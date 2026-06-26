Curitiba vira novo spot de restaurantes, segundo o ranking da Casual EXAME

Curitiba consolidou um lugar definitivo no mapa da alta gastronomia brasileira, sobretudo no último ano. É o que mostra a edição de 2026 do ranking Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME: a capital paranaense demonstra um amadurecimento notável na cena gastronômica do último ano.

A capital apareceu no top 10 do guia três vezes nos últimos cinco anos (2024, 2025 e 2026) com o famoso Manu. Nesse ano, compõe quase 10% do total de restaurantes do ranking. É um reflexo do crescimento expressivo de qualidade dos restaurantes curitibanos, em especial de carnes e pescados.

Veja abaixo os melhores restaurantes de Curitiba em 2026:

6º lugar: Manu

Manu: menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais (Divulgação/Divulgação)

“O Manu é a perfeição da imperfeição. Eu não posso ser perfeita o tempo todo, seja como mãe, mulher, gestora ou chef. A beleza está justamente nisso”, diz Manoela Buffara, que há 15 anos abria as portas do Manu, na capital paranaense. Em 2026, o foco do restaurante está em apresentar pratos em que um ingrediente principal é servido no ponto e texturas ideais, acompanhado somente do que ele precisa para revelar sua melhor expressão. “A técnica é mais um elemento a favor de cada ingrediente. Ela não se impõe. Caldos, extrações, curas e brasa trabalham de forma sutil e quase imperceptível para alcançar textura, profundidade e equilíbrio de sabor impecáveis, sem desviar o foco do ingrediente central.” Com isso, o menu batizado de Elemento (R$ 810) apresenta 11 etapas, com foco em vegetais, como o alho-poró assado, servido com creme de castanha tostada, aromatizado com hortelã e pimenta cumari e acompanhado de pasta com tucupi preto e molho de vôngole.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30

19º lugar: K.sa

K.sa: restaurante reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa (Guto Souza/Divulgação)

Comandado pela chef e proprietária, Claudia Krauspenhar, o K.Sa é reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa. O fruto do mar é servido fresco (R$ 79, 6 unidades); ou gratinado (R$ 89, 6 unidades), ao creme de raiz forte ou manteiga de ervas. As criações da chef Claudia procuram sempre ressaltar os produtos e os produtores locais, integrando-os às suas releituras da cozinha clássica.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Curitiba. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h.

28º lugar: Igor

Igor: três opções de menus degustação (Divulgação/Divulgação)

Em Curitiba, o restaurante Igor traduz a trajetória do chef Igor Marquesini, que passou por casas como Piccolo Lago, Annisa e Manu antes de abrir o próprio negócio. A casa oferece três opções de menus degustação: o Menu Longo (R$ 440), com snacks, pães, principais, sobremesas e bombons, e o Menu Clássicos (R$ 230), servido de terça a quinta, com pratos que marcaram a história do restaurante. No principal, o cliente pode escolher entre peixe com abóbora e goiaba (+R$ 30) ou porco com batata-doce e beterraba.

Serviço: Rua Gutemberg, 151, Batel, Curitiba. De terça a sábado, no jantar, com reservas das 19h30 às 21h30

34º lugar: Duq

Duq: cozinha localizada no salão é um convite à contemplação do balé culinário (Eduardo Macarios/Divulgação)

A operação jovem, de apenas três anos, é imponente e, do ranking do último ano para o de 2026, saltou 22 posições. O chef Felipe Miyake serve pratos clássicos da culinária francesa com olhar contemporâneo. No menu de outono, o macaroni gratin traz cogumelos morille, considerados uma iguaria. O sócio, José Vinícius Chupil, atua como sommelier e traz curadoria com alguns rótulos raros, como o Maria Gomes, português da região de Colares. A cozinha localizada no salão é um convite à contemplação do balé culinário.

Serviço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 360, Centro, Curitiba. Terça a sábado, a partir das 19h

42º lugar: ASU

ASU: Costela de Porco (Munir Bucair Filho/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Danilo Takigawa celebra quatro anos em 2026. Lançou o menu degustação “Compasso” (R$ 470 por pessoa, harmonização R$ 380 opcional), com oito etapas que sintetizam sua trajetória criativa. A proposta apresenta uma jornada sensorial marcada por contrastes de acidez, defumação, frescor e texturas. É possível optar pelo menu aberto, com pratos para compartilhar no centro da mesa.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, Centro, Curitiba. Terça a sábado no jantar.

49º lugar: Ichigo Ichie

Ichigo Ichie: menu omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade (Divulgação/Divulgação)

O restaurante traz, em seu nome, a filosofia que propõe que cada encontro é único e irrepetível. Desde o último ano, está sob o comando do chef Ronaldo Fogaça. O Ichigo Ichie possui omakase e também pratos à la carte, com ingredientes de alta qualidade, como o atum bluefin (espanhol), hamachi japonês, vieiras canadenses e wagyu, além de peixes do litoral brasileiro. Distribuído em três pavimentos, o projeto assinado por Karolinna Venturi traz balcão de sushi para oito lugares, um bar de coquetelaria no segundo andar, com carta de drinks de Ariel Todeschini, e uma sala privativa para experiências.

Serviço: Avenida Sete de Setembro, 5970, Seminário, Curitiba. Abre de segunda a sábado, das 19h às 23h30; sábados, das 12h às 16h.

51º lugar: Aizu Japanese Cuisine

Aizu: bar e sala de espera (Brian Baldrati/Divulgação)

O restaurante consolidou-se como uma das principais referências em alta gastronomia japonesa na cidade ao longo de 11 anos de trajetória. O casal de fundadores, Hilda Igarashi e Edison Azuma, foi pioneiro na introdução de ingredientes premium na cena asiática de Curitiba. O ambiente é elegante, com luz baixa e amplo uso de madeira. Um dos diferenciais é a sala privada de omakase para oito pessoas, em que os clientes acompanham de perto a experiência conduzida pelos chefs em uma sequência de 12 tempos. A proposta alia técnica japonesa, sofisticação e hospitalidade.

Serviço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 2420 – Bigorrilho, Curitiba. De segunda a sábado, das 19h às 23h30.

62º lugar: Fujii

Fujii: abertura à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 2003 no Mercado Municipal de Curitiba, consolidou-se como o destino de comida japonesa tradicional na cidade, além de ser muito frequentado por cozinheiros locais. Sob comando do chef Vinícius Fujii desde 2011, a casa mantém proposta centrada em ingredientes de alta qualidade e execução autêntica, oferecendo uma experiência fiel às técnicas japonesas. Receitas como o tirashii, que traz pescados, frutos do mar e ovas, tudo do mais fresco no dia, fazem sucesso. Há também oferta de pratos quentes, como os lámens e o katsusando. Mais recentemente, passou a abrir à noite apenas uma vez por mês, ampliando o acesso do público à sua cozinha.

Serviço: Avenida 7 de Setembro, 1865 - loja 194. Terça a domingo, das 11h30 às 16h00; segunda quinta-feira do mês, das 19h00 às 23h00.