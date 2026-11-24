A leucemia mieloide aguda (LMA), um tipo agressivo de câncer do sangue, pode começar a se desenvolver mais de 50 anos antes do diagnóstico. Pesquisadores descobriram que alterações genéticas associadas à doença podem surgir ainda na juventude e permanecer praticamente despercebidas durante décadas.

Em dois terços dos casos analisados, a primeira mutação que contribuiu para o desenvolvimento do câncer teria aparecido antes dos 20 anos. Ao longo do tempo, novas alterações aceleraram a multiplicação das células afetadas.

A descoberta foi feita por cientistas da Universidade de Cambridge e da University College London (UCL), no Reino Unido. Os resultados foram publicados em novembro na revista científica Nature, e podem abrir caminho para identificar pessoas com maior risco de desenvolver a doença antes do aparecimento dos sintomas.

Como a leucemia pode começar décadas antes do diagnóstico?

A leucemia mieloide aguda se desenvolve a partir de alterações genéticas em células responsáveis pela produção do sangue. Algumas dessas mutações podem surgir muitos anos antes de a doença se manifestar. Inicialmente, as células alteradas se multiplicam lentamente, sem necessariamente provocar sintomas.

Com o passar do tempo, porém, novas mutações podem favorecer seu crescimento e aumentar a possibilidade de desenvolvimento do câncer.

Para reconstruir esse processo, os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 47 mulheres que posteriormente receberam o diagnóstico de LMA, com idade média de 72 anos. Os resultados foram comparados com os de outras 46 mulheres que não desenvolveram a doença.

As amostras pertenciam a um estudo britânico originalmente dedicado ao rastreamento do câncer de ovário e incluíam materiais coletados até 15 anos antes do diagnóstico de leucemia.

Mutações podem acelerar o crescimento das células cancerígenas

Os pesquisadores utilizaram técnicas de sequenciamento genético de alta sensibilidade e modelos matemáticos para estimar quando as alterações surgiram e como as células se multiplicaram ao longo do tempo.

No início, algumas populações de células mutadas levavam anos para dobrar de tamanho. Entretanto, à medida que novas mutações associadas ao câncer se acumulavam, o crescimento se tornava mais rápido.

Segundo o estudo, cada mutação adicional geralmente aumentava a velocidade de multiplicação dessas células em cerca de duas a três vezes. Quando acumulavam quatro mutações capazes de impulsionar o câncer, determinadas populações celulares podiam dobrar em questão de semanas.

A equipe também observou que grupos de células geneticamente relacionadas, chamados clones, frequentemente apresentavam padrões de crescimento previsíveis. Isso significa que a análise de amostras coletadas em momentos diferentes pode ajudar a estimar como essas populações celulares se comportarão no futuro.

Cientistas identificam possível sinal precoce da leucemia

Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: em pelo menos um terço dos casos, uma população de células sanguíneas mutadas havia se expandido a ponto de dominar o sangue anos antes do diagnóstico. O fenômeno é conhecido como varredura somática.

Nenhuma das 46 mulheres do grupo de comparação apresentou o mesmo padrão. Os cientistas também analisaram informações do UK Biobank e identificaram uma associação entre esse fenômeno e um risco significativamente maior de desenvolver leucemia mieloide aguda.

A descoberta sugere que a varredura somática pode funcionar como um marcador de risco, ajudando a identificar pessoas que precisam de acompanhamento mais próximo.

Entretanto, os testes genéticos convencionais podem deixar de reconhecer esse padrão porque algumas mutações são confundidas com variações hereditárias.

Ter mutações no sangue significa desenvolver leucemia?

A presença de mutações associadas à leucemia não significa que uma pessoa necessariamente desenvolverá a doença. Muitos adultos, sobretudo os mais velhos, apresentam células sanguíneas com alterações genéticas sem desenvolver câncer.

Essa condição é conhecida como hematopoiese clonal. A maioria das pessoas com essas mutações nunca desenvolve leucemia mieloide aguda.

O desafio dos pesquisadores é compreender por que determinadas populações celulares continuam crescendo e acabam contribuindo para o surgimento da doença, enquanto outras permanecem estáveis.

Os resultados também mostraram diferenças importantes entre os pacientes. Em aproximadamente um em cada cinco casos, o aumento das células mutadas tornou-se detectável apenas um ou dois anos antes do diagnóstico. Isso indica que nem todos os pacientes apresentam o mesmo intervalo de desenvolvimento da doença.

Será possível prevenir a leucemia antes dos primeiros sintomas?

Os resultados levantam a possibilidade de desenvolver estratégias para reduzir o risco de leucemia antes de sua manifestação clínica. Segundo os modelos matemáticos utilizados no estudo, desacelerar o crescimento de populações celulares de alto risco poderia diminuir a probabilidade de progressão para o câncer.

Como essas células se multiplicam exponencialmente, uma redução relativamente pequena em sua velocidade de crescimento poderia produzir efeitos importantes ao longo dos anos. A proposta seria identificar pessoas com maior risco e intervir antes que as células alteradas evoluam para a doença.

Entretanto, essa possibilidade ainda não foi comprovada em estudos clínicos. Novas pesquisas serão necessárias para determinar se tratamentos capazes de conter essas populações celulares realmente podem prevenir a leucemia em humanos.

Os pesquisadores também ressaltam que o estudo analisou um grupo limitado de mulheres e não acompanhou diretamente a etapa final de desenvolvimento do câncer. Ainda assim, os resultados oferecem novas pistas sobre a evolução da LMA e sobre como alterações genéticas presentes muitos anos antes do câncer podem contribuir para estratégias futuras de detecção e prevenção.