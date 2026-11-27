A cinco semanas da cobrança efetiva da CBS, um mecanismo que até pouco tempo era visto como um complemento na reforma tributária virou a aposta do governo para a largada: o recolhimento pelo adquirente, o RAD.

Nele, a empresa compradora recolhe ao Fisco o tributo da compra e paga ao fornecedor só o valor líquido. Dessa forma, garante o próprio crédito sem depender de o vendedor pagar o imposto. O mecanismo ganhou protagonismo porque o split payment, que separaria o tributo automaticamente no momento do pagamento, não estará pronto em janeiro.

O Comitê Gestor do IBS comunicou o adiamento da largada do split para 12 de agosto. Enquanto isso, em 11 de novembro, o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, em coletiva, recomendou que as empresas se habituem ao RAD e afirmou que o módulo "já está pronto".

Na reforma, a empresa só pode descontar o imposto de uma compra se o fornecedor tiver pago o tributo daquela venda. A lei suspende essa exigência só enquanto o comprador não tiver um meio de garantir o pagamento ele mesmo, o split ou o RAD. Com o RAD disponível em janeiro, a regra tende a valer para todos, mesmo sem o split.

"Por isso, a análise não pode considerar apenas o cronograma do split payment, mas também a implementação do RAD", diz Rafaela Canito, sócia da área tributária do Lefosse.

Complemento que vira protagonista

Segundo Daniel Loria, ex-diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, onde coordenou o grupo de trabalho do split, “o Congresso colocou uma condição que é o governo oferecer gratuitamente ao contribuinte ou o recolhimento na liquidação financeira da operação, no split, ou no recolhimento pelo adquirente", diz. "A gente ainda não tinha muita convicção nessa época de como é que o split ia rodar", afirma Loria.

Na lei complementar, o RAD ficou como uma opção para casos em que, por alguma razão, o split não estivesse disponível: a permissão é que o recolhimento seja feito pelo comprador quando o pagamento for feito por um instrumento que não permita a separação automática do tributo. Isto é, o comprador do regime regular emite uma guia, recolhe a CBS da compra e paga ao fornecedor o valor líquido. Pelo regulamento da CBS, o valor recolhido só quita débitos da operação que ainda estejam em aberto. O que sobrar vai para o fornecedor em até três dias úteis.

O split depende da integração de bancos, infraestruturas de mercado e do Banco Central com a plataforma do Fisco, além de uma negociação que ainda está aberta sobre quanto o governo pagará pelo serviço. O RAD, não. "É uma tecnologia 100% do governo", diz Loria. Para ele, foi isso que fez a Receita apostar no mecanismo para a largada: o próprio contribuinte consegue operar, sem passar por uma instituição financeira.

Limites

Com o split fora de janeiro, a condição da lei para uso do RAD se cumpre em praticamente todas as compras entre empresas – mas não em todas. "Essa circunstância, porém, não transforma a ausência de adoção do split payment em uma autorização genérica para qualquer comprador reter tributos de qualquer pagamento", diz Canito.

A divisão entre os dois mecanismos também está em aberto para depois que o split entrar em operação. O secretário Barreirinhas disse esperar que o split funcione de forma mais robusta a partir de outubro de 2027, e que as duas modalidades devem coexistir. Pela letra da lei, o RAD vale só quando o pagamento não passa pelo split.

Parte do mercado defende que o RAD continue disponível para mais situações, segundo advogados que acompanham as discussões com a Receita – mas ainda não está claro se isso pode acontecer.

"A preferência do comprador, isoladamente, não afasta as regras aplicáveis ao instrumento e à operação", diz Canito. Como o split será implantado aos poucos, ela avalia que o RAD pode continuar relevante nas situações que ainda não estiverem cobertas por ele.

Já Loria vê espaço para que a escolha fique com as empresas. "Eu pessoalmente acho que, se tem alguém querendo pagar o tributo, o governo sempre vai aceitar", diz. "Quem quiser usar o RAD vai usar o RAD, quem preferir migrar para o split vai migrar para o split”.

