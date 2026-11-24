Presidente Lula e Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, trocaram farpas após aprovação do PL Antifacção (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Estagiária da Homepage
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09h45.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 09h46.
A Câmara dos Deputados aprovou o pacote de ajuste fiscal do governo Lula, com apoio decisivo dos partidos do Centrão. O projeto, que impactará cerca de R$ 56 bilhões no resultado primário de 2027, foi rejeitado pela maior parte da bancada do PL. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, liderou a pauta econômica que agora segue para sanção presidencial.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, o texto dopacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula (PLP 299/2026). Na Casa, o projeto foi aprovado por toda a bancada do PT e rejeitado por 85 dos 97 deputados federais do PL.
Apesar dos 64 votos de deputados petistas representarem o maior número de votos favoráveis à proposta em um só partido, essa vitória do governo Lula foi possibilitada, sobretudo, por partidos do chamado "Centrão". O União foi responsável por 44 votos, o PSD por 42, o Republicanos por 36 votos, o MDB e o PP por 33 cada.
Agora aprovado, o ajuste fiscal deverá ter impacto de aproximadamente R$ 56 bilhões em 2027. O resultado representa uma vitória do governo em uma pauta econômica de interesse direto da equipe do ministro da Fazenda, Dario Durigan. O texto foi aprovado sem alterações em relação à versão que passou pelo Senado na semana anterior e, por isso, segue diretamente para sanção presidencial.
O relator do projeto na Câmara, Mauro Benevides Filho (União-CE), rejeitou 92 emendas apresentadas ao texto. Os deputados também derrubaram dez destaques — instrumentos regimentais que permitem votar separadamente propostas de alteração —, sete deles apresentados pela oposição.
O deputado federal José Guimarães (PT-CE) pediu exoneração do cargo de ministro das Relações Institucionais para participar da votação. A movimentação ajudou o governo a garantir a presença de um articulador político importante na sessão.
O PT foi a legenda com o maior número de votos favoráveis ao pacote de ajuste fiscal, com 64 deputados apoiando o texto. Já o PL concentrou a maior parte da oposição, com 85 votos contrários. A seguir, veja como foi a votação em cada partido:
O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, justificou a posição contrária da legenda durante a tramitação. “Somos contrários porque esse ajuste não ajusta nada. Continua as mesmas irresponsabilidades”, afirmou.
Apesar da orientação partidária, sete deputados do PL votaram a favor do pacote: Marcelo Álvaro Antônio, Cezinha Madureira, João Carlos Bacelar, Josimar Maranhãozinho, Detinha, Vinicius Carvalho e Vinicius Gurgel.
O governo estima que as medidas terão impacto positivo entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027. O valor não representa uma economia garantida, o efeito efetivo dependerá da aplicação das regras e das exceções incorporadas ao projeto durante a tramitação.
Entre as principais mudanças estão a possibilidade de o governo contingenciar despesas para perseguir o centro da meta fiscal, a redução do limite de crescimento real dos gastos públicos e o corte de benefícios tributários.
O texto também limita a utilização de créditos tributários pelas empresas para compensar débitos de outros impostos e estabelece regras para transferências da União a estados e municípios. Parte das mudanças busca abrir espaço no Orçamento para investimentos e políticas públicas.
O projeto não prevê cortes nos valores de benefícios sociais diretos. Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), abono salarial, seguro-desemprego, aposentadorias e pensões mantêm as regras atuais de pagamento e reajuste.
Glossário
O que é pacote de ajuste fiscal?
Conjunto de medidas fiscais propostas pelo governo para controlar os gastos públicos, com impacto estimado de R$ 45,1 a R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027.
O que são partidos do Centrão?
Alianças políticas que tradicionalmente buscam equilíbrio entre governo e oposição, decisivas nesta aprovação com 188 votos a favor.
O que é Dario Durigan?
Ministro da Fazenda responsável pela liderança da pauta econômica do ajuste fiscal aprovado pela Câmara dos Deputados.
O que significa resultado primário de 2027?
Indicador fiscal que mede a diferença entre receita e despesa do governo, com impacto estimado de R$ 56 bilhões pelas medidas do ajuste fiscal.