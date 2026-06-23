Cota da China pressiona frigoríficos e muda fluxo da carne bovina brasileira

As cotas de importação impostas pela China ao setor de carne bovina já levam frigoríficos brasileiros a rever a estratégia de produção voltada ao mercado asiático. Além da JBS, outros grandes exportadores também passaram a ajustar suas operações diante do risco de esgotamento da cota chinesa ainda no primeiro semestre.

A JBS, que possui 18 das 34 plantas de carne bovina no Brasil habilitadas para exportar à China, suspendeu, desde sábado, 20, a produção de cortes destinados especificamente ao país asiático.

Segundo o CEO da Friboi, Renato Costa, a medida busca priorizar o embarque das cargas já produzidas e evitar que os produtos cheguem ao destino após o esgotamento da cota de importação, disse ele e, entrevista ao Globo Rural na sexta, 19.

Pelas estimativas da indústria, os embarques seguem seguros até o fim de junho, sem risco de ultrapassar o limite de 1,1 milhão de toneladas estabelecido para 2026. Dados do governo chinês indicam, porém, que o Brasil já havia utilizado mais de 50% dessa cota em 9 de maio.

Com um volume relevante ainda em trânsito — somente em maio foram exportadas cerca de 154 mil toneladas de carne bovina — frigoríficos e importadores passaram a adotar uma postura mais cautelosa na realização de novos negócios.

Segundo uma fonte do setor ouvida pela EXAME, a expectativa é de que a cota seja preenchida entre o fim de junho e o início de julho, considerando o ritmo atual das exportações e o intervalo médio de cerca de 45 dias entre o embarque e a chegada das cargas à China.

Segundo análise da Datagro, consultoria agrícola, o efeito não é apenas de demanda, mas também de timing.

Com o intervalo médio de cerca de 45 dias entre o embarque e a chegada da carne à China, cresce o risco de que cargas enviadas dentro da cota acabem desembarcando após o limite ser atingido, o que pode levar a mudanças de preços ou readequações comerciais no destino.

Esse fator, segundo a consultoria, tem levado frigoríficos a adotar uma postura mais cautelosa na venda para o mercado chinês.

Em dezembro de 2025, a China fixou uma cota anual de 2,7 milhões de toneladas, abaixo das 3 milhões previstas anteriormente. Para o Brasil, o limite sem tarifa foi estabelecido em 1,1 milhão de toneladas, redução de cerca de 600 mil toneladas em relação ao volume exportado ao país no último ano.

A mudança impacta diretamente o fluxo do comércio brasileiro. Em 2025, o Brasil exportou 1,7 milhão de toneladas de carne bovina para a China, o equivalente a 48,3% das exportações totais do setor, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

Com isso, cerca de 5% da produção brasileira precisará ser redirecionada para outros mercados.

Estimativa da Associação Brasileira dos Frigoríficos (Abrafrigo) aponta que a medida de salvaguarda adotada pela China pode gerar uma perda de até US$ 3 bilhões em receita para o Brasil em 2026.

Procurada, a JBS não se pronunciou até o fechamento desta matéria.

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