Quem usa, por quanto

Para Canito, adotar o RAD em todas as compras, por setor ou por porte, "pode ser precipitado". O primeiro filtro é jurídico, ao verificar se o comprador e a operação se enquadram. Depois, é preciso checar se o crédito é de fato aproveitável e se o mecanismo estará disponível para aquele fluxo.

Segundo a especialista, o RAD merece prioridade em empresas com compras relevantes que geram crédito, débitos próprios recorrentes e exposição a atrasos ou a fornecedores com conformidade duvidosa.

Já para quem acumula créditos que não consegue usar, antecipar a apropriação pode não render benefício de caixa. A recomendação é começar por operações e fornecedores selecionados, "em vez de estabelecer uma política automática para todas as compras".

A escolha também pesa porque o mecanismo tem custos. Exige uma rotina nova, de implantação e conciliação, e um erro de identificação ou um pagamento em dobro pode consumir parte do ganho. "Também não há vantagem financeira automática para o comprador", diz Canito.

Já do lado do fornecedor, há perda de dinheiro em caixa por um tempo e flexibilidade para gerir os recebimentos, mas não necessariamente receita ou margem. Canito lembra que o sistema foi desenhado para que o fornecedor quite seus débitos, sobretudo com os próprios créditos. Se muitos clientes passarem a recolher o tributo por ele, esses créditos ficam parados, e o fornecedor tende a recorrer mais ao ressarcimento, o que pode elevar custos e, no fim, preços.

No jogo de forças entre clientes e fornecedores, ainda é possível que grandes compradores incluam o RAD em suas políticas de compras e de homologação de fornecedores. "Um mecanismo opcional na lei pode se tornar, na prática, uma condição comercial exigida por determinados compradores", diz Canito.

Contratos

A lei não exige que o fornecedor concorde com o RAD. Na prática, porém, a liquidação comercial precisa ser combinada, e o contrato é onde isso deve acontecer. Pedro Bresciani, sócio do Utumi Advogados, diz que o “RAD exige toda uma engenharia contratual também, que não é simples de colocar em prática”.

Por isso, os contratos devem tratar de comunicação, comprovação, pagamento líquido, diferenças, duplicidades e responsabilidade por falhas e atrasos. "Resolver a duplicidade tributária não significa que a duplicidade financeira entre comprador e fornecedor esteja automaticamente resolvida", diz Canito.

O risco é maior no débito automático, já que, se a tesouraria continuar liquidando a cobrança integral, o RAD feito pelo fiscal vira pagamento em dobro. Se o comprador errar o recolhimento, o fornecedor não fica livre do débito só porque o cliente se comprometeu a pagar.

"O contrato pode estabelecer consequências comerciais e indenizatórias, mas não substitui a regra legal de responsabilidade tributária", diz a advogada. No IBS, segundo ela, o regulamento manda o valor pago a mais por erro na guia do RAD para o fornecedor, como excedente, e não pela via comum de restituição.

Como organizar o RAD

Para uma empresa pequena, o RAD pode até ser controlado em uma planilha simples, mas o cenário muda de figura para grandes companhias. "O crédito passa a nascer do fluxo de pagamentos da empresa", diz Loria. "É bem diferente do mundo atual, em que o crédito nasce unicamente na área fiscal da empresa”.

Contas a pagar, tesouraria e compras passam a decidir, nota a nota, se o tributo será recolhido pelo comprador. Isso exige conectar nota fiscal, guia de recolhimento, pagamento bancário e apuração. Como a API da Receita usa a chave do documento fiscal para vincular a guia do RAD à operação, Rafaela recomenda um teste de ponta a ponta, "inclusive com erro e contingência".

O tempo é curto. Loria fala em "dois a três meses no mínimo para implantação" e conta que há empresa em que sua equipe trabalha há seis meses sem concluir o processo. Hoje ele é conselheiro da Splithub, plataforma da Positivo Tecnologia que automatiza o RAD e a conciliação.

Segundo ele, a empresa está em conversas com 90 grandes grupos e faz provas de conceito em alguns deles. Mas ainda não há sistema oficial, o que comprime ainda mais o prazo para a preparação. Em 17 de novembro, a Receita publicou a documentação técnica da API do RAD, voltada só à CBS, e informou que a API em si será disponibilizada "em breve", sem data.