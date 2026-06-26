Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Curitiba vira novo spot de restaurantes, segundo o ranking da Casual EXAME

Na quinta edição do ranking da revista, a capital paranaense aparece com oito restaurantes e uma nova cena gastronômica vibrante

Melhores de Curitiba: veja a lista de restaurantes da capital paranaense (Divulgação/Divulgação)

Melhores de Curitiba: veja a lista de restaurantes da capital paranaense (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de junho de 2026 às 12h02.

Tudo sobreGastronomia
Saiba mais

Curitiba consolidou um lugar definitivo no mapa da alta gastronomia brasileira, sobretudo no último ano. É o que mostra a edição de 2026 do ranking Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME: a capital paranaense demonstra um amadurecimento notável na cena gastronômica do último ano.

A capital apareceu no top 10 do guia três vezes nos últimos cinco anos (2024, 2025 e 2026) com o famoso Manu. Nesse ano, compõe quase 10% do total de restaurantes do ranking. É um reflexo do crescimento expressivo de qualidade dos restaurantes curitibanos, em especial de carnes e pescados.

Veja abaixo os melhores restaurantes de Curitiba em 2026:

6º lugar: Manu

Manu: menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais (Divulgação/Divulgação)

“O Manu é a perfeição da imperfeição. Eu não posso ser perfeita o tempo todo, seja como mãe, mulher, gestora ou chef. A beleza está justamente nisso”, diz Manoela Buffara, que há 15 anos abria as portas do Manu, na capital paranaense. Em 2026, o foco do restaurante está em apresentar pratos em que um ingrediente principal é servido no ponto e texturas ideais, acompanhado somente do que ele precisa para revelar sua melhor expressão. “A técnica é mais um elemento a favor de cada ingrediente. Ela não se impõe. Caldos, extrações, curas e brasa trabalham de forma sutil e quase imperceptível para alcançar textura, profundidade e equilíbrio de sabor impecáveis, sem desviar o foco do ingrediente central.” Com isso, o menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais, como o alho-poró assado, servido com creme de castanha tostada, aromatizado com hortelã e pimenta cumari e acompanhado de pasta com tucupi preto e molho de vôngole.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30

19º lugar: K.sa

K.sa: restaurante reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa (Guto Souza/Divulgação)

Comandado pela chef e proprietária, Claudia Krauspenhar, o K.Sa é reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa. O fruto do mar é servido fresco (R$ 79, 6 unidades); ou gratinado (R$ 89, 6 unidades), ao creme de raiz forte ou manteiga de ervas. As criações da chef Claudia procuram sempre ressaltar os produtos e os produtores locais, integrando-os às suas releituras da cozinha clássica.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Curitiba. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h.

28º lugar: Igor

Igor: três opções de menus degustação (Divulgação/Divulgação)

Em Curitiba, o restaurante Igor traduz a trajetória do chef Igor Marquesini, que passou por casas como Piccolo Lago, Annisa e Manu antes de abrir o próprio negócio. A casa oferece três opções de menus degustação: o Menu Longo (R$ 440), com snacks, pães, principais, sobremesas e bombons, e o Menu Clássicos (R$ 230), servido de terça a quinta, com pratos que marcaram a história do restaurante. No principal, o cliente pode escolher entre peixe com abóbora e goiaba (+R$ 30) ou porco com batata-doce e beterraba.

Serviço: Rua Gutemberg, 151, Batel, Curitiba. De terça a sábado, no jantar, com reservas das 19h30 às 21h30

34º lugar: Duq

Duq: cozinha localizada no salão é um convite à contemplação do balé culinário (Eduardo Macarios/Divulgação)

A operação jovem, de apenas três anos, é imponente e, do ranking do último ano para o de 2026, saltou 22 posições. O chef Felipe Miyake serve pratos clássicos da culinária francesa com olhar contemporâneo. No menu de outono, o macaroni gratin traz cogumelos morille, considerados uma iguaria. O sócio, José Vinícius Chupil, atua como sommelier e traz curadoria com alguns rótulos raros, como o Maria Gomes, português da região de Colares. A cozinha localizada no salão é um convite à contemplação do balé culinário.

