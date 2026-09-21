Ciência

Saturno surpreende cientistas com estrutura de 10 lados no polo sul

Formação atmosférica apareceu nas imagens do telescópio Hubble entre 2023 e 2025 e pode ainda estar em evolução

Saturno: imagem do telescópio Hubble mostra a estrutura de dez lados próxima ao polo sul do planeta (NASA/ESA/A. Sánchez-Lavega (Universidade do País Basco, EHU))

Saturno: imagem do telescópio Hubble mostra a estrutura de dez lados próxima ao polo sul do planeta (NASA/ESA/A. Sánchez-Lavega (Universidade do País Basco, EHU))

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 05h02.

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Uma onda atmosférica com dez lados foi identificada próximo ao polo sul de Saturno. A estrutura apareceu discretamente em imagens de 2023 e ganhou definição nos anos seguintes, até que seus dez vértices fossem reconhecidos em observações de 2025.

O fenômeno é parecido, em alguns aspectos, com o famoso hexágono de Saturno, localizado no polo norte. A diferença é que a formação do sul parece ser mais recente e apresenta um comportamento dinâmico que ainda não havia sido observado no planeta.

O estudo foi publicado na última quinta-feira, 2, na revista Science Advances e liderado por Agustín Sánchez-Lavega, da Universidade do País Basco. A pesquisa reúne cientistas de instituições como a Nasa, a Universidade da Califórnia em Berkeley e a Universidade de Leicester.

Decágono é uma onda na atmosfera de Saturno

Apesar do formato geométrico, a estrutura não é uma formação sólida. O desenho é produzido por uma onda atmosférica associada aos ventos que circulam em altas latitudes de Saturno. A corrente de ar na região pode ultrapassar 400 km/h. Já o padrão formado pela onda se desloca muito mais lentamente, a aproximadamente 9 km/h.

Os dez vértices também apresentam um movimento de ida e volta. Segundo os pesquisadores, esse deslocamento ocorre em um ciclo de aproximadamente 32 dias. A diferença entre a velocidade dos ventos e a da estrutura indica que o decágono não é simplesmente um conjunto de nuvens sendo levado pela atmosfera.

O fenômeno também apresenta semelhanças com o hexágono do polo norte, identificado pelas sondas Voyager em 1980 e 1981. Com seis lados, a formação permanece praticamente estável há mais de quatro décadas.

O decágono do sul, por outro lado, ainda parece estar em evolução. O contorno já era perceptível nas imagens de 2023, mas os vértices ficaram progressivamente mais evidentes em 2024 e 2025.

Redemoinho pode ter provocado a formação

Uma das principais pistas sobre a origem do fenômeno está em um grande redemoinho atmosférico observado próximo à estrutura. A formação tem cerca de 4 mil quilômetros de extensão e foi acompanhada entre 2023 e 2025. Os pesquisadores perceberam que alguns dos vértices mais definidos do decágono aparecem próximos a ela.

Uma das hipóteses é que o redemoinho tenha perturbado a corrente de ar e ajudado a desencadear a onda atmosférica. A relação, porém, ainda não foi comprovada. Para investigar a possibilidade, os cientistas fizeram simulações da atmosfera de Saturno.

Em alguns testes, perturbações nos ventos ou a presença de um grande redemoinho produziram padrões semelhantes ao observado. Nenhum dos cenários, porém, reproduziu exatamente a estrutura registrada nas imagens. Por isso, a origem do decágono ainda não está definida.

Hubble revelou a evolução da estrutura

O Telescópio Espacial Hubble foi fundamental para acompanhar as mudanças no fenômeno. As primeiras imagens, feitas em 2023, mostravam a estrutura de maneira pouco definida.

Nas observações seguintes, os vértices ficaram mais evidentes. Em agosto e setembro de 2025, os pesquisadores conseguiram identificar os dez pontos que caracterizam a formação.

A sequência de imagens permitiu comparar a posição dos vértices e calcular a velocidade de deslocamento da onda. Os dados também ajudaram a identificar o movimento periódico de aproximadamente 32 dias.

Essa evolução diferencia o decágono do hexágono do norte. Enquanto a estrutura setentrional permanece estável há décadas, a formação do sul apresenta mudanças perceptíveis.

Estrutura pode desaparecer com o tempo

Ainda não é possível prever quanto tempo o decágono permanecerá na atmosfera de Saturno. Os pesquisadores consideram que a estrutura pode ser temporária, justamente por apresentar mudanças desde que foi identificada.

O contraste com o hexágono do norte é um dos principais pontos de interesse. Entender por que uma formação permanece estável por décadas enquanto outra pode desaparecer pode ajudar a explicar a dinâmica da atmosfera do planeta.

Novas observações serão necessárias para acompanhar a evolução do fenômeno. Os dados também poderão ajudar a esclarecer como ondas e correntes atmosféricas produzem padrões geométricos em Saturno. Segundo pesquisadores, os modelos atuais são apenas uma primeira aproximação. Ainda são necessárias mais observações para determinar com maior precisão o mecanismo responsável pela formação.

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