

Mais países, mais jogos, mais viagens: a Copa de 2026 promete ser a mais poluente da história do futebol (Imagem gerada por IA)

Mais países, mais jogos, mais viagens: a Copa de 2026 promete ser a mais poluente da história do futebol (Imagem gerada por IA)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h00.

Última atualização em 20 de maio de 2026 às 13h07.

Pela primeira vez na história, o mundo se prepara para acompanhar 48 seleções disputando uma Copa do Mundo em três países ao mesmo tempo: Canadá, Estados Unidos e México. Paradoxalmente, a competição mais ambiciosa do futebol promete ser também a mais poluente e a mais exposta aos efeitos da crise climática. 

Segundo análise do World Weather Attribution (WWA) publicada nesta semana, 1 em cada 4 (24%) dos jogos deve acontecer em condições de calor extremo consideradas preocupantes para atletas e torcedores. É, literalmente, a conta do clima entrando em campo. 

De um lado, jogadores que enfrentarão altas temperaturas em cidades como Miami, Dallas e Houston num verão que pode ser agravado pelo El Niño, fenômeno com 82% de chance de se formar justamente em meio à Copa, entre maio e julho de 2026.

Do outro, uma Fifa que fechou patrocínio com a Aramco, gigante petrolífera saudita cujo aumento de visibilidade durante o megaevento pode gerar 30 milhões de toneladas adicionais de CO2 equivalente.

É nesse contexto que jogadores de clubes e seleções de todo mundo decidiram se manifestar. Em carta aberta endereçada à Fifa nesta quarta-feira, 20, o grupo afirmou que "as temperaturas crescentes impulsionadas pela crise climática já estão afetando a segurança, o desempenho físico e o bem-estar mental dos atletas".

Entre os signatários estão o norueguês Morten Thorsby, provável participante da Copa, a capitã da seleção italiana Elena Linari e o jogador do Ipswich Town Chuba Akpom, além de representantes de mais de 20 países.

Um dos pedidos urgentes é que a Fifa atualize seus protocolos de estresse térmico antes do início do torneio e que abandone seus patrocinadores do setor de combustíveis fósseis.

O que os atletas exigem

A carta segue uma manifestação de especialistas em medicina esportiva e cientistas, que classificaram os atuais limites de segurança térmica da Fifa como "impossíveis de justificar" em condições extremas.

Os cientistas pedem que o limiar de intervenção seja reduzido de 32°C para 26°C de Temperatura de Globo Úmido (WBGT), índice que combina temperatura, umidade e radiação solar — e que partidas sejam adiadas quando esse índice ultrapassar 28°C. Os atletas endossam as recomendações e cobram aplicação na prática.

Os efeitos do estresse térmico sobre o corpo são concretos: tontura, fadiga, cãibras musculares e queda no desempenho físico. Para os atletas, o problema não é novo, mas vem se agravando nos últimos anos.

O número crescente de partidas no calendário do futebol já sobrecarrega os jogadores, dizem, e o calor extremo adiciona "uma camada extra de desafios."

"No calor do momento, você não vai decidir parar. Você espera que os organizadores do jogo te protejam", resumiu Jimmy Keohane, do Galway United, um dos signatários da carta.

Nedum Onuoha, ex-Manchester City e QPR, foi direto e destacou que o calor será um fator determinante nesta Copa do Mundo: "A Fifa precisa levar a sério o que os profissionais de saúde e ciência estão dizendo".

Mapa do risco climático 

Entre todas as cidades-sede da competição, Miami aparece como a mais preocupante frente aos riscos climáticos. E a seleção brasileira pode ser diretamente afetada: o duelo contra a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos, está marcado justamente lá onde está previsto calor intenso. 

Kansas City também figura entre os locais de atenção, mesmo com partidas programadas para o final do dia. No Texas, cidades como Dallas e Houston preocupam: apesar dos estádios climatizados, as áreas externas das arenas podem registrar índices acima de 28°C de WBGT em mais de 30% das partidas.

Nova Jersey, sede da final, também está em alerta e o risco de interrupção por calor extremo aumentou cerca de 50% em relação ao mundial de 1994.

Projeções também indicam que a partida entre Holanda e Tunísia tem cerca de 7% de chance de ultrapassar os 28°C de WBGT, faixa que, segundo as diretrizes, pode justificar até um adiamento.

O pano de fundo climático preocupa especialistas independentemente de qualquer fenômeno natural. Mas o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos acendeu um alerta adicional: além dos 82% de chance de formação do El Niño durante o torneio, há 96% de probabilidade de o fenômeno persistir até o inverno do hemisfério norte.

O El Niño pode contribuir para temperaturas acima da média, noites mais quentes, maior umidade e mais estresse térmico em várias cidades-sede da Copa.

E o risco não se limita a alta nos termômetros: em partes dos EUA e do Canadá, junho e julho já entram no período crítico de incêndios florestais, e a fumaça pode viajar centenas ou até milhares de quilômetros, comprometendo a qualidade do ar mesmo em cidades que não estejam no epicentro do fogo.

