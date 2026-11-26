O varal tem mais de 36 mil buscas mensais no Google e é item essencial em apartamentos sem área de serviço ampla. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Secalux e Mor.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de varal o ChatGPT recomenda?

A Secalux aparece em 76,8% das respostas, e a Mor, em 75,5%, em empate técnico. A Mor tem posição média de 1,22: quase sempre é a primeira citada. Maxeb (52,8%) e Ordene (45,8%) completam a lista de fabricantes do top 10.

O varejo domina o resto do ranking: Mercado Livre (57,5%), Shopee (45,5%), Amazon, Leroy Merlin e Magalu ocupam seis das dez posições. O site da MadeiraMadeira é a fonte mais citada pela IA, com 55% de participação.

A Secalux é descrita como "boa opção econômica", e a Mor, pela variedade de modelos.

Quanto custa um varal na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como vitrine de preços. Os valores citados foram:

Bianchini: R$ 79,90 e R$ 129;

R$ 79,90 e R$ 129; Mor: R$ 93,67 e R$ 155,85 à vista;

R$ 93,67 e R$ 155,85 à vista; Ordene: R$ 99,90, com desconto anunciado de 49%;

R$ 99,90, com desconto anunciado de 49%; Outro modelo citado: R$ 41,90.

Qual tipo de varal escolher?

Varal de chão (abre e fecha): portátil, não exige instalação e pode ir para a varanda ou ao sol. Os modelos de abas (tipo "asa") secam bastante roupa;

portátil, não exige instalação e pode ir para a varanda ou ao sol. Os modelos de abas (tipo "asa") secam bastante roupa; Varal de teto (retrátil ou com polias): aproveita o espaço vertical da área de serviço e sobe para não atrapalhar a circulação;

aproveita o espaço vertical da área de serviço e sobe para não atrapalhar a circulação; Varal de parede sanfonado: recolhe quando não está em uso, bom para áreas pequenas;

recolhe quando não está em uso, bom para áreas pequenas; Varal de janela ou de grade: para quem não tem área de serviço e quer aproveitar o sol.

O que avaliar antes de comprar?

O material faz diferença: alumínio e aço com pintura epóxi resistem à umidade e não mancham as roupas; plástico é leve e barato, mas menos durável. Confira a metragem útil de varais, a carga máxima e, nos modelos de teto, a altura do pé-direito.

Para quem lava muita roupa ou tem pouco espaço, compare o custo com o de uma secadora: nessa categoria, Electrolux e Brastemp lideram as indicações do ChatGPT. Como é item de ticket baixo, o frete pode pesar mais que o desconto. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado e as marcas e lojas mais citadas pela IA em casa.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de varal na Black Friday? Segundo a Ranqia, Secalux e Mor estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa um varal de chão? A IA citou modelos entre R$ 79,90 e R$ 155,85.