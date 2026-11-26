O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) aprovaram nesta quarta-feira, 25, um pacote de medidas voltadas a diminuir o endividamento, sobretudo de pessoas físicas. Com 20,3 milhões de brasileiros em situação de endividamento de risco, de acordo com dados do próprio BC referentes a junho deste ano, o presidente do banco já havia adiantado em outubro que a instituição adotaria novas políticas para conter ofertas agressivas de crédito.

O pacote prevê mudanças na contratação de empréstimos, restrições à oferta de crédito sem garantia para clientes com dívidas em atraso e redução gradual do limite do cartão para quem utiliza o crédito rotativo com frequência. Também haverá novas exigências para que instituições financeiras monitorem o comprometimento da renda dos clientes e prestem informações sobre o endividamento.

A maior parte das medidas entrará em vigor em 1º de julho de 2027. A regra sobre a negociação dedireitos creditórios, por sua vez, começa a valer em 1º de novembro do mesmo ano.

As propostas de padronização de indicadores e ampliação da transparência serão submetidas a consultas públicas e tomadas de subsídios, com prazo de 90 dias.

Mudanças no funcionamento de empréstimos e cartões de crédito

Uma das mudanças altera a forma como empréstimose financiamentossão contratados. As instituições financeiras ainda poderão oferecer crédito por telefone, aplicativos de mensagens e outros canais, mas a contratação só poderá ser concluída nos canais eletrônicos do próprio banco ou financeira, como aplicativos e internet banking, ou em atendimento presencial autorizado.

A operação também deverá incluir a verificação da identidade do cliente e a confirmação expressa de que ele concorda com as condições.

O objetivo é dificultar contratações feitas sem o conhecimento ou a autorização adequada do consumidor, especialmente em abordagens comerciais insistentes. Assim, receber uma oferta por telefone ou mensagem não será suficiente para concluir a operação.

O pacote também limita a concessão de novos empréstimos sem garantia a clientes que já enfrentam dificuldades para pagar suas dívidas. A restrição vale para pessoas com crédito sem garantia em atraso há mais de 90 dias ou que apresentem sinais claros de incapacidade de pagamento. Nesses casos, as instituições não poderão aumentar a exposição ao risco com novas operações desse tipo.

A regra, porém, não impede a renegociação das dívidas nem a substituição por modalidades de crédito com juros menores. Também há exceções para operações com garantias reais suficientes, empréstimos consignados, modalidades especiais previstas em lei e operações derecuperação judicial ou extrajudicial.

Outra mudança atinge quem utiliza com frequência ocrédito rotativo do cartão. Os bancos e emissores deverão reduzir gradualmente o limite de clientes que, nos seis meses anteriores, deixaram de pagar o valor integral da fatura em pelo menos três meses diferentes e financiaram o saldo restante no rotativo. Os critérios deverão estar previstos no contrato e ser comunicados previamente ao consumidor.

A redução poderá ser interrompida depois de seis faturas consecutivas pagas integralmente ou quando o cliente quitar a dívida acumulada no rotativo. Para identificar esse comportamento, as instituições deverão considerar o uso de cartões e as dívidas do consumidor em todo o sistema financeiro, e não apenas os dados de um único emissor.

O BC também estabeleceu regras para a transferência de empréstimos e financiamentos a outras empresas, comofundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e companhias de securitização. Mesmo quando a dívida for vendida a uma empresa que não faz parte do sistema financeiro, o consumidor deverá manter os mesmos direitos. A instituição que originou o crédito continuará responsável por garantir informações atualizadas sobre o saldo devedor, pagamentos, encargos, quitação antecipada e portabilidade.

Além disso, bancos e financeiras terão de acompanhar de forma mais rigorosa o comprometimento da renda de pessoas físicas e empresas antes e durante a concessão de crédito. O BC também pretende padronizar o cálculo dos compromissos financeiros dos clientes, para permitir uma avaliação mais consistente da capacidade de pagamento.

Endividamento dos brasileiros preocupa o Banco Central

O número de brasileiros em situação de endividamento de risco chegou a 20,3 milhões em junho de 2026, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central. O contingente cresceu 75% em cinco anos e representa 17% dos devedores do Sistema Financeiro Nacional.

O comprometimento da renda é especialmente elevado entre as pessoas de menor rendimento. Entre os brasileiros que ganham até dois salários mínimos, as dívidas consomem 42% da renda. Desse total, 15% correspondem a compromissos com cartão de crédito. Essa faixa reúne 61,2 milhões de pessoas. Já entre quem recebe mais de dez salários mínimos, o comprometimento total da renda com dívidas é de 18,6%.

Para classificar um consumidor como endividado de risco, o BC considera quatro critérios: atraso superior a 90 dias no pagamento de parcelas; comprometimento de mais de 50% da renda mensal com dívidas; uso simultâneo de cheque especial, crédito pessoal sem consignação e crédito rotativo; e renda restante, depois do pagamento das dívidas, abaixo da linha de pobreza. É necessário atender a pelo menos dois desses critérios.

A classificação, porém, não significa que todos os 20,3 milhões estejam inadimplentes, mas indica maior vulnerabilidade financeira. O relatório também aponta que o comprometimento da renda com dívidas no cartão aumentou em todas as faixas salariais.

No fim de outubro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que a instituição preparava medidas para conter ofertas agressivas de crédito. Segundo ele, a preocupação está principalmente em modalidades sem garantia, como cartão de crédito,cheque especiale empréstimo pessoal não consignado, cujo uso continuou crescendo mesmo em um cenário de juros elevados.