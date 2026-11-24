Leucemia: estudo reconstruiu alterações genéticas que podem anteceder o diagnóstico da doença em décadas (SCIEPRO/Getty Images)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09h14.
A leucemia mieloide aguda (LMA) pode começar a se desenvolver mais de 50 anos antes do diagnóstico, com mutações genéticas surgindo na juventude. Essas alterações podem permanecer ocultas por décadas antes de acelerarem o crescimento celular e causarem sintomas. O estudo, publicado na revista Nature, analisou amostras de sangue de mulheres e identificou padrões que podem ajudar a identificar risco antes do aparecimento da doença.
A leucemia mieloide aguda (LMA), um tipo agressivo de câncer do sangue, pode começar a se desenvolver mais de 50 anos antes do diagnóstico. Pesquisadores descobriram que alterações genéticas associadas à doença podem surgir ainda na juventude e permanecer praticamente despercebidas durante décadas.
Em dois terços dos casos analisados, a primeira mutação que contribuiu para o desenvolvimento do câncer teria aparecido antes dos 20 anos. Ao longo do tempo, novas alterações aceleraram a multiplicação das células afetadas.
A descoberta foi feita por cientistas da Universidade de Cambridge e da University College London (UCL), no Reino Unido. Os resultados foram publicados em novembro na revista científica Nature, e podem abrir caminho para identificar pessoas com maior risco de desenvolver a doença antes do aparecimento dos sintomas.
A leucemia mieloide aguda se desenvolve a partir de alterações genéticas em células responsáveis pela produção do sangue. Algumas dessas mutações podem surgir muitos anos antes de a doença se manifestar. Inicialmente, as células alteradas se multiplicam lentamente, sem necessariamente provocar sintomas.
Com o passar do tempo, porém, novas mutações podem favorecer seu crescimento e aumentar a possibilidade de desenvolvimento do câncer.
Para reconstruir esse processo, os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 47 mulheres que posteriormente receberam o diagnóstico de LMA, com idade média de 72 anos. Os resultados foram comparados com os de outras 46 mulheres que não desenvolveram a doença.
As amostras pertenciam a um estudo britânico originalmente dedicado ao rastreamento do câncer de ovário e incluíam materiais coletados até 15 anos antes do diagnóstico de leucemia.
Os pesquisadores utilizaram técnicas de sequenciamento genético de alta sensibilidade e modelos matemáticos para estimar quando as alterações surgiram e como as células se multiplicaram ao longo do tempo.
No início, algumas populações de células mutadas levavam anos para dobrar de tamanho. Entretanto, à medida que novas mutações associadas ao câncer se acumulavam, o crescimento se tornava mais rápido.
Segundo o estudo, cada mutação adicional geralmente aumentava a velocidade de multiplicação dessas células em cerca de duas a três vezes. Quando acumulavam quatro mutações capazes de impulsionar o câncer, determinadas populações celulares podiam dobrar em questão de semanas.
A equipe também observou que grupos de células geneticamente relacionadas, chamados clones, frequentemente apresentavam padrões de crescimento previsíveis. Isso significa que a análise de amostras coletadas em momentos diferentes pode ajudar a estimar como essas populações celulares se comportarão no futuro.
Outro resultado chamou a atenção dos pesquisadores: em pelo menos um terço dos casos, uma população de células sanguíneas mutadas havia se expandido a ponto de dominar o sangue anos antes do diagnóstico. O fenômeno é conhecido como varredura somática.
Nenhuma das 46 mulheres do grupo de comparação apresentou o mesmo padrão. Os cientistas também analisaram informações do UK Biobank e identificaram uma associação entre esse fenômeno e um risco significativamente maior de desenvolver leucemia mieloide aguda.
A descoberta sugere que a varredura somática pode funcionar como um marcador de risco, ajudando a identificar pessoas que precisam de acompanhamento mais próximo.
Entretanto, os testes genéticos convencionais podem deixar de reconhecer esse padrão porque algumas mutações são confundidas com variações hereditárias.
A presença de mutações associadas à leucemia não significa que uma pessoa necessariamente desenvolverá a doença. Muitos adultos, sobretudo os mais velhos, apresentam células sanguíneas com alterações genéticas sem desenvolver câncer.
Essa condição é conhecida como hematopoiese clonal. A maioria das pessoas com essas mutações nunca desenvolve leucemia mieloide aguda.
O desafio dos pesquisadores é compreender por que determinadas populações celulares continuam crescendo e acabam contribuindo para o surgimento da doença, enquanto outras permanecem estáveis.
Os resultados também mostraram diferenças importantes entre os pacientes. Em aproximadamente um em cada cinco casos, o aumento das células mutadas tornou-se detectável apenas um ou dois anos antes do diagnóstico. Isso indica que nem todos os pacientes apresentam o mesmo intervalo de desenvolvimento da doença.
Os resultados levantam a possibilidade de desenvolver estratégias para reduzir o risco de leucemia antes de sua manifestação clínica. Segundo os modelos matemáticos utilizados no estudo, desacelerar o crescimento de populações celulares de alto risco poderia diminuir a probabilidade de progressão para o câncer.
Como essas células se multiplicam exponencialmente, uma redução relativamente pequena em sua velocidade de crescimento poderia produzir efeitos importantes ao longo dos anos. A proposta seria identificar pessoas com maior risco e intervir antes que as células alteradas evoluam para a doença.
Entretanto, essa possibilidade ainda não foi comprovada em estudos clínicos. Novas pesquisas serão necessárias para determinar se tratamentos capazes de conter essas populações celulares realmente podem prevenir a leucemia em humanos.
Os pesquisadores também ressaltam que o estudo analisou um grupo limitado de mulheres e não acompanhou diretamente a etapa final de desenvolvimento do câncer. Ainda assim, os resultados oferecem novas pistas sobre a evolução da LMA e sobre como alterações genéticas presentes muitos anos antes do câncer podem contribuir para estratégias futuras de detecção e prevenção.