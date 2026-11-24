A Anthropic, dona do assistente de inteligência artificial Claude, estreou na Nasdaq em 19 de novembro com o maior IPO da história.

A empresa vendeu ações a US$ 83 cada, acima da faixa inicial de US$ 70 a US$ 78, e levantou US$ 81,3 bilhões na oferta pública. Somada a uma colocação privada de US$ 26 bilhões, a captação chegou a US$ 107,3 bilhões, superando os US$ 75 bilhões da SpaceX em junho.. A demanda foi quase sete vezes maior que o volume de ações disponível.

As ações abriram a US$ 111,50, 34% acima do preço da oferta, e fecharam o dia a US$ 97,17, alta de 17,07%, de acordo com o Yahoo Finance. No mesmo pregão, o índice Dow Jones caiu 1.101 pontos, ou 2,19%, o S&P 500 recuou 2,02% e o Nasdaq perdeu 2,25%.

Para quem comprou na oferta, foi um bom dia. Para a empresa, a alta do primeiro pregão tem outra leitura. Pela régua usada no mercado, a Anthropic deixou cerca de US$ 14 bilhões na mesa, o valor que poderia ter captado a mais se tivesse vendido as ações mais perto do preço que os investidores aceitaram pagar no fim do dia. As informações foram retiradas de Inc.

Valuation, mercado de capitais e precificação de ofertas estão na grade do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. A estrutura do programa está nesta página

O que é dinheiro deixado na mesa

O conceito é acompanhado há décadas por Jay Ritter, professor da Universidade da Flórida e principal referência acadêmica em IPOs. Ele define o dinheiro deixado na mesa como a diferença entre o preço de fechamento no primeiro dia e o preço da oferta, multiplicada pelo número de ações vendidas.

No caso da Anthropic, a conta considera cerca de 980 milhões de ações vendidas na oferta pública, 956,4 milhões pela empresa e 23,6 milhões pelos sete cofundadores, e uma diferença de US$ 14,17 por ação. O resultado, de aproximadamente US$ 13,9 bilhões, supera o total deixado na mesa pelos 90 IPOs feitos nos Estados Unidos em todo o ano de 2025, que somou US$ 13,11 bilhões, segundo os dados de Ritter.

Em termos percentuais, porém, o desempenho da Anthropic está dentro do padrão histórico. Entre 1980 e 2025, os IPOs americanos subiram, em média, 19% no primeiro dia de negociação. Nas ofertas acima de US$ 500 milhões feitas desde 2001, a média foi de 13,3%.

A alta inicial é, em parte, deliberada. Bancos coordenadores costumam precificar a oferta abaixo do valor que o mercado estaria disposto a pagar para garantir demanda, recompensar quem compra no lançamento e evitar uma estreia em queda. O custo dessa margem de segurança recai sobre a empresa e os acionistas que vendem as ações.

Por que o mercado caiu no dia da festa

A estreia deveria impulsionar as ações de inteligência artificial, mas teve o efeito contrário. Segundo a Vanda Research, que acompanha o fluxo de investidores pessoa física, parte desses investidores vendeu outras ações para comprar papéis da Anthropic.

A AMD foi a mais atingida. As ações da fabricante de chips caíram 7,72% depois que a Hunterbrook Capital, ligada à Hunterbrook Media, anunciou uma posição vendida na empresa, apostando na queda dos papéis, com base em reportagem sobre seus negócios. O índice de semicondutores da Filadélfia recuou 2,41%, de acordo com a TradingKey.

Separar o resultado operacional dos efeitos contábeis é uma das competências trabalhadas no MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. O programa completo está aqui

O efeito mostra um risco conhecido das grandes ofertas. Quando uma única operação absorve dezenas de bilhões de dólares, o dinheiro precisa sair de algum lugar, e parte dele sai de empresas do mesmo setor.

Os números por trás do IPO da Anthropic

O prospecto ajuda a entender por que os investidores aceitaram pagar caro. A receita da Anthropic somou US$ 33,24 bilhões nos nove meses encerrados em setembro, cerca de 12 vezes o mesmo período de 2025. No fim de outubro, a receita anualizada chegou a US$ 81 bilhões.

O resultado, no entanto, exige leitura cuidadosa. A empresa teve prejuízo operacional de US$ 567 milhões no terceiro trimestre, mas o prejuízo líquido dos nove meses chegou a US$ 104 bilhões. A diferença vem principalmente da variação no valor justo de notas conversíveis e derivativos, efeitos contábeis que não representam saída de caixa da operação.

A empresa também informou cerca de US$ 895,4 bilhões em compromissos de compra e arrendamento, principalmente de capacidade computacional, dos quais US$ 69,8 bilhões vencem em até 12 meses.

No preço da oferta, a Anthropic foi avaliada em cerca de US$ 1,5 trilhão, em base totalmente diluída. Pelo preço de fechamento do primeiro dia, o valor sobe para perto de US$ 1,76 trilhão.

Precificar uma oferta é decisão financeira

Definir o preço de um IPO envolve as mesmas variáveis de qualquer valuation: projeção de crescimento, margem, custo de capital e risco. A diferença é que, no IPO, o erro aparece em poucas horas, no painel da bolsa.

Um preço alto demais pode derrubar a ação na estreia. Um preço baixo demais transfere valor da empresa para os primeiros investidores.

Esse é o tipo de decisão trabalhado no MBA Executivo em Finanças da Saint Paul Escola de Negócios. A disciplina Mercado Financeiro e de Capitais, do clássico às fintechs, trata do funcionamento do mercado em que as empresas buscam recursos. As disciplinas de valuation cobrem a diferença entre o valor do acionista e o valor da firma, a taxa de desconto e a avaliação de empresas sem histórico de lucro.

A análise de demonstrativos trabalha justamente a leitura que separa o resultado operacional dos efeitos contábeis.

Entre os professores estão Elaine Cristina Borges, professora de finanças da USP com experiência em IPOs e em fusões e aquisições, e Marcos Piellusch, consultor em valuation. O programa soma 496 horas, com aulas aos sábados a cada três semanas, presenciais ou ao vivo remotas.

Em um IPO, a alta do primeiro dia é celebrada como sucesso. Para quem vendeu as ações, ela também mede quanto ficou do lado de fora.

Para executivos que participam de decisões sobre captação, valuation e mercado de capitais, o MBA Executivo em Finanças da Saint Paul reúne programa, corpo docente e processo de admissão nesta página