Mesmo sem o fenômeno, dizem os cientistas, o torneio já ocorreria num contexto de calor mais intenso do que as edições passadas, em um reflexo direto das mudanças climáticas.

"Abandone seu patrocinador do setor de petróleo", diz a carta 

Para os jogadores, enfrentar o calor extremo e cobrar responsabilidade climática são dois lados da mesma moeda. Isto porque, a Copa do Mundo deste ano é patrocinada por uma das maiores empresas de petróleo do mundo, a saudíta Aramco.

Em um acordo de US$ 400 milhões com a Fifa em 2024, a gigante petrolífera garantiu sua dominância até a Copa do Mundo Feminina de 2027 e garantiu o nível mais alto de patrocínio junto a marcas como Adidas, Coca-Cola, Hyundai e Kia, Lenovo, Qatar Airways e Visa.

David Wheeler, ex-Wycombe Wanderers, chegou a dizer que essa relação "compromete a capacidade do mundial proteger os jogadores".

Elena Linari, com 120 convocações pela seleção italiana, foi direta: "O futebol deve estar ao lado das pessoas, dos jogadores e dos torcedores. Pedimos à Fifa que abandone seu patrocinador do setor de petróleo."

A expansão para 48 seleções e a realização em três países aumentam significativamente a pegada de carbono: mais viagens, mais jogos, mais deslocamentos.

"Seria uma oportunidade perdida se um esporte tão afetado pela crise climática não assumisse sua responsabilidade em enfrentá-la", escrevem os jogadores na carta.

O pedido pelo fim dos patrocinadores de combustíveis fósseis vem acompanhado de um calendário mais enxuto e regionalizado, que aliviaria tanto o planeta como os próprios atletas e torcedores.

O recado é claro: o clima já entrou em campo. A questão agora é se a FIFA vai jogar do mesmo lado.

  • amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país

    1/31 amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país (Uniforme 1 do Brasil, produzido pela Nike)

  • troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água.

    2/31 troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água. (Uniforme 2 do Brasil, produzido pela Nike)

  • Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada

    3/31 Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada (Uniforme 1 da França, produzido pela Nike)

  • 4/31 (Uniforme 1 da Inglaterra, produzido pela Nike)

  • uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência

    5/31 uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência (Uniforme 1 da Holanda, produzido pela Nike)

  • jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo

    6/31 jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo (Uniforme 1 dos Estados Unidos, produzido pela Nike)

  • mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição

    7/31 mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição (Uniforme 1 da Croácia, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade

    8/31 camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade (Uniforme 1 da Coreia do Sul, produzido pela Nike)

  • amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação

    9/31 amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação (Uniforme 1 da Austrália, produzido pela Nike)

  • base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997

    10/31 base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997 (Uniforme 1 da Noruega, produzido pela Nike)

  • azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra”

    11/31 azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra” (Uniforme 1 do Uruguai, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos

    12/31 camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos (Uniforme 1 do Canadá, produzido pela Nike)

  • a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual.

    13/31 a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual. (Uniforme 1 da Argentina, produzido pela Adidas)

  • camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico

    14/31 camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico (Uniforme 1 da Colômbia, produzido pela Adidas)

  • o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014

    15/31 o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014 (Uniforme 1 da Alemanha, produzido pela Adidas)

  • vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto

    16/31 vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto (Uniforme 1 da Espanha, produzido pela Adidas)

  • amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca

    17/31 amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca (Uniforme 1 do Japão, produzido pela Adidas)

  • a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho

    18/31 a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho (Uniforme 1 da Costa Rica, produzido pela Adidas)

  • o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola

    19/31 o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola (Uniforme 1 do México, produzido pela Adidas)

  • camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional

    20/31 camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional (Uniforme 1 do Catar, produzido pela Adidas)

  • o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional

    21/31 o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional (Uniforme 1 da Arábia Saudita, produzido pela Adidas)

  • azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look

    22/31 azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look (Uniforme 1 da Escócia, produzido pela Adidas)

  • amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses

    23/31 amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses (Uniforme 1 de Portugal, produzido pela Puma)

  • vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão

    24/31 vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão (Uniforme 1 da Suíça, produzido pela Puma)

  • Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo

    25/31 Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo (Uniforme 1 da Áustria, produzido pela Puma)

  • Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante

    26/31 Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante (Uniforme 1 da Islândia, produzido pela Puma)

  • Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme

    27/31 Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme (Uniforme 1 de República Tcheca, produzido pela Puma)

  • branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    28/31 branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Senegal, produzido pela Puma)

  • Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos

    29/31 Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos (Uniforme 1 do Egito, produzido pela Puma)

  • Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    30/31 Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Gana, produzido pela Puma)

  • vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil

    31/31 vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil (Uniforme 1 de Marrocos, produzido pela Puma)

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