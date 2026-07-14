Aluguéis crescem acima da inflação e rentabilidade favorece imóveis compactos

Os preços de aluguel de apartamentos prontos nas principais cidades brasileiras continuam acima da inflação. O Índice FipeZAP de Locação Residencial, referente a junho de 2026, registrou avanço de 0,81% em relação a maio, superando tanto o IPCA (+0,16%) quanto o IGP-M (-0,50%).

O índice é desenvolvido pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (Zap, Viva Real e OLX), baseado em anúncios veiculados na internet em 36 cidades brasileiras. No primeiro semestre, a valorização acumulada do aluguel atingiu 5,24%, enquanto nos últimos 12 meses a alta média foi de 9%.

O preço médio de locação residencial no país foi de R$ 53,79 por metro quadrado. Entre as capitais, os aluguéis mais altos foram registrados em São Paulo (R$ 64,98/m²), Recife (R$ 64,06/m²) e Belém (R$ 63,03/m²), enquanto Campo Grande (R$ 31,22/m²), Teresina (R$ 31,89/m²) e Aracaju (R$ 37,13/m²) aparecem como as mais acessíveis.

Das 22 capitais monitoradas, 16 registraram alta nos preços em junho, com destaque para Natal (+2,94%) e Teresina (+2,93%), enquanto seis apresentaram queda, sendo Maceió (-1,59%) a mais significativa.

Valorização do dormitório único

A valorização também varia conforme o número de dormitórios. No mês de junho, a maior alta foi registrada pelas unidades de dois dormitórios, com alta de 1,22%. Enquanto isso, imóveis de um dormitório tiveram um avanço de 0,51% no mesmo período. No acumulado de 2026, os apartamentos de dois dormitórios também lideraram o aumento, com alta de 6,00%, enquanto os de um dormitório acumularam 4,89%.

Já nos últimos 12 meses, o destaque de valorização foi para os imóveis de três dormitórios, com alta de 9,90%. Nesse período de um ano, as unidades de um dormitório valorizaram 8,20%.

Os apartamentos de um dormitório se destacam por serem os mais caros, com preço médio de R$ 71,60 por metro quadrado, e por oferecerem o maior retorno imediato aos investidores, com rentabilidade anualizada de 6,77%. Os apartamentos de dois dormitórios têm preço médio por metro quadrado de R$ 50,43 e a rentabilidade anual estimada é de 6,44%.

Apesar de registrarem o menor preço médio entre as tipologias, de R$ 46,27 por metro quadrado, os apartamentos de três dormitórios foram os que mais se valorizaram no acumulado de 12 meses, com alta de 9,90%. Em junho, o avanço foi de 0,88%, e a rentabilidade anual estimada alcança 5,57%.

Já os apartamentos de quatro ou mais dormitórios apresentaram desempenho mais discreto, sendo o único segmento com queda de preço em junho, de 0,30%, e valorização acumulada de 6,50% nos últimos 12 meses, a menor entre todas as tipologias. O preço médio do metro quadrado é de R$ 47,79, e a rentabilidade anual é de 4,85%.