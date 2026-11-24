Alice Huang mantinha contatos com a inteligência chinesa durante seu relacionamento com Jensen Huang, segundo pessoas com conhecimento das informações reunidas pelos Estados Unidos, ouvidas pelo The Wall Street Journal.

Mas, segundo elas, não existe prova conclusiva de que ela tivesse recebido uma missão para espionar o CEO da Nvidia ou repassado segredos de segurança nacional.

Segundo o WSJ, algumas autoridades consideram os vínculos circunstanciais; outras avaliam que sua proximidade com Huang já justificava preocupação.

O relato surge depois do fundador voltar ao comando da Nvidia, na segunda-feira, 23, menos de duas semanas após o anúncio de sua renúncia. O retorno não encerrou a investigação independente conduzida pela companhia.

O que ainda falta esclarecer sobre Alice Huang?

Ainda permanece incerto se Alice recebeu instruções para obter informações, o que teria compartilhado e se atuava conscientemente em favor da inteligência chinesa. O governo chinês nega uma operação contra Huang.

O jornal também relata que um memorando preparado sob a supervisão do secretário de Estado, Marco Rubio, em março, alertava sobre a possibilidade de comprometimento do executivo, sem estabelecer definitivamente que Alice fosse uma espiã encarregada de investigá-lo.

Essas dúvidas são diferentes da confirmação do relacionamento pessoal. Huang admitiu ter sido infiel em uma mensagem aos funcionários no início de novembro. As suspeitas sobre espionagem envolvem outra investigação, assim como a apuração sobre possíveis violações das restrições americanas à exportação de chips.

Por que a Megaspeed está no centro do caso?

Alice estava ligada à Megaspeed International, empresa de centros de dados com sede em Singapura e cliente da Nvidia. Autoridades americanas investigam se a companhia ajudou empresas chinesas a acessar equipamentos sujeitos a controles de exportação.

A Megaspeed afirmou à AFP, em 15 de novembro, que a empresária deixou o grupo em 30 de agosto de 2025 e não exerce nenhuma função na organização. A companhia também negou envolvimento em transferências ilegais.

O negócio de centros de dados acrescenta uma dimensão comercial à investigação. Essas empresas compram processadores e oferecem capacidade computacional a terceiros, inclusive por acesso remoto. Por isso, as autoridades examinam tanto o destino dos equipamentos quanto quem consegue utilizar seu poder de processamento.

A investigação sobre essas operações não constitui, por si só, comprovação de espionagem por Alice. São questões relacionadas ao mesmo conjunto de empresas e pessoas, mas que exigem evidências específicas.

Como o caso levou à saída de Jensen Huang?

A crise de comando ganhou força com a revelação de outros relacionamentos.

Em 11 de novembro, o The New York Times informou que Huang teria mantido uma relação com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia e sua subordinada direta, com base em cinco pessoas que trabalharam na companhia.

No dia seguinte, a Nvidia anunciou a renúncia do fundador aos cargos de presidente, CEO e membro do conselho.

A diretora financeira, Colette Kress, assumiu interinamente, e a empresa iniciou uma busca por um sucessor permanente.

A discussão envolvia, portanto, segurança e governança. Enquanto a relação com Alice levantava perguntas sobre exposição a uma possível operação estrangeira, o relato sobre Powell trouxe questionamentos sobre conflitos de interesse dentro da própria companhia.

A volta à Nvidia não encerra as apurações

O conselho reverteu a saída por unanimidade na segunda.

Segundo a Nvidia, os conselheiros conversaram com Huang e ouviram integrantes dos escalões mais altos do governo americano antes de concluir que sua recondução não representava risco à segurança nacional.

Donald Trump afirmou ter participado diretamente da articulação. Em entrevista à CNBC, o presidente americano disse que conversou com os conselheiros e os convenceu a readmitir Huang.

“Demos garantias, pelo menos com tudo o que sabemos, e sabemos muita coisa”, afirmou Trump à emissora, ao comentar as preocupações com segurança nacional.

A Nvidia manteve a investigação independente sobre o caso, criou um comitê de segurança nacional e controles de exportação e anunciou a busca por um diretor de compliance. Harvey Jones permanece como presidente do conselho, e Kress continua responsável pelas finanças.

A decisão de devolver o comando ao fundador foi tomada antes da conclusão da apuração. A companhia afirmou que continuará cooperando com as investigações e consultas do governo americano.