Você acha que conhece a geração Z? Pesquisa mostra que jovens discordam dos principais rótulos

RESUMO | Uma pesquisa da Beats, conduzida pela Toluna com 1.000 brasileiros, identificou forte diferença entre a imagem externa da Geração Z e os hábitos relatados pelos próprios jovens. Enquanto 83% das outras gerações dizem que os jovens preferem registrar momentos a vivê-los, apenas 19% dos entrevistados de 18 a 24 anos concordam.

A Geração Z escolhe programas pensando nas fotos que vai postar? Prefere gravar a festa a aproveitar o momento? Em uma pesquisa realizada pela Beats, marca de drinques prontos da Ambev, a resposta muda conforme quem é ouvido: jovens ou pessoas de outras gerações.

O levantamento, conduzido pela plataforma de pesquisa online Toluna, ouviu 1.000 brasileiros. Metade tinha entre 18 e 24 anos e integrava a Gen Z; a outra metade era formada por pessoas de outras faixas etárias. Todos responderam às mesmas perguntas, permitindo comparar a imagem atribuída aos jovens com a forma como eles descrevem seus hábitos.

As maiores diferenças aparecem nas perguntas sobre redes sociais, diversão e relacionamentos. Em todos esses temas, comportamentos frequentemente associados à Gen Z foram apontados por uma parcela maior dos entrevistados de outras gerações do que dos próprios jovens.

Jovens preferem registrar momentos a vivê-los?

Entre os participantes de outras gerações, 83% disseram acreditar que a Gen Z prefere registrar momentos em vez de vivê-los. Entre os jovens entrevistados, 19% concordaram com a afirmação.

A distância entre as respostas se repete quando a pergunta trata da escolha de atividades. Para 84% das pessoas de outras faixas etárias, os jovens selecionam experiências pensando em como elas serão vistas nas redes sociais. Na Gen Z, 29% concordaram com essa percepção.

O que a pesquisa mostra sobre diversão e relacionamentos?

A forma de aproveitar festas também divide os grupos. Para 81% dos entrevistados de outras gerações, os jovens dançam mais para criar conteúdo do que para curtir a ocasião. Entre os integrantes da Gen Z, 21% concordaram. Ao mesmo tempo, 57% dos jovens afirmaram que costumam dançar em festas.

Nos relacionamentos, 73% das pessoas de outras gerações disseram acreditar que a Gen Z prefere relações casuais. Entre os jovens, 24% concordaram com essa afirmação. Já 85% dos integrantes da geração disseram ser mais seletivos ao se envolver romanticamente.

Os resultados apontam uma distância entre a percepção externa sobre os hábitos afetivos dos jovens e a maneira como eles próprios descrevem suas escolhas.

"Quando iniciamos a pesquisa, queríamos dar voz aos jovens para que eles próprios contassem como se enxergam. O que mais nos chamou a atenção foi a distância entre essa percepção e a imagem que muitas pessoas ainda têm da Gen Z", afirma Mariana Porto, diretora de marketing de Beats. "Existe uma tendência de resumir essa geração a comportamentos ligados ao universo digital. Mas Beats construiu, ao longo do tempo, uma conexão muito próxima com esse público e sempre acreditou que os jovens também valorizam a presença, as experiências reais e as relações significativas. Agora, os dados reforçam algo que já observávamos na prática: a socialização continua ocupando um papel importante em suas vidas."

O levantamento integra o trabalho da Beats para acompanhar comportamentos do público jovem adulto, incluindo suas formas de socialização, diversão e construção de relacionamentos. Os resultados também orientam a nova campanha da marca, que parte de uma pergunta apresentada pelo estudo: "quanto da imagem que existe sobre a Gen Z foi criada pelos próprios jovens e quanto foi construída por quem observa essa geração de fora?"

Com base nas respostas, a Beats escolheu o esquenta como tema da campanha. A marca apresenta os encontros, conversas e músicas que antecedem a festa principal como parte da experiência social dos jovens.

A campanha usa esse momento para retratar situações que acontecem antes do início dos eventos, conectando a comunicação da marca à diferença observada pela pesquisa entre a imagem atribuída à Gen Z e os hábitos relatados pelos próprios entrevistados.

O que a pesquisa da Beats revela sobre a Geração Z?

A pesquisa revela uma diferença entre a imagem atribuída à Geração Z por outras faixas etárias e a forma como os próprios jovens descrevem seus hábitos. O levantamento da Beats, conduzido pela Toluna, ouviu 1.000 brasileiros.

A Geração Z prefere registrar momentos a vivê-los?

Na pesquisa, 19% dos jovens concordaram que preferem registrar momentos a vivê-los. Entre os participantes de outras gerações, 83% disseram acreditar que esse comportamento define a Geração Z.

Os jovens escolhem experiências pensando nas redes sociais?

Segundo o levantamento, 29% dos integrantes da Geração Z disseram escolher experiências com base em como elas serão vistas nas redes sociais. Entre os entrevistados de outras faixas etárias, 84% atribuíram esse hábito aos jovens.

A Geração Z dança em festas apenas para criar conteúdo?

Na pesquisa, 21% dos jovens concordaram que dançam mais para criar conteúdo do que para aproveitar a ocasião, ante 81% dos entrevistados de outras gerações. Ao mesmo tempo, 57% dos integrantes da Geração Z afirmaram que costumam dançar em festas.

O que a pesquisa mostra sobre os relacionamentos da Geração Z?

Entre os jovens, 24% concordaram que a Geração Z prefere relações casuais, enquanto 73% das outras gerações atribuíram essa preferência ao grupo. Além disso, 85% dos integrantes da Geração Z disseram ser mais seletivos nos relacionamentos.

Qual é o tema da nova campanha da Beats?

A Beats escolheu o esquenta como tema da campanha, com foco nos encontros, conversas e músicas que antecedem a festa principal. A ação parte da diferença identificada pela pesquisa entre a percepção externa e os hábitos relatados pela Geração Z.