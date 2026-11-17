A superlua de novembro de 2026 acontecerá na próxima terça-feira, 24, quando a Lua deve atingir sua fase cheia às 11h53 (horário de Brasília). O fenômeno poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições do céu sejam favoráveis.

Segundo cálculos da astrônoma Josina Oliveira do Nascimento, divulgados pelo Observatório Nacional (ON), o satélite natural estará a aproximadamente 360,8 mil quilômetros da Terra. A maior aproximação ocorrerá no dia seguinte, 25 de novembro, às 18h02.

De acordo com a Nasa, a superlua será a primeira de uma sequência de três, que continuará em dezembro e janeiro. Apesar do nome, a diferença de tamanho em relação a uma Lua cheia comum pode ser difícil de perceber sem instrumentos de comparação.

O que é uma superlua e por que ela acontece?

A superlua ocorre quando a fase cheia coincide com um período em que o satélite está relativamente próximo da Terra. Isso acontece porque a órbita lunar não é perfeitamente circular. Ao longo de sua trajetória, a distância entre os dois corpos varia.

O ponto de maior aproximação recebe o nome de perigeu. Quando a Lua cheia ocorre nas proximidades desse ponto, ela pode parecer maior e mais brilhante.

No entanto, não existe um critério único para classificar o fenômeno. Algumas definições consideram apenas as luas cheias que ocorrem a menos de 360 mil quilômetros do planeta. Outras exigem uma diferença máxima de 12 horas em relação ao perigeu. Há ainda uma classificação que considera a faixa dos 10% de menor distância ao longo da órbita lunar.

A Lua de 24 de novembro atende apenas ao último critério, já que estará a 360.768 quilômetros da Terra e atingirá a fase cheia cerca de 30 horas antes da maior aproximação.

Qual é o melhor horário e como observar a superlua?

Embora a fase cheia aconteça durante o dia, a melhor oportunidade para acompanhar o fenômeno será após o pôr do Sol, quando a Lua surgir no horizonte leste.

O horário de nascimento varia conforme a cidade:

São Paulo: 18h57

Rio de Janeiro: 18h41

Recife: 17h33

Brasília: 18h44

Porto Alegre: 19h34

Não será necessário utilizar telescópios ou binóculos. Segundo Josina, a Lua pode parecer ainda maior quando está próxima do horizonte devido a uma ilusão de ótica. Esse efeito também acontece durante luas cheias comuns e não está diretamente relacionado à distância real do satélite.

A atmosfera também pode fazer com que o disco lunar apresente tonalidades amareladas ou avermelhadas ao nascer.

Quando será a próxima superlua?

A próxima ocorrência está prevista para 23 de dezembro de 2026, às 22h28, no horário de Brasília. Nessa data, a Lua estará a aproximadamente 356,7 mil quilômetros da Terra, distância menor que a registrada em novembro.

Diferentemente do fenômeno deste mês, a superlua de dezembro atenderá aos três critérios utilizados para essa classificação. A sequência continuará em janeiro de 2027.

Calendário lunar de novembro de 2026

Além da superlua, novembro terá as quatro principais fases do ciclo lunar. Confira as datas e os horários de Brasília:

Quarto minguante: 1º de novembro, às 17h28.

Lua nova: 9 de novembro, às 4h02.

Quarto crescente: 17 de novembro, às 8h47.

Lua cheia: 24 de novembro, às 11h53.

As fases acontecem porque a Lua reflete a luz do Sol, e a porção iluminada que conseguimos enxergar muda conforme o satélite percorre sua órbita.

O intervalo entre duas luas novas consecutivas é chamado delunação e dura, em média, 29 dias e meio.

Quais outros fenômenos astronômicos acontecem em novembro?

O céu de novembro também terá a chuva de meteoros Leônidas, formada por fragmentos deixados pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle. A melhor oportunidade de observação no Brasil deverá ocorrer na madrugada de 18 de novembro.

Em São Paulo, o período mais favorável começará por volta das 2h e seguirá até pouco antes do amanhecer, quando a constelação de Leão estará mais alta no céu. Para acompanhar os meteoros, o ideal é procurar um local escuro, afastado da iluminação urbana, e observar uma área ampla do céu.

Outro destaque será Mercúrio, que poderá ser observado antes do amanhecer de 20 de novembro, quando atingirá sua maior distância aparente do Sol.

Já no dia 25, Urano estará em uma posição favorável para observação durante boa parte da noite. Como apresenta brilho fraco, será mais fácil encontrá-lo com binóculos ou telescópios.

A luminosidade da Lua quase cheia, porém, poderá dificultar a visualização do planeta.

Novembro não terá eclipse lunar. O próximo está previsto para fevereiro de 2027 e será penumbral, com alterações de brilho pouco perceptíveis a olho nu.