Serviço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 360, Centro, Curitiba. Terça a sábado, a partir das 19h

42º lugar: ASU

ASU: Costela de Porco (Munir Bucair Filho/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Danilo Takigawa celebra quatro anos em 2026. Lançou o menu degustação “Compasso” (R$ 470 por pessoa, harmonização R$ 380 opcional), com oito etapas que sintetizam sua trajetória criativa. A proposta apresenta uma jornada sensorial marcada por contrastes de acidez, defumação, frescor e texturas. É possível optar pelo menu aberto, com pratos para compartilhar no centro da mesa.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, Centro, Curitiba. Terça a sábado no jantar.

49º lugar: Ichigo Ichie

Ichigo Ichie: menu omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade (Divulgação/Divulgação)

O restaurante traz, em seu nome, a filosofia que propõe que cada encontro é único e irrepetível. Desde o último ano, está sob o comando do chef Ronaldo Fogaça. O Ichigo Ichie possui omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade, como o atum bluefin (espanhol), hamachi japonês, vieiras canadenses e wagyu, além de peixes do litoral brasileiro. Distribuído em três pavimentos, o projeto assinado por Karolinna Venturi traz balcão de sushi para oito lugares, um bar de coquetelaria no segundo andar, com carta de drinks de Ariel Todeschini, e uma sala privativa para experiências.

Serviço: Avenida Sete de Setembro, 5970, Seminário, Curitiba. Abre de segunda a sábado, das 19h às 23h30; sábados, das 12h às 16h.

51º lugar: Aizu Japanese Cuisine

Aizu: bar e sala de espera (Brian Baldrati/Divulgação)

O restaurante consolidou-se como uma das principais referências em alta gastronomia japonesa na cidade ao longo de 11 anos de trajetória. O casal de fundadores, Hilda Igarashi e Edison Azuma, foi pioneiro na introdução de ingredientes premium na cena asiática de Curitiba. O ambiente é elegante, com luz baixa e amplo uso de madeira. Um dos diferenciais é a sala privada de omakase para oito pessoas, em que os clientes acompanham de perto a experiência conduzida pelos chefs em uma sequência de 12 tempos. A proposta alia técnica japonesa, sofisticação e hospitalidade.

Serviço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 2420 – Bigorrilho, Curitiba. De segunda a sábado, das 19h às 23h30.

62º lugar: Fujii

Fujii: abertura à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 2003 no Mercado Municipal de Curitiba, consolidou-se como o destino de comida japonesa tradicional na cidade, além de ser muito frequentado por cozinheiros locais. Sob comando do chef Vinícius Fujii desde 2011, a casa mantém proposta centrada em ingredientes de alta qualidade e execução autêntica, oferecendo uma experiência fiel às técnicas japonesas. Receitas como o tirashii, que traz pescados, frutos do mar e ovas, tudo do mais fresco no dia, fazem sucesso. Há também oferta de pratos quentes, como os lámens e o katsusando. Mais recentemente, passou a abrir à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha.

Serviço: Avenida 7 de Setembro, 1865 - loja 194. Terça a domingo, das 11h30 às 16h00; segunda quinta-feira do mês, das 19h00 às 23h00.

Acompanhe tudo sobre:GastronomiaRestaurantes

Mais de Casual

As máscaras LED são mesmo tudo isso no skincare?

Vai para a Europa neste verão? Veja o que fazer (e evitar) com o calor

'O Urso', 'Avatar' e mais: o que assistir neste fim de semana

Conheça os 199 melhores restaurantes do Brasil nos últimos 5 anos

Mais na Exame

Casual

As máscaras LED são mesmo tudo isso no skincare?

Marketing

Em Cannes, tênis da Adidas para atletas com Down é case de destaque

Negócios

Fábrica gaúcha faz 2 milhões de paçocas por dia e já fatura R$ 117 milhões com festas juninas

Brasil

Desenrola MEI: como vai funcionar e quem terá direito ao programa?