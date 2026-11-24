A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, 23, por 353 votos a 128, o texto dopacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula (PLP 299/2026). Na Casa, o projeto foi aprovado por toda a bancada do PT e rejeitado por 85 dos 97 deputados federais do PL.

Apesar dos 64 votos de deputados petistas representarem o maior número de votos favoráveis à proposta em um só partido, essa vitória do governo Lula foi possibilitada, sobretudo, por partidos do chamado "Centrão". O União foi responsável por 44 votos, o PSD por 42, o Republicanos por 36 votos, o MDB e o PP por 33 cada.

Agora aprovado, o ajuste fiscal deverá ter impacto de aproximadamente R$ 56 bilhões em 2027. O resultado representa uma vitória do governo em uma pauta econômica de interesse direto da equipe do ministro da Fazenda, Dario Durigan. O texto foi aprovado sem alterações em relação à versão que passou pelo Senado na semana anterior e, por isso, segue diretamente para sanção presidencial.

O relator do projeto na Câmara, Mauro Benevides Filho (União-CE), rejeitou 92 emendas apresentadas ao texto. Os deputados também derrubaram dez destaques — instrumentos regimentais que permitem votar separadamente propostas de alteração —, sete deles apresentados pela oposição.

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) pediu exoneração do cargo de ministro das Relações Institucionais para participar da votação. A movimentação ajudou o governo a garantir a presença de um articulador político importante na sessão.

Como os partidos votaram no pacote fiscal

O PT foi a legenda com o maior número de votos favoráveis ao pacote de ajuste fiscal, com 64 deputados apoiando o texto. Já o PL concentrou a maior parte da oposição, com 85 votos contrários. A seguir, veja como foi a votação em cada partido:

PT: 64 votos a favor / 0 votos contra / 2 abstenções / 1 sem voto;

64 votos a favor / 0 votos contra / 2 abstenções / 1 sem voto; União Brasil: 44 votos a favor / 6 votos contra;

44 votos a favor / 6 votos contra; PSD: 42 votos a favor / 5 votos contra;

42 votos a favor / 5 votos contra; Republicanos: 36 votos a favor / 4 votos contra;

36 votos a favor / 4 votos contra; MDB: 33 votos a favor / 4 votos contra;

33 votos a favor / 4 votos contra; PP: 33 votos a favor / 12 votos contra;

33 votos a favor / 12 votos contra; Podemos: 23 votos a favor / 4 votos contra;

23 votos a favor / 4 votos contra; PSB: 17 votos a favor;

17 votos a favor; PSDB: 15 votos a favor / 1 voto contra;

15 votos a favor / 1 voto contra; PCdoB: 9 votos a favor;

9 votos a favor; PDT: 9 votos a favor;

9 votos a favor; PL: 7 votos a favor / 85 votos contra;

7 votos a favor / 85 votos contra; PV: 6 votos a favor;

6 votos a favor; Avante: 4 votos a favor;

4 votos a favor; PRD: 3 votos a favor;

3 votos a favor; Rede: 3 votos a favor;

3 votos a favor; Solidariedade: 3 votos a favor;

3 votos a favor; Cidadania: 2 votos a favor;

2 votos a favor; Novo: 5 votos contra;

5 votos contra; Missão: 1 voto contra.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, justificou a posição contrária da legenda durante a tramitação. “Somos contrários porque esse ajuste não ajusta nada. Continua as mesmas irresponsabilidades”, afirmou.

Apesar da orientação partidária, sete deputados do PL votaram a favor do pacote: Marcelo Álvaro Antônio, Cezinha Madureira, João Carlos Bacelar, Josimar Maranhãozinho, Detinha, Vinicius Carvalho e Vinicius Gurgel.

O que prevê o pacote de ajuste fiscal?

O governo estima que as medidas terão impacto positivo entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões no resultado primário de 2027. O valor não representa uma economia garantida, o efeito efetivo dependerá da aplicação das regras e das exceções incorporadas ao projeto durante a tramitação.

Entre as principais mudanças estão a possibilidade de o governo contingenciar despesas para perseguir o centro da meta fiscal, a redução do limite de crescimento real dos gastos públicos e o corte de benefícios tributários.

O texto também limita a utilização de créditos tributários pelas empresas para compensar débitos de outros impostos e estabelece regras para transferências da União a estados e municípios. Parte das mudanças busca abrir espaço no Orçamento para investimentos e políticas públicas.

O projeto não prevê cortes nos valores de benefícios sociais diretos. Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), abono salarial, seguro-desemprego, aposentadorias e pensões mantêm as regras atuais de pagamento e reajuste.