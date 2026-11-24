Um show do rapper americano Don Toliver, em Manchester, no Reino Unido, foi interrompido após a liberação de uma substância desconhecida que provocou sintomas oculares e respiratórios em pessoas da plateia. Mais de 12 mil espectadores foram evacuados da arena Co-op Live na noite de domingo, 22.

De acordo com a AFP, equipes de emergência foram acionadas após relatos de pessoas passando mal durante a apresentação. O serviço regional de ambulâncias informou inicialmente que mais de 50 participantes receberam avaliação médica, enquanto uma pessoa precisou ser encaminhada ao hospital.

A Polícia da Grande Manchester declarou uma ocorrência de grande porte para coordenar o atendimento e a retirada do público. As autoridades investigam a origem da substância e as circunstâncias em que ela foi liberada.

O que aconteceu durante o show de Don Toliver?

O incidente ocorreu durante a apresentação do rapper na Co-op Live, considerada a maior arena coberta do Reino Unido. Segundo a polícia, os agentes foram acionados pouco depois das 22h, no horário local, após funcionários do estabelecimento relatarem que integrantes da plateia estavam apresentando sintomas.

Testemunhas descreveram um cheiro forte e desagradável, seguido por movimentação intensa em direção às saídas. Em entrevista à BBC, Joey Howe, de 22 anos, relatou que a situação começou cerca de 30 a 40 minutos após o início do espetáculo. Ele percebeu pessoas deixando a área da plateia, enquanto as luzes eram acesas e o artista saía do palco.

Outra espectadora, Jessica Moult-Boffey, de 23 anos, afirmou ter visto pessoas chorando e gritando de dor depois de deixarem a arena.

Qual substância foi liberada na arena?

A substância ainda não foi identificada oficialmente. Embora a polícia tenha considerado inicialmente a possibilidade de gás lacrimogêneo, as autoridades não confirmaram essa hipótese.

Os investigadores trabalham para determinar a natureza do material, sua origem e como ocorreu a exposição do público. Também não foi estabelecido se a liberação foi acidental ou intencional.

Quais sintomas foram relatados pelos espectadores?

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste da Inglaterra informou que participantes apresentaram principalmente irritação nos olhos e sintomas respiratórios. Entre os relatos de testemunhas estavam episódios de tosse e engasgos, além de desconforto associado ao odor percebido no local.

Equipes especializadas em ocorrências com materiais potencialmente perigosos participaram do atendimento. Os profissionais também realizaram procedimentos preventivos de descontaminação. Uma pessoa foi levada ao Manchester Royal Infirmary para avaliação médica.

As autoridades recomendaram que participantes que apresentassem sintomas após deixar a arena procurassem atendimento de saúde.

Polícia investiga as causas do incidente

A Polícia da Grande Manchester informou que a evacuação foi realizada para permitir o atendimento das pessoas afetadas e garantir a segurança dos demais espectadores.

A administração da Co-op Live também declarou que está colaborando com os investigadores para esclarecer o ocorrido.

Até o momento, não havia confirmação sobre a composição da substância tampouco sobre quem poderia ter sido responsável por sua liberação.