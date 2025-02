Adeus aos anéis de Saturno? Fenômeno raro pode torná-los invisíveis em 2025

Os anéis de Saturno são uma das características mais marcantes do sistema solar, mas imagine se, por um instante, eles decidissem "tirar uma folga", como se o planeta anunciasse: "Hoje não, galera! Dei um tempo!".

Em março de 2025, Saturno passará por um fenômeno que fará com que seus anéis pareçam desaparecer temporariamente. Esse efeito ocorre devido a um raro alinhamento entre Saturno, a Terra e o Sol, conhecido como equinócio, que acontece a cada 15 anos. No entanto, a longo prazo, os anéis não estão apenas "se escondendo" – eles estão, de fato, se dissipando. Saturno, o sexto planeta a partir do Sol, é um gigante gasoso composto principalmente de hidrogênio e hélio. Seu diâmetro é cerca de 9,5 vezes maior que o da Terra, e seus anéis se estendem por milhares de quilômetros, sendo formados por partículas de gelo e rochas, que variam de minúsculos grãos a enormes blocos. "O que veremos este ano é apenas um efeito de perspectiva, mas estudos indicam que os anéis estão sendo gradualmente absorvidos por Saturno e podem desaparecer em milhões de anos", explica Cássio Barbosa, professor do departamento de Física da FEI (Fundação Educacional Inaciana). O que é o equinócio? O equinócio é um momento em que o Sol brilha diretamente sobre o equador de um planeta. No caso de Saturno, isso acontece a cada 15 anos. O próximo equinócio ocorrerá em 20 de março de 2025. Durante esse período, a posição dos anéis em relação à Terra fará com que eles sejam quase invisíveis. Isso se deve ao fato de que os anéis são extremamente finos, com apenas cerca de um quilômetro de espessura em algumas áreas.

Quando o planeta está alinhado com a Terra e o Sol, os raios solares iluminam os anéis de maneira que as sombras projetadas se comprimem, criando uma faixa escura. Essa compressão faz com que os anéis pareçam mais escuros do que o normal e, em vista lateral, quase desapareçam . Esse fenômeno é comparável a girar uma folha de papel até que ela fique na borda : vista de lado, ela parece desaparecer. O que esperar após o desaparecimento? É importante notar que os anéis não estarão desaparecendo permanentemente; eles voltarão a ser visíveis logo após o equinócio. A partir de março de 2025, os anéis começarão a reaparecer gradualmente e estarão em máxima visibilidade novamente em 2032. Portanto, enquanto o "sumiço" pode causar preocupação entre os observadores do céu, é um evento natural e cíclico no sistema solar.